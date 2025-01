Investoři do zlata zůstávají kvůli obavám z volatility za Trumpa býčí i na rok 2025

Správci peněz mají mnoho důvodů, proč zůstat na zlato optimističtí, a to i po vynikajícím roce 2024, kdy tento drahý kov zaznamenal největší roční nárůst od roku 2010. Žlutý kov loni vzrostl o 27 % a dosáhl na nový rekord, když se vyšplhal téměř na 2 800 dolarů za unci. Třemi hlavními faktory, které podpořily tento růst, byly velké nákupy centrálních bank, zejména v Číně a na dalších rozvíjejících se trzích; měnové uvolňování Fedu, díky kterému bylo nezúročené zlato atraktivnější; a historická role zlata jako bezpečného přístavu uprostřed probíhajících geopolitických třenic, včetně války na Ukrajině a na Blízkém východě.



Tyto faktory zůstávají více méně platné i pro rok 2025. Investoři se však také připravují na druhé funkční období Donalda Trumpa a na potenciální dopad nového prezidenta na obchodní toky, inflaci a globální ekonomiku. Tyto vyhlídky nadále podněcují investory k nákupům zlata jako způsobu ochrany bohatství a zajištění proti možným negativním šokům.





Diversifikace investic prostřednictvím nákupů zlata je „trend, který bude přetrvávat,“ řekl Greg Sharenow, portfolio manažer ve společnosti Pacific Investment Management. „Očekáváme, že centrální banky a bohaté rodiny budou nadále považovat zlato za atraktivní.“



Jedním z extrémů je americký hedgeový fond Quantix Commodities, který má 30 % svých aktiv ve zlatě, což je téměř dvojnásobek váhy tohoto kovu v indexu Bloomberg Commodity. Quantix plánuje udržet svou nadváhu na tomto kovu i v tomto roce, řekl seniorní manažer Matt Schwab s tím, že očekává, že zlato v roce 2025 vzroste na 3 000 dolarů.



Stratégové na Wall Street jsou také optimističtí. i předpovídají, že zlato dosáhne do konce tohoto roku 3 000 dolarů, zatímco očekává 2 900 dolarů. Spotové zlato se na začátku ledna obchoduje nad 2 600 dolary za unci.





Od voleb v USA 5. listopadu zlato sice uprostřed tržní euforie z Trumpova vítězství a po rally na dolaru, akciovém trhu i na bitcoinu kleslo. Ale z dlouhodobého hlediska se očekává, že nové tarify navýší obchodní napětí a riziko pomalejšího ekonomického růstu. Ekonomové a analytici odhadují, že Trumpova navrhovaná opatření podpoří inflaci, což v tomto roce zkomplikuje Fedu snížování úrokových sazeb.

Po očekávaném snížení sazeb o čtvrt procentního bodu na posledním zasedání v roce 2024 signalizovali úředníci z Fedu 18. prosince pouze dvě snížení sazeb v roce 2025 a větší opatrnost ohledně toho, jak rychle mohou pokračovat ve snižování úrokových sazeb.



„Pokud se obchodní vztahy s novou Trumpovou politikou zhorší, může přijít negativní reakce akciového trhu,“ uvedl Darwei Kung, vedoucí komodit ve skupině DWS, který očekává, že zlato do konce roku stoupne na 2 800 dolarů. „Je dobré držet zlato jako aktivum k zajištění proti takovému riziku.“



Pro zbytek světa mohou možné obchodní války s USA přimět centrální bankéře, aby urychlili tempo uvolňování. To je scénář, který by podle Aline Carnizelo ze švýcarské firmy Frontier Commodities podpořil výkon zlata. To se bude podle ní v tomto roce obchodovat nad 2 800 dolary.



Patrick Fruzzetti, portfolio manažer ve společnosti Rose Advisors v New Yorku, podotýká, že velkým rozdílem mezi současností a dobou, kdy byl Trump ve funkci poprvé, je úroveň schodku rozpočtu. Dluh USA vzrostl na přibližně 28 bilionů dolarů z méně než 17 bilionů dolarů na konci roku 2019 a očekává se, že federální deficit podle Úřadu pro rozpočet Kongresu v roce 2025 přesáhne 6 % hrubého domácího produktu.



Obavy o schopnost americké vlády splácet dluh by mohly odradit některé investory od investování do státních dluhopisů, domnívá se Jeff Muhlenkamp, který má přibližně 12 % svého fondu nepřímo ve zlatě. „Činy mluví hlasitěji než slova,“ pronesl Fruzzetti o slibu nové administrativy dostat federální deficit pod kontrolu. „Dokud mi neukážou něco jiného, svou pozici ve zlatě nesnižuji.“



Zdroj: Bloomberg