KHNP se dohodla s Westinghouse, Rio Tinto a Glencore zvažují fúzi, Světová banka varuje před dopady amerických cel a futures jsou zelené

KHNP se dohodla s Westinghouse na urovnání sporů ohledně duševního vlastnictví týkajícího se jaderných technologií. Růst čínské ekonomiky ve čtvrtém čtvrtletí vzrostl meziročně o 5,4 %, což překonalo očekávání analytiků. Světová banka varuje, že americká cla mohou snížit globální hospodářský růst na 2,7 % v letech 2025 a 2026. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu oznámil dohodu s Hamasem o příměří v Gaze. a diskutují o spojení svých podniků. Evropské akciové indexy jsou v zeleném.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,1 %, FTSE 100 +0,9 % a DAX +0,2 %.



Korejské firmy KHNP a KEPCO se dohodly s americkou společností Westinghouse na urovnání sporů ohledně duševního vlastnictví, které se týkaly jaderných technologií. Napsala to agentura Reuters s odkazem na prohlášení firmy KEPCO. Prohlášení vydala i firma Westinghouse, ve kterém rovněž oznamuje ukončení všech právních sporů s korejskými společnostmi. Z našeho pohledu byly zprávy široce očekávané. Nicméně jeden z hlavních problémů výstavby jaderných bloků v Dukovanech je vyřešen a očekáváme dodržení termínu 1Q25 pro podpis smlouvy mezi KHNP a .



Růst čínské ekonomiky v loňském roce zpomalil na pět procent. Údaj, který patří mezi nejnižší za posledních 35 let, splnil vládní cíl, uvedly agentury. U některých ekonomů ale vzbudil pochybnosti. V roce 2023 druhá největší světová ekonomika vzrostla o 5,2 procenta. Ve čtvrtém čtvrtletí čínský HDP meziročně vzrostl o 5,4 procenta, což bylo více než očekávali analytici.



A také růst maloobchodních tržeb ve Spojeném království v prosinci zrychlil, přičemž růst mezd nadále překonává inflaci. A dnes v 11:00 vyjdou finální data o spotřebitelské inflace v eurozóně.



Světová banka (SB) varuje, že americká cla mohou snížit globální hospodářský růst. Odhaduje, že světová ekonomika poroste letos a příští rok o 2,7 procenta. Byl by to stejný růst jako v letech 2023 a 2024, což je o 0,4 procentního bodu pod průměrem let 2010 až 2019.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu řekl, že dohoda s Hamasem o pozastavení války v Gaze byla dokončena a nařídil zasedání svého bezpečnostního kabinetu, aby se schválilo příměří. Dohoda zahrnuje propuštění 33 rukojmích Hamásu, stažení vojáků z obydlených oblastí Izraelem a propuštění asi 1000 palestinských vězňů.



Rio Tinto a údajně diskutují o spojení svých podniků. Tato fúze by vytvořila těžařské monstrum, ale může také narazit na významné regulatorní překážky. Akcie v Sydney klesly.



Světoví miliardáři se příští týden sjedou do švýcarských Alp na Světové ekonomické fórum v Davosu, aby diskutovali o globální ekonomice a otázkách klimatu. Očekává se, že nově zvolený prezident Donald Trump promluví na dálku.