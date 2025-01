Saúdská Arábie chce vynaložit 600 miliard USD na investice a obchod s USA

Saúdská Arábie hodlá v příštích čtyřech letech vynaložit nejméně 600 miliard dolarů (zhruba 14,5 bilionu Kč) na rozšíření investic a obchodu se Spojenými státy. Podle místních médií to při telefonickém rozhovoru s novým americkým prezidentem Donaldem Trumpem řekl saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán.



"Korunní princ potvrdil záměr království rozšířit v příštích čtyřech letech investice a obchod se Spojenými státy, a to v objemu 600 miliard dolarů a možná i vyšším," citovala agentura AP ze zprávy saúdskoarabské státní tiskové agentury SPA. Princ podle médií rovněž uvedl, že předpokládané Trumpovy reformy by mohly vytvořit "bezprecedentní ekonomickou prosperitu".



Trump při své pondělní inauguraci prohlásil, že jeho první zahraniční cesta by mohla stejně jako v předchozím funkčním období směřovat do Saúdské Arábie. "Minule jsem to udělal, protože slíbili nakoupit naše produkty v hodnotě 450 miliard dolarů," uvedl. Dodal, že by nyní tuto cestu zopakoval, pokud by Saúdská Arábie chtěla koupit americké zboží za dalších 450 až 500 miliard dolarů.