Trhům pomáhají dobré výsledky klíčových amerických bank i inflace. V Praze se chystá IPO Doosan Škoda Power

Dnešek přinesl první zásadní výsledky klíčových amerických bank a report o americké inflaci za prosinec. Domácí trh osvěžila zpráva o záměru Doosan Škoda Power vstoupit na hlavní trh pražské burzy.

Dosavadní inflační obavy měly zásadní vliv na posun očekávání od Fedu směrem k podstatně pomalejšímu tempu uvolňování politiky. Zároveň poslaly vzhůru výnosy dluhopisů, čehož si už akcie konečně všimly. Od dnešních dat se očekávalo, že ukáží zrychlení celkové inflace na 2,9 pct a stagnaci té jádrové na 3,3 procenta, realita je 2,9 % a 3,2 %. Drobná odchylka směrem dolů je pro trhy signál pozitivní.

Pozitivní je také vyznění výsledků prvních z klíčových amerických bank. Jako první z velkých společností započala výsledkovou sezónu největší banka na světě, (Investiční tipy). A před výsledky stálo na straně investorů hned několik otázek, včetně dopadu snižování úrokových sazeb Fedem na čistý úrokový výnos, objemy obchodování až po aktivitu na trhu fúzí a akvizic. JPM však znovu nezklamala a odreportovala zisk na akcii (EPS) 4,81 USD při očekávání 4,1 USD. Banka zaznamenala v Q4 rekordní tržby z tradingu, které byly podpořeny volatilitou spojenou s americkými volbami, a i díky tomu tato divize vygenerovala 7,05 miliardy dolarů, což je o 21 % oproti loňskému roku.

postupně pohlcuje svět. Aktiva pod správou (AUM) vzrostla o 15 % a dosáhla nového historického maxima 11,55 bilionu dolarů. v roce 2024 získal od investorů 641 miliard dolarů. Celkově se do jeho ETF přelilo 390 miliard dolarů, 226 miliard do akciových fondů a 164 miliard do fondů s dluhopisy. Upravený zisk na akcii za čtvrté čtvrtletí činil 11,93 dolaru (+23 % yoy), což překonalo průměrný odhad analytiků 11,24 dolaru, a zvedl se z 11,46 dolaru v třetím čtvrtletí. Tržby ve výši 5,68 miliardy dolarů přesáhly konsenzuální odhad 5,60 miliardy dolarů a vzrostly z 5,20 miliardy dolarů v předchozím čtvrtletí.

dnes oznámila své finanční výsledky za čtvrté čtvrtletí a celý rok 2024. Banka vykázala čistý zisk za čtvrté čtvrtletí ve výši 2,86 miliardy dolarů, což je výrazné zlepšení oproti ztrátě 1,84 miliardy dolarů ve stejném období předchozího roku. Zisk na akcii (EPS) vzrostl na 1,34 dolaru z předchozí ztráty 1,16 dolaru, čímž překonal očekávání analytiků. Celkové příjmy banky, očištěné o úrokové náklady, vzrostly meziročně o 12 % na 19,58 miliardy dolarů. také oznámila, že její správní rada schválila program zpětného odkupu akcií v hodnotě 20 miliard dolarů, který začne v tomto čtvrtletí. Tento krok je součástí širší strategie banky na zlepšení výkonnosti a návratnosti pro akcionáře.

Nejen s podporou bank pozorujeme solidní oživení na Wall Street. Indexy DJIA a S&P 500 posilují v rozmezí 1,5 až 2 procent, Nasdaq o více jak 2 %. Také na hlavních evropských akciových trzích sledujeme solidní růst. Výnosy dluhopisů se na hlavních trzích snižují o 1-2 bps a eurodolar pokračuje opatrně ve vzestupu na 1,0310.

Koruně se dnes také daří o něco lépe a své poslední ztráty lehce koriguje. Vůči euru se obchoduje na 25,23 a k dolaru slušně posiluje na aktuálních 24,48.

Společnost Doosan Škoda Power, a. s., přední výrobce energetických zařízení, turbín a poskytovatel inženýrských řešení se sídlem v České republice, oznámila záměr uskutečnit primární veřejnou nabídku svých akcií a jejich kotaci na hlavním trhu Prime Market Burzy cenných papírů Praha. „Jako strojírenská společnost s více než stoletou tradicí, silnými kořeny a pevnými plány je pro nás ctí, že můžeme být představeni českému kapitálovému trhu, a ještě těsněji spojit naši budoucnost s rozvojem energetického sektoru a celé ekonomiky regionu střední a východní Evropy,“ uvedl Youngki Lim, předseda představenstva a generální ředitel.



Pokud se Doosan Škoda Power finálně rozhodne nabídku provést, očekává se, že ta by zahrnovala přibližně 21,5–26,5 % stávajících akcií společnosti z majetku společnosti Doosan Power Systems S.A. a přibližně 5–10 % nových akcií, které společnost za tímto účelem vydá. Kromě toho by prodávající akcionář poskytl dalších až 3,5 % stávajících akcií na pokrytí případné opce navýšení. „V žádném případě nebude v rámci nabídky prodáno více než 33,33 % z celkového počtu akcií po zvýšení základního kapitálu společnosti,“ konstatuje firma v prohlášení.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:57 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.2517 -0.1023 25.3216 25.1920 CZK/USD 24.5030 -0.0714 24.5630 24.3550 HUF/EUR 410.9835 -0.2641 412.4453 410.0068 PLN/EUR 4.2568 -0.2561 4.2683 4.2555

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.5550 -0.0459 7.5918 7.5426 JPY/EUR 161.1020 -1.0552 162.9178 161.0649 JPY/USD 156.3435 -1.0212 158.0855 155.9520

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8406 -0.3987 0.8467 0.8404 CHF/EUR 0.9395 -0.1015 0.9413 0.9351 NOK/EUR 11.6668 -0.4594 11.7615 11.6625 SEK/EUR 11.4729 -0.3629 11.5271 11.4691 USD/EUR 1.0304 -0.0320 1.0331 1.0299

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.6064 -0.4832 1.6179 1.6008 CAD/USD 1.4341 -0.0627 1.4369 1.4302