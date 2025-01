Trhům se dostalo úlevy. Inflační rizika brzdí Trumpovy celní plány

Tým nového amerického prezidenta údajně zvažuje variantu, že by plánovaná cla byla zaváděna postupně s měsíčním nárůstem o 2-5 procent. Tím by ekonomika ani zahraniční obchod nedostaly takový šok a naopak by se mohly lépe adaptovat. Především by ale nepřišel jednorázový impuls do inflace. Inflačním tématem přitom trhy do značné míry žijí za začátku roku, takže zpráva přinesla úlevu a zlepšila sentiment.

Evropské akcie se zvedají, když CAC40 roste o procento, DAX stoupá o 0,7 pct, AEX přidává 0,4 pct a londýnský FTSE100 se drží aspoň lehce v zeleném. Futures pak věstí úvodní růst na Wall Street asi o půl procenta. Výnosy dluhopisů byly zprvu stlačeny níž, ale opět se zvedají, takže je nyní najdeme víceméně na stejných úrovních jako včera večer. Eurodolar se odráží na 1,0260. Ropa koriguje dosavadní zisky o pár desetin procenta.

Jakýkoli náznak, že by se politika nové americké vlády mohla vyhnout negativním částem programu, je na trhu určitě vítaný. Dlužno ale dodat, že zmíněný plán je jen jednou z variant, nachází se ve velmi rané fázi a zatím údajně ani nebyl prezentován Trumpovi.

Nic se nemění na důležitosti inflačních dat, která nás čekají zítra. Ještě před nimi vyjde dnes odpoledne zpráva o PPI, tedy výrobních cenách. Výrobní inflace má tendenci stoupat z nízkých hodnot už od poloviny roku 2023 a za prosinec se od ní čeká nárůst na 3,5 procenta. Ten se přitom nedá přisoudit pouze dražším energiím v souvislosti s rostoucí cenou ropy; také očištěná čísla míří vzhůru. Obvykle tato čísla nevzbudí na trzích velký ohlas, ale vzhledem k současnému zájmu o inflační téma by reakce přijít mohla. Pro trhy lepší by bylo překvapení směrem k nižším hodnotám.

Koruna dopoledne pokračuje v oslabování, a to i přes zlepšený sentiment na hlavních trzích. Efekt českých dat a výhledu pro pokles úrokových sazeb tak zřejmě pokračuje. Proti euru se domácí měna obchoduje na 25,28.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:03 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.2724 0.1685 25.2918 25.2054 CZK/USD 24.6330 0.3074 24.6605 24.5470 HUF/EUR 412.3731 -0.0614 413.4681 412.0150 PLN/EUR 4.2720 0.0321 4.2785 4.2685

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.5213 -0.1453 7.5353 7.5056 JPY/EUR 161.9822 0.2112 162.1642 161.2196 JPY/USD 157.8820 0.3502 158.0275 157.1050

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8417 0.2412 0.8429 0.8387 CHF/EUR 0.9399 0.0271 0.9409 0.9377 NOK/EUR 11.7033 -0.0103 11.7114 11.6773 SEK/EUR 11.5056 -0.1473 11.5241 11.5023 USD/EUR 1.0259 -0.0005 1.0278 1.0239

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.6166 0.1301 1.6184 1.6108 CAD/USD 1.4382 0.0783 1.4389 1.4345