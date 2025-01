Do jakých akcií zaparkovat během období zvýšené volatility podle Wolfe Research

Blížící se prezidentský mandát Donalda Trumpa může přinést na trh značné turbulence, ale některé akcie mohou investorům posloužit jako bezpečné útočiště v době zvýšené volatility.



Poté, co úterní ekonomická data vyvolala obavy, že inflace zůstává tvrdošíjně nad 2% cílem Fedu, což vedlo k prudkému nárůstu výnosů státních dluhopisů, akcie tento týden klesly a k tomu se navíc přidal úterní výprodej technologických akcií. Nasdaq Composite do středy klesl téměř o 1 %, S&P 500 a blue-chipový Dow Jones Industrial Average klesly o 0,4 %, resp. o 0,2 %.



Wolfe Research se proto zaměřil na defenzivní akcie podle následujících kritérií:

• Vysoký dividendový výnos (minimálně 3 %),

• Nízký výplatní poměr (méně než 90 %),

• Omezený pákový efekt (méně než 3x).



Zde jsou některé ze společností, které prošly tímto sítem.





Vybrané defenzivní akcie podle Wolfe Research: Ticker Akcie Sektor Dividendový výnos (%) Výplatní poměr (%) čistý dluh/oček. EBITDA T Communication Services 5 51 2.8x F Motor Consumer Discretionary 6 35 0.3x M Macy’s Consumer Discretionary 4 29 2.5x KO Co. Consumer Staples 3 65 1.8x VLO Valero Energy Energy 3 49 0.7x JNJ Johnson &Johnson Healthcare 3 47 0.5x MDT Healthcare 4 48 2x Service Industrials 5 74 1.4x HPQ Information Technology 3 32 1.4x IP International Paper Materials 3 62 1.6x WY Weyerhaeuser Real Estate 3 87 2.6x NEE NextEra Energy Utilities 3 56 4.6x

je jedním z klíčových jmen na seznamu s dividendovým výnosem 6 %, výplatním poměrem 35 % a čistým pákovým poměrem 0,3násobku zisku. I když akcie v roce 2024 klesly o více než 13 %, v pátek vyskočily o více než 2 % poté, co automobilka zveřejnila svůj nejlepší roční prodej nových vozů v USA od roku 2019.Nicméně většina analytiků přehodila na vedlejší kolej. Podle údajů LSEG má 15 z 26 analytiků pokrývajících na Wall Street rating držet a pouze šest z nich jej hodnotí k nákupu. Přesto však očekávají značné budoucí zisky - průměrný 12měsíční cenový cíl u Fordu je zhruba 11 USD , což implikuje asi 18% potenciální růst oproti středečnímu závěru.Naproti tomu o něco více než polovina analytiků, kteří pokrývají společnost, je na tuto akcii optimistická. Výrobce lékařského vybavení vyplácí dividendový výnos 4 %, má výplatní poměr 48 % a čistý pákový poměr 2násobku zisku. Mezi 33 analytiky pokrývajícími má 16 z nich doporučení "silný nákup" nebo "nákup", zatímco 15 ho doporučuje držet. A zatímco akcie v loňském roce klesly asi o 3 %, analytici se domnívají, že nyní přinesou zisk. Průměrný cenový cíl 95 USD ukazuje na více než 15% nárůst oproti středečnímu závěru.Ve středu akcie narostly o více než 3 % poté, co její konkurent, další akcie, která se objevila na seznamu Wolfe Research, po čtyřech nahlášených neurovaskulárních příhodách dočasně pozastavila používání svého nového srdečního zařízení Varipulse. Akcie klesly téměř o 3 %. Díky tomuto poslednímu vývoji akcie za posledních šest měsíců překonaly index S&P 500 a vzrostly o více než 7 %.měla loni pozitivní rok a narostla téměř o 9 %. Ve středu akcie této nápojové společnosti posílily o více než 1 % poté, co jim TD Cowen navýšila hodnocení na nákup z držet a uvedla, že je „velmi úspěšná“ v realizaci. Také 19 dalších analytiků na Wall Street jsou ohledně budoucnosti Coca-Coly optimističtí a udělují jí hodnocení "koupit". Pouze 7 z 27 analytiků pokrývajících Coca-Colu má na ní rating „držet“. A průměrný 12měsíční cenový cíl analytiků ve výši zhruba 73 USD implikuje asi 19% potenciální růst.Zdroj: CNBC