ILO: Globální míra nezaměstnanosti zůstane blízko rekordního minima pět pct.

Globální míra nezaměstnanosti se loni udržela na rekordním minimu pět procent a měla by na něm zůstat i v letošním roce. Vyplývá to ze zprávy, kterou dnes zveřejnila Mezinárodní organizace práce (ILO). Zpomalení globální ekonomiky na 3,2 procenta z loňských 3,3 procenta a její další postupné slábnutí ve střednědobém horizontu ale omezí tvorbu pracovních míst.



"Světová ekonomika pokračuje v růstu mírným tempem, ale podle prognóz bude postupně ztrácet dynamiku, což zabrání silnějšímu a trvalejšímu oživení trhu práce," uvedla ILO ve zprávě o globálních trendech v zaměstnanosti a sociální oblasti.



Současná celosvětová míra nezaměstnanosti je nejnižší od roku 1991, kdy ILO začala tento údaj sledovat. V roce 2026 se má podle prognózy dále snížit na 4,9 procenta.



Některé skupiny zemí však z tohoto pozitivního trendu nedokážou těžit. Velký problém je také u mladých lidí, mezi kterými míra nezaměstnanosti činí 12,6 procenta. Velký rozdíl, a to nejen v zaměstnanosti, ale také v zapojení do vzdělávání a profesního školení, zůstává také mezi muži a ženami.



Zatímco v některých evropských zemích v posledních letech nezaměstnanost klesla, země jako Jihoafrická republika bojují s vysokou nezaměstnaností. V JAR byla míra nezaměstnanosti loni nad 30 procenty.



Ředitel ILO Gilberg Houngbo vyzval k přijetí odvážných opatření, která by pomohla odstranit překážky bránící zlepšení situace na trhu práce. "Svět musí přijmout nové přístupy k sociální spravedlnosti, které vytvářejí důstojnou práci," uvedl. Zpráva také obsahuje doporučení na podporu tvorby pracovních míst prostřednictvím investic do vzdělávání a efektivního využívání soukromých financí, kdy například země s nízkými příjmy mohou využít část peněz, které posílají migranti zpět do své vlasti, na podporu svého rozvoje.



Odhadovaný počet lidí, kteří chtějí pracovat, ale nemají práci, loni podle ILO činil 402 milionů. To zahrnuje 186 milionů nezaměstnaných, 137 milionů lidí, kteří dočasně nemohou pracovat, a 79 milionů lidí, kteří přestali hledat práci. Tento počet se od pandemie postupně snižuje, očekává se ale, že se v příštích dvou letech stabilizuje.