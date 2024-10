Tengler: Velké technologické firmy se stávají defenzivními investicemi

Šéfka Laffer Tengler Investments Nancy Tengler se domnívá, že velké technologické společnosti se staly defenzivními investicemi. Pokud by se tak mělo dostavit ekonomické ochlazení, právě tyto tituly by mohly sloužit jako nejlepší bezpečný přístav. Důvodem je jejich „spolehlivá ziskovost“.



Tengler poukázala na to, že velké technologie jsou sice někdy kritizovány za výši investic do umělé inteligence, i přesto ale stále generují obrovské volné cash flow. K tomu dodal, že atraktivní podle ní není celá sedmička největších technologických firem, ale „u některých se moc pochybovat nedá“. „Neuvěřitelné“ byly například poslední výsledky Tesly, které na všech úrovních předčily očekávání. Tangler přitom považuje za nejzajímavější energetickou divizi firmy, která je ve srovnání s jinými malá, ale roste nejrychleji.



Tesla tedy „byla schopna překonat očekávání na straně růstu tržeb i zisků a dovedla zvýšit své marže“. A i když některé z velkých technologií nejsou tak atraktivní, Tangler míní, že jako celek se obchodují za „dost zajímavých valuací“. K tomu dodala, že se „100% mýlila u Mety, kterou její firma po řadě let prodala při cenách kolem 300 dolarů. Nicméně i potom akcie dál stoupala, ale nyní už se investorka za ní „nebude honit“. Nadvážený je v jejím portfoliu a Google, u něj je hlavní příčinou valuace. K tomu podle svých slov začala zvyšovat váhu společnosti NVIDIA a Applu.



Microsoft je podle investorky příkladem společnosti, která je kritizována za výši investic do umělé inteligence, nicméně stále generuje vysoký volný tok hotovosti. Za nejdůležitější pak u této firmy považuje další vývoj monetizace Copilota, tedy asistenta umělé inteligence. K dalšímu výraznějšímu růstu by mohla u této akcie vést právě budoucí „monetizace umělé inteligence“ a Azure, což je cloudová platforma .



Zdroj: Yahoo Finance