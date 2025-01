Jak si vsadit na Trumpovu inauguraci: Sektory, které by mohly v prvních dnech růst

Kterým konkrétním sektorům by se podle Alpine Macro mohlo dařit na trhu po návratu prezidenta Donalda Trumpa do Bílého domu?



Jde o malé společnosti, průmysl, fosilní energetiku a akcie leteckého a obranného průmyslu, uvedl ve čtvrteční poznámce Dan Alamariu, hlavní geopolitický stratég firmy. Konkrétně navrhl, aby investoři měli dlouhé pozice na ropné akcie a průmyslové podniky s malou kapitalizací a krátké pozice na ceny ropy, alternativní energie a specializované maloobchodníky.



Akcie spojené s Trumpovým návratem do Bílého domu rostly už po jeho zvolení v listopadu díky sázkám na to, že nově zvolený prezident bude podporovat deregulaci a prodomácí výrobní politiku, což by podle investorů mělo podpořit malé společnosti a bankovnictví. Jeho rétorika, že spojenci musí zvýšit své obranné výdaje, aby více dorovnali příspěvek Spojených států do NATO, také pomohla zvýšit akcie ze sektoru obrany. Zdá se však, že sázky na Trumpa na začátku roku oslabily, aby se pak vrátily zpět.



„Názor Alpine Macro je takový, že americké akcie by měly v roce 2025 pokračovat v dobré výkonnosti, protože Trumpova administrativa bude prorůstová a bude upřednostňovat tržně příznivou, spíše umírněnou politiku,“ řekl Alamariu.



Varoval však, že prvních 100 dní nové administrativy může být poznamenáno zvýšenou volatilitou. Také řekl, že trh zůstává zranitelný vůči potenciální korekci kvůli geopolitickým a domácím rizikům, stejně jako brzdám v podobě Trumpových tarifních plánů.



Vzhledem k tomu, že Trump zůstává zastáncem energetické dominance a nezávislosti USA, Alamariu očekává, že tento postoj pomůže ropný akciím více než samotným cenám ropy. Ropné společnosti, zejména američtí producenti z břidlice, budou pravděpodobně těžit z většího podílu na světovém trhu s ropou.



„Trumpova nařízení z prvního dne budou zdůrazňovat ‚dril, baby drill‘,“ napsal. „Politika bude zahrnovat odstoupení od pařížských dohod o klimatu, zpřístupnění federálních pozemků pro produkci fosilních paliv, zrušení Bidenových omezení na vývoz LNG, zrušení pravidel EPA pro emise z elektráren a zrušení požadavků SEC na zveřejňování informací o klimatu.“



A protože Trump tlačil na spojence, aby navýšili vojenské výdaje a nakupovali vybavení vyrobené v USA, Alamariu řekl, že akcie ze sektoru letectví a obrany mají dobrou pozici, zejména ty, které dodávají vybavení pro letectvo nebo obranné firmy, které nedosahují na výkonnost svých vrstevníků.



Samozřejmě Trumpova cla na globální dovoz zůstávají potenciální brzdou pro trhy, dokud nebude více jasno. "Pokud nějaká politika rozhodí trhy a ekonomiku, je to s největší pravděpodobností Trumpův přístup k clům," řekl Alamariu. "Hospodářský a politický konsenzus o clech se pomalu zlepšuje, ale Trumpova administrativa se možná ještě nerozhodla, jak dál."



Zdroj: CNBC