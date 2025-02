Americký prezident opět v jedné z hlavních rolí pátečního dne na Wall Street

Páteční obchodování na zámořských trzích bylo zkraje seance v klidnějším duchu, než tomu bylo v předchozích obchodní dnech. Seance byla navíc podpořena čísly v rámci odhadů z americké ekonomiky k indexu PCE, který zaznamenal meziměsíční změnu +0,3 %, což bylo v rámci konsensu a stejně tak v meziročním srovnání, kdy vzrostl o 2,6 %, tedy v rámci odhadů.



Nervozita se na trhy vrátila v okamžiku zveřejnění informací ze schůzky amerického prezidenta Donalda Trumpa s ukrajinským prezidentem Zelenskiym, nicméně až tak velké podrobnosti se navenek nedostaly, a to vzhledem ke zrušené tiskové konferenci. Pár informací ke schůzce dvou jmenovaných prezidentů přece jen máme, a to například komentář amerického prezidenta, že buď se obě strany konfliktu dohodnout anebo Američané dávají ruce pryč či komentář určený prezidentovi Ukrajiny, že se může do Bílého domu vrátit, až bude připraven na mír.



Akcie se po těchto komentářích držely kolem včerejších závěrečných hodnot, což například pro technologický Nasdaq 100 znamenalo během týdenního obchodování ztrátu 5 % a dnes tedy posílení zhruba o 1,6 % Lépe se dařilo průmyslovému indexu Dow Jones Industrial Average, jehož součástí nejsou jen technologické akcie, které jsou přeci jen nejvíce závislé na kupříkladu geopolitických rizicích. A právě proto během tohoto týdne neztratil Dow Jones nikterak výrazně, ba naopak a na závěr týdne narostl o cirka 1,4 %.



Společnost, u které je patrné, že téma AI se pro tento okamžik zřejmě vyčerpalo a nestačí ani její vynikající čísla za předešlé čtvrtletí či rok je . Z reportu vyšla ve výsledku jedna slabost, a to klesající marže, což je ovšem fakt logický vzhledem k rostoucí konkurenci v daném odvětví. zakončila dnešní seanci podobně jako technologický index a její akcie rostly podruhé v týdnu, a to přibližně o 4 %.



Nejvýkonnějším sektorem byl v průběhu pátečního obchodování S&P 500 Energy Sector GICS Level 1 Index, který přidal okolo 1 % (CVX US +1,19 %, HAL US +1,03 %). Naopak patrná nervozita či ústup z rizikovějších aktiv byla zřejmá u S&P 500 Information Technology Sector GICS Level 1 Index, který nakonec povyrostl cirka o 0,5 %.



EUR/CZK 25,09, USD/CZK 24,22, EUR/USD 1,0366, WTI 69,92 USD/barel, Brent 73,30 USD/barel, Troyská unce zlata 2.846 USD