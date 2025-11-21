Evropa může kompenzovat cla USA i bez nových smluv, tvrdí šéfka ECB

Prezidentka ECB Christine Lagardeová na konferenci ve Frankfurtu uvedla, že odstranění bariér na vnitřním trhu by mohlo kompenzovat dopad vyšších amerických cel na evropskou ekonomiku. Podle ní by stačilo zrušit jen čtvrtinu překážek, aby se oživil vnitřní obchod, aniž by bylo nutné měnit smlouvy či zásadně reformovat unii – klíčová je politická vůle. Šéf německé Bundesbank Joachim Nagel zároveň upozornil, že rozdíl v produktivitě mezi EU a USA zhoršuje roztříštěnost evropských kapitálových trhů a zdůraznil nutnost rychle dokončit unii úspor a investic.
Pokud Evropa odstraní překážky na vnitřním trhu, může snadno kompenzovat dopad vyšších amerických cel. Na konferenci nazvané Frankfurt European Banking Congress to dnes řekla prezidentka Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeová.
Kdyby se podařila odstranit jen čtvrtina z nich, "stačilo by to k oživení vnitřního obchodu a dopady amerických cel na růst by byly zcela vyrovnány," uvedla Lagardeová.
Podle šéfky ECB není nutné vše v Evropské unii harmonizovat. Stačilo by jen zavést pravidlo, že to, co je povoleno v jednom členském státě, se povoluje i v dalších členských státech.
"Kroky, které musíme podniknout, nejsou nedosažitelné,“ řekla Lagardeová. "Nevyžadují žádné nové smlouvy, žádné radikální přetvoření naší unie – jen politickou vůli využít nástroje, které už máme k dispozici," myslí si šéfka ECB.
Prezident německé centrální banky Joachim Nagel připomněl, že za rozdíl v produktivitě mezi Evropskou unií a Spojenými státy může i roztříštěnost a zaostalost evropských kapitálových trhů. Ta evropským firmám ztěžuje možnost opatřit si peníze na další podnikání.
"Proto je zásadně důležité rychle dokončit unii úspor a investic," varoval Nagel.