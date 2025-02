Ifo: Nálada v německém automobilovém průmyslu se v lednu opět výrazně zhoršila

Nálada v německém automobilovém průmyslu se na začátku roku opět výrazně zhoršila. Vyplývá to z průzkumu, který dnes zveřejnil hospodářský institut Ifo. Jeho index podnikatelské nálady se v lednu snížil z prosincových minus 35 bodů na minus 40,7 bodu. Na německých automobilkách je závislá řada českých podniků.



"Automobilový průmysl vězí v krizi. Vnímá především ohrožení své pozice v konkurenčním boji," uvedla Anita Wölflová, která se v Ifo zaměřuje na automobilový průmysl.



Svou pozici na zahraničních trzích německý automobilový průmysl hodnotil v lednu tak špatně jako nikdy dříve, a to v Evropské unii i mimo ni. "Silná konkurence z Číny, hrozby (amerického prezidenta Donalda) Trumpa, že brzy zavede cla na dovoz do Spojených států z EU a potíže v tuzemsku německému automobilovému průmyslu výrazně přidělávají starosti," uvedla Wölflová.



Celkový index nálady klesl kvůli hodnocení současné situace i kvůli pesimistickým očekáváním. Dílčí ukazatel, který zachycuje aktuální náladu, klesl z minus 32,6 na minus 39,1 bodu, index očekávaného vývoje klesl z minus 37,3 na minus 42,3 bodu.