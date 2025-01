Techy a AI se dnes prodávají. Změní technologické firmy své vyhlídky?

Co se týče tržních témat, začátek týdne naprosto opanovala nervozita z potenciálně velkých změn, které může pro AI byznys a technologický sektor znamenat inovativní čínský model umělé inteligence DeepSeek (více např. ZDE). Pro firmy závislé na AI byznysu je to šok, který posílá jejich akcie dolů. Týká se to producentů polovodičů v čele s Nvidií, ale také další velké techy sázející na výnosy z této oblasti, jako třeba , případně utility navázané na dodávky energie do datacenter. Tam je příkladem Vistra.

Wall Street je na tom už o dost lépe než na začátku obchodování, případně při pre-marketu. Nasdaq ztrácí 2,2 procenta, S&P500 je dole o 1,4 pct. Evropa dokázala své ztráty výrazně omezit a DAX je už pouze 0,2 procenta v záporu, CAC40 a FTSE100 zhruba na nule, AEX ztrácí 0,7 procenta. První šok tak opadl a trh se možná kloní k tomu, že revoluce se zatím nekoná. Jistotu však nemá.

Informace k DeepSeeku jsou takové, že přirozeně vyvolávají velké pochybnosti. Dokázala Čína učinit takto masivní pokrok v efektivitě, co se týče trénování LLM? Investoři tedy řeší hlavně to, jestli posledním zprávám věřit. Jednou možností je totiž výrazná změna v pohledu na AI byznys a druhou, že informace kolem DeepSeeku jsou nespolehlivé a celý humbuk rychle splaskne.

Do centra pozornosti se o to více dostávají šéfové velkých technologických firem, které budou tento týden reportovat své výsledky. Jak se k poslednímu dění v sektoru postaví? Čekáme, že budou hlavně tlumit vášně a ujišťovat o příznivém výhledu a důvěře v produktivitu masivních investic do datacenter. V takto krátké době těžko dojde k podstatné změně názorů, natož výhledu. A jakékoli zmínky o potenciálně menší produktivitě dřívějších investic by byly pro akcie velmi špatné, i proto je moc nečekáme.

Zájem o dluhopisy zkraje týdne značně narostl, když se investoři začali více poohlížet po bezpečí. Odpoledne se ale situace zklidňuje a výnosy dál dolů nepokračují. Momentálně je americká 10Y splatnost -7 bps a napříč Evropou se výnosy nacházejí jen mírně pod pátečními úrovněmi. Eurodolar se vzpamatoval z úvodního nevelkého poklesu a znovu sahá po 1,0500. Koruna se ve výsledku nedostala nikam a obchoduje se na 25,08 za euro.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:12 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.0862 -0.1889 25.1835 25.0788 CZK/USD 23.8770 -0.2361 24.0040 23.8345 HUF/EUR 408.8355 -0.0004 409.4860 407.9083 PLN/EUR 4.2122 -0.2243 4.2256 4.2063

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6180 0.1401 7.6382 7.5807 JPY/EUR 162.0785 -1.0322 163.8404 161.5350 JPY/USD 154.2865 -1.0524 156.2465 153.7165

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8419 0.0015 0.8421 0.8391 CHF/EUR 0.9458 -0.5536 0.9514 0.9426 NOK/EUR 11.8028 0.4541 11.8193 11.7199 SEK/EUR 11.4831 0.1640 11.5141 11.4530 USD/EUR 1.0506 0.0276 1.0533 1.0454

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5916 0.5115 1.5934 1.5835 CAD/USD 1.4383 0.0835 1.4402 1.4334