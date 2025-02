Dánský Novo Nordisk ve čtvrtletí zdvojnásobil prodej léku na hubnutí Wegovy

Dánská farmaceutická společnost Novo Nordisk v posledním loňském čtvrtletí více než zdvojnásobila prodej léku na hubnutí Wegovy. Čistý zisk firma zvýšila o 29 procent na 28,23 miliardy dánských korun (DKK; 95 miliard Kč), což je nad odhady analytiků. Firma, která patří k nejhodnotnějším podnikům na světě, to uvedla ve svém dnešním sdělení.



Celoroční čistý zisk vzrostl o 21 procent na 100,99 miliardy dánských korun a také překonal odhady. Tržby z prodeje léku Wegovy se meziročně zvýšily o 107 procent na 19,9 miliardy DKK. Analytici ale odhadovali, že firma za lék za tři měsíce do konce prosince utrží přes 20 miliard DKK.



Celkové tržby Novo Nordisku se ve čtvrtém čtvrtletí při konstantních směnných kurzech zvýšily o 30 procent a meziročně o 26 procent. K růstu přispěla především poptávka v regionech Severní Ameriky a Evropy, Blízkého východu a Afriky.



Na letošní rok firma počítá s pomalejším růstem tržeb, a to v rozmezí 16 až 24 procent při konstantním směnném kurzu. Na loňský rok měla odhad růstu tržeb v pásmu 18 až 26 procent. Za zpomalením je podle firmy "sílící konkurence a pokračující cenový tlak v rámci trhu s léčbou diabetes a obezity".



Společnost Novo Nordisk se loni v prosinci dohodla na převzetí továrny v Česku. Za 200 milionů dolarů (4,8 miliardy Kč) ji získá od společnosti Novavax. Akcie firmy dnes před 12:00 SEČ přidávaly zhruba 3,5 procenta.