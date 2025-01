Čínský jüan oslabuje nad úroveň 7,3 za dolar, ČEZ očekává podpis smlouvy navzdory korejské krizi a evropské futures jsou v červeném

přiznal, že politické turbulence v Jižní Koreji ovlivňují jednání s KHNP, ale smlouva by měla být podepsána do konce 1. čtvrtletí 2025. Kontinentální jüan oslabil nad úroveň 7,3 za dolar. Americký prezident Joe Biden zablokoval převzetí japonskou firmou Nippon Steel za 14,9 miliardy USD. Multistrategické fondy dosáhly v roce 2024 dvouciferných zisků, přičemž bitcoin vzrostl o 120 %. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu povolil jednání o příměří s Hamasem v Kataru. FBI nenašla spojitost mezi útoky v New Orleans a Las Vegas. Jihokorejští vyšetřovatelé neuspěli při pokusu zatknout prezidenta Yoon Suk Yeola. Futures na evropské akciové indexy jsou v červeném.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,0 %, FTSE 100 -0,2 % a DAX -0,0 %.



ČEZ připustil, že na jednání mají vliv politické turbulence v Jižní Koreji. Nicméně jednání s KHNP probíhají podle harmonogramu a podle mluvčího Kříže se stále očekává podpis smlouvy na konci 1. čtvrtletí 25. ČEZ očekává v letošním roce nárůst výroby jaderných elektráren o 7 % meziročně na 31,8 TWh díky prodlouženým palivovým cyklům, i když úroveň produkce bude v následujících letech kolísavá.

Jihokorejským antikorupčním vyšetřovatelům se nepodařilo zatknout obžalovaného prezidenta Yoon Suk Yeola poté, co čelili odporu bezpečnostního týmu a asi tisícovce demonstrantů shromážděných před jeho sídlem. Prezident vyhlásil stanné právo 3. prosince 2024 jako reakci na politickou krizi a blokádu ze strany opozice. Tvrdil, že tím chce zabránit opozici v paralyzování vlády a ochránit demokratický ústavní pořádek. Opozici obvinil z podpory Severní Koreje a protistátní činnosti.



Kontinentální jüan oslabil nad úroveň, kterou Čína bránila od konce minulého roku, a otevřel tak prostor pro další propad této měny. Jüan poprvé od konce roku 2023 překonal psychologický milník 7,3 za dolar, a to kvůli obavám z ekonomických problémů Číny a rozšiřování diskontu na výnosech oproti USA. Tento krok přišel i poté, co centrální banka v pátek držela svou podporu měny svým denním referenčním kurzem. Tento krok tak lze považovat za znamení, že Čínská lidová banka ustupuje rostoucím ekonomickým tlakům a tlaku na oslabení měny.



Americký prezident Joe Biden se rozhodl zablokovat plánované převzetí americké ocelárny japonskou firmou Nippon Steel za 14,9 miliardy USD (364,8 miliardy Kč). Rozhodnutí by mohlo být oznámené již dnes. Výbor pro zahraniční investice v USA (CFIUS) už dříve postoupil rozhodnutí o schválení nebo zablokování dohody Bidenovi. Ten se rozhodl zablokovat dohodu navzdory opačnému názoru některých vysoce postavených poradců, kteří se obávají, že by takový krok mohl poškodit americko-japonské vztahy, upozornil list The Washington Post, který se odvolal na dva nejmenované představitele Bidenovy vlády.



Multistrategické fondy všech velikostí vyprodukovaly v roce 2024 většinou dvouciferné zisky. poskočil o 15 %, zatímco Citadela Kena Griffina vynesla o 15,1 %. Naproti tomu Vanguard S&P 500 ETF vynesl 23 %, zatímco bitcoin vzrostl o 120 %, a to i po propadu na konci roku.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu povolil delegaci vycestovat do Kataru na jednání o příměří s Hamasem. Může to být poslední pokus o dosažení dohody před nástupem nového amerického prezidenta Donalda Trumpa do úřadu.



FBI nenašla žádné důkazy, které by spojovaly smrtící útoky v New Orleans a v Las Vegas na Nový rok, navzdory podobnostem. Oba muži si pronajali vozidla použitá při útocích prostřednictvím aplikace Turo a oba měli zázemí v americké armádě.