Fed nebude spěchat, Trumpova cla by mohla zničila americký automobilový průmysl a evropské futures jsou smíšené

Šéf Fedu potvrdil, že není třeba spěchat s úpravou úrokových sazeb. Isabel Schnabelová varovala, že snížení sazeb nevyřeší strukturální problémy Evropy. Generální ředitel Fordu Jim Farley pojede varovat Kongres před zničujícími dopady Trumpových cel na automobilový průmysl. Fernando Rivas chce zvýšit obrat . vydal Powerbeats Pro 2 s novými funkcemi. Britský vládní úřad pro fiskální dohled snížil prognózu růstu. Trump podepsal exekutivní příkazy omezující nábor federálních zaměstnanců a izraelský premiér Netanjahu varoval Hamás před ukončením příměří. Evropské futures jsou smíšené.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,2 %, FTSE 100 -0,0 % a DAX +0,2 %.

Ve své řeči před bankovním výborem Senátu se předseda Fedu Jerome Powell držel sdělení z minulého měsíce, když řekl, že „nemusí spěchat“ s úpravou úrokových sazeb. Powell se do značné míry vyhýbal zvažování dopadů cel a dalších politik Trumpovy administrativy, ale uznal, že „možným výsledkem“ Trumpova přístupu je tlak na vzestup inflace, což je výsledek, který mnozí ekonomové předpovídali.. Své zaměstnance však hájil tím, že mohou být přepracovaní, ale že Fed není přezaměstnaný. Tato poznámka sloužila jako implicitní pokárání Elona Muska a jeho pokusu zeštíhlit federální agentury jménem prezidenta Donalda Trumpa. Dluhopisy po Powellově vystoupení klesaly napříč křivkou, přičemž peněžní trhy stále plně oceňují jedno letošní snížení sazby Fedem.



Snížení sazeb na druhé straně Atlantiku Evropskou centrální bankou nemůže vyřešit strukturální problémy, kterým čelí ekonomika regionu, uvedla členka Výkonné rady Isabel Schnabelová. Jako důvod uvedla vysoké ceny energií, ztrátu konkurenceschopnosti a nedostatek pracovních sil. Prezidentka ECB Christine Lagardeová již dříve uvedla, že snižování inflace postupuje, ačkoli globální obchodní tření nadále představuje riziko uprostřed „náročného“ ekonomického prostředí tváří v tvář americkým clům.



Generální ředitel Fordu Jim Farley má dnes odcestovat do Washingtonu, aby varoval členy Kongresu, že Trumpova navrhovaná 25% cla na Kanadu a Mexiko by „vyrazila díru“ do amerického automobilového průmyslu. Dopad cel by byl pro americké automobilky „zničující“, řekl Farley. Poskytly by také „nečekanou odměnu“ asijským a evropským rivalům, kteří by nečelili podobným poplatkům za auta, která dovážejí ze svých domovských regionů, řekl na automobilové konferenci v New Yorku.



Make great again? Fernando Rivas v lednu převzal výhradní kontrolu nad korporátní a investiční divizí banky a s tím i mandát od generálního ředitele Charlieho Scharfa. Dává si za cíl zvýšit celkový obrat banky. A není to malý úkol: obchodní výnosy a poplatky za investiční bankovnictví v loňském roce byly přibližně stejné jako ty, které vydělala jen ve čtvrtém čtvrtletí.





Dlouho očekávané Powerbeats Pro 2 od , vydané v úterý, nabízí funkce AirPods, včetně transparentního režimu, který usnadňuje slyšet vnější hluk, a obsahují čip H2 pro lepší zvuk. (Mají také monitorování srdečního tepu, první u všech sluchátek navržených společností .) Jde tak o oživení v divizi, která zahrnuje také domácí produkty a příslušenství, jejíž tržby klesly v prosincovém čtvrtletí téměř o 2 % na přibližně 11,8 miliardy dolarů.



Britský vládní úřad pro fiskální dohled snížil svou prognózu hospodářského růstu země a podle odhadů bude čelit malému deficitu, řekli lidé, obeznámení s těmito čísly. Ale navzdory brzdám v rozpočtu je poptávka po dluhopisech vysoká – Spojené království prodalo 10letých dluhopisů za rekordních 13 miliard liber.



Trump dnes odpoledne podepsal další exekutivní příkazy. Agenturám bude povoleno najmout maximálně jednoho zaměstnance na každé čtyři pracovníky opouštějící vládu, s výjimkami pro míst ve vymáhání práva, národní bezpečnosti, imigrace a veřejné bezpečnost. Je to součást Trumpova pokračujícího pokusu eliminovat federální zaměstnance, ale zůstává nejasné, zda Musk z kanceláře v Bílém domě má pravomoc uzákonit hromadné propouštění. A jak multimiliardář a generální ředitel pokračuje v útocích na americké soudnictví, stále více pokusů administrativy omezovat agentury a financování Kongresu bylo zablokováno jako potenciálně nezákonné nebo protiústavní.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu varoval Hamás, že pokud nebudou izraelští rukojmí propuštěni v sobotu včas, příměří skončí. Izraelské obranné síly uvedly, že se připravují na „různé scénáře“. A Trump ustoupil od své hrozby zadržet pomoc Jordánsku poté, co král Abdalláh II souhlasil s přijetím 2000 nemocných dětí z Gazy.