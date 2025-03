Rozbřesk: Namísto příměří na Ukrajině startují globální Obchodní války 2.0

Velká obchodní kolize je na cestě. Trumpova administrativa se nakonec rozhodla spustit celní rošádu, když oznámila, že dnes spustí 25% cla na Kanadu a Mexiko. Kromě toho mají USA počínaje dnešním dnem uvalit i dodatečné 10% clo na dovozy z Číny. Odvetná opatření na sebe nenechala dlouho čekat – Čína uvalila nová cla na americké zemědělské produkty a přiřadila 15 dalších amerických společností na seznam firem, jichž se týkají dovozní a vývozní restrikce. Kanada zároveň oznámila, že ve dvou vlnách uvalí 25 % na americké dovozy. Obchodní války 2.0 jsou tak v plném proudu, přičemž Evropa zatím stojí mimo, ale je jen otázkou času, kdy bude vtažena do hry.



Rozhodnutí Trumpovy administrativy vyrukovat v otázce cel s takto těžkým kalibrem bude mít makroekonomické náklady, které budou v americkém hospodářství vidět. Pokud by totiž zůstalo u cíleného navyšování celních sazeb v řádu jednotek procent, tak lze souhlasit s P. Krugmannem, že takové zásahy budou jen těžko postřehnutelné. Pokud na tři ze čtyř největších obchodních partnerů uvalíte více než dvacetiprocentní cla, tak si můžete být jisti, že to bude cítit. Jednak v inflaci, kterou cla v tomto rozsahu posunout zpět nad 4 %, a jednak v horších výkonech vývozů, jež zasáhnou odvetná opatření. Jinak řečeno ekonomika si koleduje o negativní nabídkový šok, kdy jste konfrontováni s vyššími cenami a horším výkonem. V této souvislosti pak stojí za zmínku poslední zhoršení běžících odhadů HDP pro 1. čtvrtletí (náš nowcast propadl na -1 %), přičemž instruktážní byl i pohled na včera zveřejněné detaily indexu podnikatelské nálady ISM v americkém průmyslu (cenový index brutálně nahoru, produkce a nové objednávky dolů).



Otázku, kterou si trhy a investoři nyní kladou, jak dlouho vysoká cla vydrží. Konečným arbitrem opatření D. Trumpa jsou totiž voliči, kteří jsou zároveň spotřebitelé a investoři na kapitálovém trhu. Pokud v USA inflace půjde nahoru a ceny akcií dolů, může se voličská nálada rychle změnit k horšímu a fungovat jako důležitý korektiv velmi kontroverzních opatření Trumpovy administrativy. Zde je pak důležité, že volby do Kongresu jsou již za dva roky. Otázkou číslo dvě je ovšem to, nakolik bude brát D. Trump na názory voličů (a situaci na akciovém trhu) ohled, když už úřaduje ve druhém volebním období a nemůže být znovu zvolen.





*** TRHY ***



Koruna

Faktické uvalení cel na Mexiko a Kanadu zvyšuje pravděpodobnost tvrdého postupu i vůči EU, a to není úplně dobrá zpráva pro středoevropské měny, které určitým způsobem těžily v posledních týdnech ze sázek na blížící se konec konfliktu na Ukrajině (respektive z poklesu cen plynu z lokálních maxim z poloviny února). Bezpečnostní situace Evropy se však v nepřehledném geopolitickém terénu spíše zhoršuje a realitou je start obchodních válek Trump 2.0 - nic z toho nehraje koruně příliš do karet, a proto nečekáme, že by se koruna dokázala na delší dobu usadit hlouběji pod 25,00 EUR/CZK.



Eurodolar

Eurodolar zůstává stabilní a již nereaguje na spuštění globální obchodní války, což je dáno několika faktory, jež prozatím kompenzují hrozbu poškození ekonomiky eurozóny. Předně americká data vcelku jasně vykazují známky negativního nabídkového šoku (viz včerejší index ISM či páteční zahraniční obchod), který dramaticky zpomaluje růst americké ekonomiky. Za druhé, urgentní snaha EU přispět vojensky na Ukrajině značí masivní nárůst budoucí poptávky v Evropě, což implikuje vyšší eurové úrokové sazby. A konečně EU prozatím vyšší americká cla nezasáhla (byť to může být jen otázka času).

Dnešní kalendář očekávaných událostí je prakticky prázdný, a tak trh bude zcela ve vleku startujících obchodní válek.



Akcie

Hlavní akciové indexy sice včera stihly zmírnit úvodní pokles, ale i tak se nacházely v červeném. Nasdaq Composite byl dole o 0,3 procenta, jinak šlo o mírné ztráty. Hlavní zátěží byla jednoznačně Nvidia, která ztrácela přes 4 procenta, ale dobře na tom nebyla ani většina dalších jmen z technologického sektoru, jenž pokračuje ve svém letošním zaostávání. Jedním z důvodů slabosti amerických trhů jsou rostoucí obavy z důsledků cel.