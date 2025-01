Trumpovy kontroverzní kroky, nástup macho éry a evropské futures smíšené

Nový americký prezident Donald Trump ve svém inauguračním projevu oznámil zavedení cel na Mexiko a Kanadu, odstoupení od Světové zdravotnické organizace a Pařížské klimatické dohody, a další kontroverzní kroky. Snížení úrokových sazeb ze strany Evropské centrální banky na dalším zasedání je téměř jisté. Prodej aut v Evropě v roce 2024 v podstatě stagnoval, přičemž v prosinci prodal více vozů než Stellantis. Šéf investiční pobočky , Stefan Hoops, varuje před nástupem macho éry v sektoru financí. Futures na evropské akciové indexy jsou smíšené.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,3 %, FTSE 100 +0,0 % a DAX -0,3 %.



Nový americký prezident Donald Trump ve svém inauguračním projevu prohlásil, že bude "mírotvůrcem", a zároveň avizoval zavádění cel či snahu převzít kontrolu nad Panamským průplavem. Řekl, že do 1. února hodlá uvalit cla až 25 % na Mexiko a Kanadu. Prezident znovu vyzval Evropskou unii, aby nakupovala více americké ropy a plynu, pokud se chce vyhnout poplatkům. Podepsal příkazy k odstoupení od Světové zdravotnické organizace a Pařížské klimatické dohody. Mezi další jeho aktivity patří vyhlášení stavu nouze na americko-mexické hranici a snaha o ukončení prvorozeného občanství. Spojené státy začnou po nástupu nové vlády naplno využívat své zásoby ropy a zemního plynu a vyvážet fosilní paliva do celého světa a rovněž přislíbil okamžitě vyhlásit stav energetické nouze umožňující ihned schvalovat nové těžební projekty.



Snížení úrokových sazeb ze strany Evropské centrální banky příští týden je podle člena Rady guvernérů Petera Kažimíra téměř jisté a další dvě až tři budou pravděpodobně následovat. "Pro mě osobně je dohoda hotová," řekl s odkazem na příští zasedání.



Evropský prodej aut v loňském roce téměř nerostl, když přetrvávající inflace, vyšší náklady na úvěry a apatie vůči elektrickým modelům vedly spotřebitele k odložení nákupu. Registrace nových vozů v regionu se v roce 2024 mírně zvýšily o 0,9 % na 13 milionů kusů po nárůstu z minulého měsíce. prodal v prosinci v Evropě poprvé více vozů než Stellantis, tj. v měsíci, kdy Stellantis svrhla Carlose Tavarese z funkce generálního ředitele.



Šéf investiční pobočky začal využívat sociální média na obranu takzvaných „woke“ investic. Na pozadí pokračujícího odporu proti DEI, ESG a dalším zkratkám spojených s rovností a udržitelností řekl generální ředitel DWS Stefan Hoops, že finančnímu sektoru nyní hrozí, že tato rétorika namířená proti udržitelnosti by mohla vést „přímo zpět k macho éře Vlka z Wall Street."