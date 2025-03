Powell zachránil Wall Street před dalším výplachem

I závěrečný obchodní den tohoto týdne byl ve znamení vysoké volatility a nejistoty. Bylo to jako jízda na horské dráze, když index S&P 500 v jednu chvíli ztrácel přes procento, aby za dvě hodiny o více než 0,7 % rostl. Po divokém vývoji nakonec všechny tři hlavní indexy zakončily s mírnými zisky. Hlavní makroekonomická čísla přišla z amerického trhu práce, když odhalila mírné ochlazení, ale nikterak významné. Americká ekonomika v minulém měsíci vytvořila 151 tisíc nových pracovních, zatímco analytický konsensus činil 160 tisíc. Nezaměstnanost se zvýšila na 4,1 % proti očekávaným 4 %, což rovněž nepředstavuje nic dramatického. Hlavní vliv na dnešní obchodování a obrat z červených čísel do zelených přinesla slova šéfa Fedu Powella, který uklidnil investory prohlášením, že navzdory nejistotě zůstává americká ekonomika v dobré kondici. Investoři už zaměřují svou pozornost na inflační data v podobě indexu spotřebitelských cen, která nás čekají příští týden ve středu.



V rámci indexu S&P 500 se mezi top akciemi ocitly akcie Broadcom, které ve čtvrtek po zavření trhu představily solidní výsledky za minulý kvartál. Klíčovou roli ale zřejmě sehrál optimistický výhled výnosů v 2Q na úrovni 14,9 mld. USD, zatímco analytici v průměru očekávali 14,59 mld. USD. Akcie Broadcom navzdory dnešní rally ztrácejí na své letošní maxima přibližně 20 %. Mezi vítězi se objevily i akcie Walgreen poté, co tato síť lékáren oznámila, že jí za 10 mld. USD zcela převezme a pohltí firma Sycamore.