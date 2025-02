Rozbřesk: Konec války na Ukrajině? Dopady na českou ekonomiku

Ukončení války na Ukrajině se zdá nejblíže od jejího vypuknutí. Americký prezident Trump oznámil po rozhovoru s ruským protějškem Putinem okamžité zahájení jednání s cílem ukončit válku. Konkrétní podoba návrhu mírového uspořádání je v tuto chvíli nejasná, pravděpodobný je ale scénář ukrajinských územních ztrát výměnou za alespoň částečné bezpečnostní záruky ze strany Západu (angažovanost USA je ale velkým otazníkem).



Jak by ukončení války dopadlo na českou ekonomiku? Jeden z efektů již zlehka pociťujeme, a to je silnější koruna. Ta by – podobně jako ostatní středoevropské měny – pocítila úlevu ve formě snížení geopolitické rizikové přirážky a mohla by rozšířit zisky pod 25,00 EUR/CZK. Samozřejmě pouze za předpokladu, že nepřijde další negativní šok, např. v podobě amerických celních tarifů.



Zlevnit by mohly dovážené energie. Pokud dojde ke zrušení sankcí, na globální trh zamíří větší objem ruských exportů ropy, což bude tlačit její cenu směrem dolů. Výraznější úleva by teoreticky mohla nastat u plynu, který v posledních týdnech prudce zdražuje. V důsledku rychlého čerpání zásobníků bude navíc i jarní a letní doplňování dražší než obvykle. I proto dle Financial Times zaznívají v zákulisí jednáních hlasy (Maďarsko, Německo) volající po obnovení ruských dodávek. Aneb, žádná chyba není tak velká, aby se nedala opakovat?!



Ukončení války by pocítil i tuzemský trh práce. V Česku zůstává 390 tisíc ukrajinských uprchlíků, přičemž zhruba 70 % z nich je zapojených na pracovním trhu. Dle zářijového průzkumu Ministerstva vnitra chce většina uprchlíků v Česku zůstat (přibližně dvě třetiny), s trvalým návratem na Ukrajinu počítá asi pětina. To by opět zvýšilo napětí na českém trhu práce, zvláště u nízkokvalifikovaných profesí, které uprchlíci často zastávají, přestože neodpovídají jejich kvalifikaci. Na druhou stranu, alespoň zčásti by se do Česka mohli vrátit ukrajinští pracovníci (typicky v sektoru stavebnictví), kteří museli narukovat na frontu.



A konečně, obnova Ukrajiny bude velkou příležitostí pro český business. V tomto ohledu bude důležitá konkrétní podoba mírové dohody, resp. jakou míru stability si na Ukrajině zajistí. Pokud budou firmy vnímat Ukrajinu jako stabilní region, o zakázky na její obnovu bude velký zájem. Silná a trvalá podpora Česka Ukrajině přitom nebude našim podnikům sama o sobě stačit, neboť ty budou čelit konkurenčnímu tlaku ostatních evropských firem. Zvláště pokud by evropské růstové problémy měly přetrvávat po delší dobu…





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna zůstává povzbuzena nadějí na ukončení války na Ukrajině, díky čemuž se drží na dostřel úrovně 25,00 EUR/CZK. Pokud by došlo k faktickému ukončení války, vidíme prostor pro zisky koruny (úvodník). Rizika jsou však z našeho pohledu nadále vychýlená spíše negativním směrem. Americký prezident Donald Trump včera oznámil další vlnu celních tarifů, které by měly být připraveny na začátku dubna. To pro rizikové měny typu česká koruna nevěstí nic dobrého a může být zdrojem prodejních tlaků.



Eurodolar

Vedle všeobecně lepšího sentimentu vůči euru, jež přivodily spekulace ohledně možného příměří na Ukrajině, včera eurodolaru pomohla také americká výrobní inflace a opět aktivita amerického prezidenta Trumpa. Výrobní inflace, která byla blízká konsensu, poněkud otupila strach z Fedu a prezident Trump měl sice vyhlásit, jak budou vypadat nová reciproční cla, ale nakonec vše skončilo jen u oznámení, že příslušné úřady dostaly zadání se s tímto úkolem vypořádat.

Dnes odpoledne se trh zaměří na americké maloobchodní tržby za leden. Ty naznačí, kterak si spotřeba vede v prvním čtvrtletí a zdali jsou obavy ze silné poptávky (implikující vyšší sazby a silnějším dolar) na místě.



Akcie

Nvidia včera posílila o 3,2 % a Hewlett Packard o 0,8 %. Vesele pokračuje výsledková sezona. Z indexu S&P 500 již reportovalo více než dvě třetiny firem a téměř 77 % překonalo očekávání analytiků. Společnost Cisco Systems narostla o 2,1 %. Akcie Robinhood Markets posílily o 14,1 %. Společnost Dutch Bros, která se specializuje na obsluhu řidičů, kterým podává nápoje, narostla včera o 29,1 %. Obuvnická společnost Crocks narostla o 23,9 %. Naopak po výsledcích se příliš nedařilo sociální síti Reddit, která se neubránila poklesu o 5,2 %. Akcie společnosti Deere & Company klesly o 2,2 % poté, co tento výrobce zemědělské techniky oznámil 50% pokles čistého zisku ve svém fiskálním prvním čtvrtletí, protože se potýká s problémy se zásobami a širší nejistotou trhu.