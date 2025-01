Moneta zvýšila zisk a navrhuje dividendu 10 CZK/akcie. Apple uklidnil výhledem tržeb, Trump spustí první vlnu cel

Výsledky Monety. Reportoval i . Trump se chystá na Kanadu a Mexiko. Prověřování DeepSeek skrze Singapur.

MONETA Money Bank dnes oznámila své neauditované konsolidované finanční výsledky za celý rok 2024. Čistý zisk dosáhl 5,8 miliardy korun, což je o 0,6 miliardy korun neboli 11,7 procenta více než v předchozím roce. Banka dosáhla celkových provozních výnosů ve výši 12,9 miliardy korun, což představuje nárůst o 6,3 %. Provozní náklady zůstaly stabilní na 5,7 miliardy korun. Plánuje navrhnout dividendu za rok 2024 ve výši 10 korun na akcii, což představuje 88 procent konsolidovaného čistého zisku za rok 2024. Pro rok 2025 a následující období 2025–2029 očekává vedení MONETA kumulovaný čistý zisk ve výši 33,3 miliardy korun, což je o 46,2 % více než za předchozích pět let. Banka také plánuje zachovat dividendový výplatní poměr na úrovni 90 %.

Futures: DAX +0,1 %, CAC +0,1 %, FTSE 100 +0,2 %.

Společnost Gen Digital Inc. oznámila silné finanční výsledky za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2025, s tržbami ve výši 986 milionů USD, což představuje meziroční nárůst o 4 %. Provozní zisk vzrostl o 13 % na 374 milionů USD, zatímco zředěný zisk na akcii se zvýšil o 18 % na 0,26 USD. Společnost také posílila svůj výhled na celý fiskální rok 2025, očekávajíc tržby v rozmezí 3,915 až 3,930 miliardy USD a zředěný zisk na akcii mezi 2,20 a 2,22 USD.



Společnost Inc. poskytla uklidňující prognózu tržeb pro aktuální čtvrtletí, což pomohlo zvýšit hodnotu akcií nejhodnotnější společnosti světa poté, co její výsledky za prázdniny ukázaly prudký pokles v Číně a u iPhonu.

Tržby porostou o procento v nízkých až středních jednociferných číslech, uvedla společnost během čtvrtečního konferenčního hovoru.

To je sice v souladu se zhruba 5 %, které předpovídali analytici, ale stačilo to na uklidnění nervů investorů po smíšené čtvrtletní zprávě.

Akcie v závěru obchodování vzrostly o více než 3 % a odrazily se od poklesu. Do konce letošního roku klesly o 5,1 %, což bylo součástí širšího poklesu technologických akcií.

Příjmy z Číny se v prvním fiskálním čtvrtletí, které skončilo 28. prosince, propadly o 11 % na 18,5 miliardy USD, uvedl již dříve.

Analytici očekávali nárůst na 21,6 miliardy dolarů. Tržby z prodeje iPhonů mezitím klesly o necelé 1 % na 69,1 miliardy USD. Wall Street předpokládala 71 miliard dolarů.

Výsledky obnovily obavy o Čínu, jeden z největších trhů společnosti , kde se snaží čelit konkurenci místních značek. Generální ředitel Tim Cook uvedl, že více než polovina poklesu v Číně pramení z problémů se zásobami.



Společnost Corp. vykázala ve čtvrtém čtvrtletí lepší tržby, než se předpokládalo, a zároveň upozornila, že její snaha o zvýšení konkurenceschopnosti je stále v procesu.

Intel si v rozšířeném obchodování připsal až 3,2 % poté, co v New Yorku uzavřel na ceně 20,01 USD.

Tržby za čtvrté čtvrtletí ve výši 14,3 miliardy dolarů sice překonaly odhady, ale část z nich pochází od zákazníků v Asii, kteří si objednali zboží před možnými americkými cly, uvedlo vedení společnosti. Tržby za první čtvrtletí nedosáhnou odhadů analytiků kvůli slabší poptávce a ztrátě tržního podílu ve prospěch konkurentů.



Prezident Donald Trump se chystá v sobotu spustit první vlnu cel, kvůli čemuž se zahraniční vlády a podniky snaží obejít případná cla a připravit se na odvetná opatření.

Cíle jsou neobvyklé: Kanada a Mexiko, dva největší odběratelé amerického zboží. Trump slíbil uvalit 25% cla na zboží z obou zemí v hodnotě přibližně 900 miliard dolarů, jejichž obchodní přebytky s USA prezidenta dlouhodobě trápí. Trump ve čtvrtek přislíbil, že se jimi bude řídit v termínu, který si sám stanovil na 1. února, ačkoli rtuťovitý prezident je známý tím, že mění své názory.

Nejasný zůstal i rozsah cel. Trump odmítl říci, zda se budou vztahovat například na dovoz kanadské ropy.

Ať už se Trump rozhodne jakkoli, připravuje se tím půda pro samostatnou revizi zaměřenou na Čínu, Kanadu a Mexiko, která by mohla již v dubnu přinést další cla. Prezident ve čtvrtek naznačil, že přistoupí k zavedení 10% dovozních cel na Čínu, ale neupřesnil termín.



Američtí úředníci prověřují, zda čínský startup DeepSeek nenakoupil pokročilé polovodiče Corp. prostřednictvím třetích stran v Singapuru, čímž obešel americká omezení týkající se prodeje čipů používaných pro úlohy umělé inteligence, uvedli lidé obeznámení s touto záležitostí.

Společnost DeepSeek nedávno uvedla na trh chatbota s názvem R1, který v některých ohledech dosahuje stejných výsledků jako srovnatelné nástroje z USA, což naznačuje, že Čína je v závodě o umělou inteligenci dále, než se dříve předpokládalo. Někteří významní inženýři obdivovali schopnosti R1 a společnost DeepSeek vyzdvihovala nízkou cenu a efektivitu nástroje, což přimělo konkurenty ke spekulacím, zda nebyl vytvořen na základě západních technologií.

Úředníci Bílého domu a Federálního úřadu pro vyšetřování se také snaží zjistit, zda DeepSeek využíval prostředníky v jihovýchodní Asii k nákupu čipů , jejichž prodej do Číny USA zakázaly, uvedli lidé, kteří si přáli zůstat v anonymitě, aby mohli předat soukromé rozhovory.