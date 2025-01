Boom fosilních paliv slibovaný Trumpem není na pořadu dne, myslí si analytici

Americké těžební společnosti přes volání prezidenta Donalda Trumpa po novém boomu fosilních paliv nechystají velké rozšiřování těžby. Vyplývá to z vyjádření analytiků oslovených agenturou Reuters. Ti očekávají, že americké ropné a plynárenské společnosti budou letos i nadále omezovat výdaje a soustředit se na generování výnosů pro akcionáře.



"Očekáváme, že většina producentů ropy a zemního plynu zůstane v oblasti kapitálových výdajů disciplinovaná," uvedl portfolio manažer Rob Thummel ze společnosti Tortoise Capital. Menší regulace však podle něj usnadní případně zvýšení těžby, pokud by se ceny komodit vyšplhaly na příliš vysoké úrovně.



Analytici Scotiabank očekávají, že těžební společnosti budou letos plánovat až pětiprocentní meziroční růst produkce a kapitálové výdaje budou chtít v meziročním srovnání udržet na stejné úrovni nebo je mírně snížit. Výjimkou je společnost ExxonMobil, která hodlá do roku 2030 více než ztrojnásobit produkci v Permské pánvi, která je nejvýznamnějším břidlicovým polem v USA, a těžit 1,3 milionu barelů denně z provozů v Guyaně.



Těžební společnosti se v posledních letech snaží snižovat náklady a pro zvýšení produkce volí spíše cestu efektivnějších technologií než vrtáním mnoha nových vrtů. Producenti také reagují na nižší globální ceny ropy. Na ty má vliv mimo jiné nedostatečná poptávka v Číně, která je největším importérem této komodity na světě.



Výsledky za čtvrté čtvrtletí včetně cílů na letošní rok těžební firmy ExxonMobil a zveřejní v pátek.