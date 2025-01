Erste a Moneta s novou cílovkou, světoví miliardáři včera přišli o značnou část svého jmění a dnešní futures jsou zelené

Ministr Vlček odmítá, že by investice do byla příliš riskantní. a Moneta dostaly nové cílové ceny. Světoví miliardáři ztratili díky DeepSeek 108 miliard dolarů, přičemž největší ztráty utrpěli ti spojení s umělou inteligencí. zahájila propouštění ve Švýcarsku, což je součástí integrace Credit Suisse. Banky z Wall Street se blíží splacení dluhu navázaného na X a prodej nových domů v USA v roce 2024 byl vysoký díky pobídkám od stavitelů. Dnešní evropské futures jsou po včerejším výplachu na technologiích zelené.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,3 %, FTSE 100 +0,2 % a DAX +0,5 %.



Ministr průmyslu a obchodu Vlček odmítá, že by investice do vyvíjejícího malé jaderné reaktory byla příliš riskantní.



Deutsche Bank opakuje na doporučení "Buy" a zvyšuje cílovou cenu na 69 EUR z předchozích 58 EUR. A Erste snižuje doporučení na Monetu na „Reduce“ a zvyšuje cílovou cenu na 125 Kč z předchozí ceny 105 Kč.



Akcie amerických technologických podniků včera prudce oslabily kvůli obavám z nízkonákladové čínské konkurence v oblasti umělé inteligence (AI). Index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, ztratil 3,07 procenta a uzavřel na 19.341,83 bodu. Za jeho poklesem stál zejména výrobce čipů , jehož akcie se propadly o téměř 17 procent. Tržní hodnota podniku se tak snížila o téměř 600 miliard dolarů (zhruba 14 bilionů Kč), což představuje nejprudší jednodenní pokles v historii amerického akciového trhu, napsal server CNBC. šéf společnosti OpenAI Altman označil DeepSeek na síti X za "působivý model". "A to hlavně kvůli tomu, co dokáží poskytnout za danou cenu," uvedl o čínské konkurenci Altman. "My samozřejmě dodáme daleko lepší modely," dodal Altman, podle kterého jeho firma bude pokračovat ve svém výzkumném plánu.



Světoví milionáři včera přišli o velké jmění. 500 nejbohatších lidí planety ztratilo včera díky DeepSeek dohromady 108 miliard dolarů. Miliardáři, jejichž jmění je spojeno s umělou inteligencí, byli nepřekvapivě největšími poraženými: jmění šéfa Huanga kleslo o 20,1 miliardy dolarů, tj. o 20 %, a ztráta 22,6 miliardy dolarů spoluzakladatele společnosti Larry Ellison byla v absolutních číslech sice větší, ale představovala pouze 12 % jeho majetku, podle Bloomberg Billionaires Index. Michael ztratil 13 miliard dolarů a spoluzakladatel Binance Holdings Changpeng Zhao přišel o 12,1 miliardy dolarů.



UBS zahájila vlnu snižování počtu pracovních míst na svém domácím trhu ve Švýcarsku, přičemž v posledních týdnech dostaly stovky zaměstnanců údajně výpověď. Současné kolo má dopad na vyšší úrovně řízení i na nižší pozice. Tato očista je součástí pokračujícího procesu trávení svého bývalého rivala Credit Suisse, kterého banka koupila při nouzové záchraně v roce 2023. již dříve uvedla, že ve Švýcarsku bude nakonec ohroženo propouštěním asi 3 000 pracovních míst.



Ve Washingtonu je již dlouho zvykem dělat v pátek večer nepopulární věci v naději, že si toho v pondělí nikdo nevšimne. Čistka v podobě ukončení funkce federálních žalobců, kteří vyšetřovali Trumpa kvůli jeho údajné roli v povstání 6. ledna, porušuje zákon. Ten totiž vyžaduje, aby Kongres dostal 30 dní předem podrobné důvody k propuštění. Americký zástupce Gerald Connolly z Virginie nazval Trumpův poslední akt „převratem s cílem svrhnout zákonem chráněné nezávislé generální inspektory“, což umožňuje dosazení jemu loajálních stoupenců, což „poškodí každého.



Někteří Američané hladoví a americké potravinové banky čelí vlně nouze. S rostoucími cenami roste i podíl lidí, kteří hlásí, že nemají dost jídla. A navzdory silnému hospodářskému růstu a historicky nízké nezaměstnanosti zůstala tato čísla v roce 2024 vysoká, ukazují údaje amerického sčítání lidu.

Banky z Wall Street, které se konečně blíží splacení dluhu navázaného na X (dříve známý jako Twitter), mají pro potenciální kupce třešničku na dortu: nárok na podíl této platformy v podniku Elona Muska s umělou inteligencí. Skupina bank vedená se chystá prodat až 3 miliardy dolarů seniorního zajištěného dluhu, který kryl odkoupení společnosti miliardářem v roce 2022.



Prodej nových domů v USA v roce 2024 byl vysoký, protože zákazníci využili pobídek od stavitelů, což vedlo k druhému roku vyšších nákupů v řadě. Roční tempo prodeje nových rodinných domů minulý měsíc zrychlilo o 3,6 % na 698 000, což odráží prudký růst na západě USA, ukazují vládní čísla zveřejněná v pondělí. Medián v průzkumu Bloombergu mezi ekonomy předpovídal 675 000 anualizovaných prodejů. Za celý rok si zákazníci koupili 683 000 domů, což je o 2,5 % více než v roce 2023.