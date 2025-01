Wells Fargo: Ceny akcií potáhnou nahoru už jen zisky

Darrell Cronk z Investment Institute na CNBC uvedl, že prosinec minulého roku moc nenahrával dluhopisovým trhům. Nyní je společnost „začíná zvyšovat duraci“, posouvá se tedy více směrem k dlouhodobějším obligacím. Nicméně jde o krok, který „nemusí proběhnout jedním velkým skokem“. Celkově pak investor míní, že prostředí bude příští rok pro trhy dobré, pokud se výnosy desetiletých vládních dluhopisů a nezaměstnanost udrží pod 5 %.



Cronk připomněl silný růst amerického hospodářství v posledních čtvrtletích, který je výše než u většiny dalších vyspělých zemí. K tomu dodal, že zisky obchodovaných firem jsou ovlivněny vývojem produktu nominálního. Pokud by se tak inflace pohybovala mezi 2 – 3 % a růst produktu reálného ve stejných hodnotách, nominální růst by mohl dosahovat 5 – 6 %. Takový scénář by byl pro akciový trh pozitivní. Inflační tlaky mohou podle experta letos poněkud vzrůst, a to bude „omezovat prostor pro další pokles sazeb“.



Podle experta byl růst amerického akciového trhu v roce 2023 tažen zejména rostoucími násobky. Tedy zvyšujícím se poměrem cen k ziskům obchodovaných firem. V roce 2024 už zisky rostly „zdravým tempem“ kolem 9 %. A pro rok letošní se čeká asi 11% zvýšení ziskovosti. Další růst valuačních násobků je podle investora nepravděpodobný, protože již nyní se nachází na dost vysokých úrovních. Jsou to tedy právě zisky, co by mělo táhnout ceny akcií výš.



Na otázku týkající se mezinárodní diverzifikace Cronk odpověděl, že posledních pět let se o ní hovoří neustále, ale zatím se posun za hranice USA vždy stal „hodnotovou pastí“. Tedy sázkou na nižší valuace, která ale nepřinesla kýženou odměnu. A podle investora stále platí, že Spojené státy mají lepší cyklický výhled a v delším období jim mohou strukturálně nahrávat nové technologie včetně umělé inteligence.



Cronk v souvislosti s mezinárodní diverzifikací zmínil, že růst Německa a Francie je slabý, Čína čelí řadě svých problémů. V neposlední řadě pak poukázal na silný dolar. Ten podle něj výrazným způsobem doléhá na zahraniční trhy a na ziskovost tamních firem. Pokud by americká měna oslabila, tento trend by se otočil, ale v tuto chvíli vývoj na měnových trzích zahraničním akciím nenahrává. Z amerických sektorů je podle experta zajímavá energetika, mimo jiné kvůli nízkým valuacím, k tomu finanční sektor a průmysl. Celkově čeká rozšiřování růstu cen na vyšší počet titulů. Měnit by se tedy měla situace, kdy trh táhla nahoru jen omezená skupina velkých společností.



Zdroj: CNBC