Merz jedná o extra balíčku na obranu, Starbucks propustí 1 100 zaměstnanců a USA chtějí zpřísnit omezení pro čínské čipy

Zvolený německý lídr Friedrich Merz jedná se sociálními demokraty o schválení extra balíčku za 200 miliard eur na obranu. plánuje propustit 1 100 zaměstnanců. USA připravují zpřísnění omezení pro čínské polovodiče. Americká cla na Evropu by mohla ovlivnit evropský export až za 29,3 miliardy dolarů. Evropské futures jsou v červeném.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,5 %, FTSE 100 -0,3 % a DAX -0,4 %.



Zvolený německý lídr Friedrich Merz prý zahájil jednání se sociálními demokraty, aby rychle schválil až 200 miliard eur na zvláštní výdaje na obranu. Představitelé Merzových křesťanských demokratů a SPD diskutují, jak obejít přísná německá omezení na vládní půjčky, aby uvolnily zdroje na posílení armády země. S Trumpovým antagonismem vůči NATO se evropští představitelé připravují na urychlení výdajů na obranu s ohledem na jakoukoli budoucí ruskou agresi.



Starbucks ruší 1 100 pracovních míst, což je asi 7 % celosvětové základny zaměstnanců, kteří pracují mimo prodejny vlastněné touto společností. Generální ředitel Brian Niccol, který se ujal vedení v září uprostřed klesajících prodejů, oznámil blížící se propouštění v lednu. Pracovníci, kteří budou propouštěni, budou podle společnosti informováni do úterý. Přesto Niccolova vlastní pracovní politika, která mu umožňuje cestovat z jeho domova v Kalifornii do sídla společnosti v Seattlu firemním letadlem společnosti, vyvolala odpor některých pracovníků a externích kritiků.



USA připravují tvrdší verzi stávajících omezení pro polovodiče pro Peking a tlačí i na Nizozemsko a Japonsko, aby eskalovaly svá omezení pro čínský čipový průmysl, řekli lidé obeznámení se situací.



Donald Trump řekl, že u cel, která mají příští měsíc zasáhnout Kanadu a Mexiko, „se postupuje velmi rychle“. Zopakoval, že pro Evropu se chystají reciproční cla. Brusel slíbil rychlou reakci, pokud USA přijmou „neoprávněná opatření“ ohledně technologických pravidel unie. Evropští představitelé připravili různé cíle s různými sektory a zbožím vybraným za účelem způsobit více škody Americe, a to i v citlivých volebních obvodech, pokud začne celní válka mezi USA a Evropou. Bloomberg v sobotu uvedl, že pokud budou americká opatření uzákoněna, mohla by mít dopad na evropský export až za 29,3 miliardy dolarů. To by bylo asi čtyřikrát více, než když šel Trump po evropském sektoru hliníku a oceli naposledy.



Americký prezident řekl, že vážně jedná s Vladimirem Putinem o ukončení války na Ukrajině, i když agentura AP uvedla, že ruský prezident bagatelizoval úroveň podrobností, o kterých se hovořilo. Čínský prezident Si Ťin-pching podpořil úsilí krizi vyřešit a zároveň potvrdil pokračující úzké vztahy Pekingu s Moskvou.



Zdravotní experti se zaměřují na nedávný objev dalšího netopýřího koronaviru schopného proniknout do buněk pomocí lidského ACE2 – stejného receptoru, který hrál klíčovou roli v katastrofické pohromě Covid-19. Ačkoli nebyly hlášeny žádné lidské infekce, nová hrozba vyvolala obavy z pokračující hrozby chorob zvířat, které mohou vyvolat smrtelná ohniska.