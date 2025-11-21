Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Evropa může kompenzovat cla USA i bez nových smluv, tvrdí šéfka ECB

Evropa může kompenzovat cla USA i bez nových smluv, tvrdí šéfka ECB

21.11.2025 16:53
Autor: ČTK

Prezidentka ECB Christine Lagardeová na konferenci ve Frankfurtu uvedla, že odstranění bariér na vnitřním trhu by mohlo kompenzovat dopad vyšších amerických cel na evropskou ekonomiku. Podle ní by stačilo zrušit jen čtvrtinu překážek, aby se oživil vnitřní obchod, aniž by bylo nutné měnit smlouvy či zásadně reformovat unii – klíčová je politická vůle. Šéf německé Bundesbank Joachim Nagel zároveň upozornil, že rozdíl v produktivitě mezi EU a USA zhoršuje roztříštěnost evropských kapitálových trhů a zdůraznil nutnost rychle dokončit unii úspor a investic.

Pokud Evropa odstraní překážky na vnitřním trhu, může snadno kompenzovat dopad vyšších amerických cel. Na konferenci nazvané Frankfurt European Banking Congress to dnes řekla prezidentka Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeová.

Kdyby se podařila odstranit jen čtvrtina z nich, "stačilo by to k oživení vnitřního obchodu a dopady amerických cel na růst by byly zcela vyrovnány," uvedla Lagardeová.

Podle šéfky ECB není nutné vše v Evropské unii harmonizovat. Stačilo by jen zavést pravidlo, že to, co je povoleno v jednom členském státě, se povoluje i v dalších členských státech.

"Kroky, které musíme podniknout, nejsou nedosažitelné,“ řekla Lagardeová. "Nevyžadují žádné nové smlouvy, žádné radikální přetvoření naší unie – jen politickou vůli využít nástroje, které už máme k dispozici," myslí si šéfka ECB.

Prezident německé centrální banky Joachim Nagel připomněl, že za rozdíl v produktivitě mezi Evropskou unií a Spojenými státy může i roztříštěnost a zaostalost evropských kapitálových trhů. Ta evropským firmám ztěžuje možnost opatřit si peníze na další podnikání.

"Proto je zásadně důležité rychle dokončit unii úspor a investic," varoval Nagel.


Čtěte více:

Evropští výrobci aut míří k oživení. Rok 2026 může být zlomový
05.11.2025 6:41
Evropští výrobci aut míří k oživení. Rok 2026 může být zlomový
Evropští výrobci automobilů se po náročném roce začínají dívat do budo...
UBS: Rok 2026 přinese „novou éru Evropy“. Sázejte na akcie GOTCHA
14.11.2025 13:44
UBS: Rok 2026 přinese „novou éru Evropy“. Sázejte na akcie GOTCHA
Stratégové z UBS označují rok 2026 za začátek „nové éry Evropy“ a dopo...
Evropská komise zlepšila odhad růstu české i unijní ekonomiky
17.11.2025 13:01
Evropská komise zlepšila odhad růstu české i unijní ekonomiky
Česká ekonomika letos podle Evropské komise (EK) poroste o 2,4 procent...
Amazon a Microsoft čelí vyšetřování Evropské komise. Hrozí jim přísnější regulace
18.11.2025 12:16
Amazon a Microsoft čelí vyšetřování Evropské komise. Hrozí jim přísnější regulace
Evropská komise zahájila tři vyšetřování zaměřená na cloudové platform...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
21.11.2025
17:54Artur Gevorkyan a Andrej Bátovský o rekordních projektech, příležitostech pro akvizice, sázkách na defence sektor i burze, která posune firmu úplně jinam
17:20Kde jsou vlastně „standardní“ valuace a jak jsou na tom relativně k nim ty současné?
16:53Evropa může kompenzovat cla USA i bez nových smluv, tvrdí šéfka ECB
14:16Pozvánka na setkání s analytikem a makléřem Patrie ve středu 3. prosince v Praze
14:12Centrální banka nemusí být neomylná, ale musí být zodpovědná
12:30Perly týdne: Které akcie nejvíce těží z AI
11:21Dnes se může rozhodovat, jestli trhy vstoupí do korekce. Po veletoči na Wall Street padá i Evropa  
11:00Podnikatelská aktivita v eurozóně solidní, tempo brzdí průmysl
10:49Nové doporučení Patrie: Moneta atraktivní pro dividendy, prostor pro růst omezený  
10:35ČEB, a.s.: Informace o vyplácení úrokových výnosů z emise dluhopisů
10:03FRESH: Rozpočtové tornádo aneb co čekat od nové vlády? Odpovídá Mojmír Hampl
9:04Rozbřesk: Smíšená data z trhu práce komplikují Fedu prosincové rozhodnutí
8:48Výhled Nvidie trhy nepřesvědčil, Goldmani hlásí nárůst shortů a brexit stál Británii až 240 mld. liber  
7:14Slok: Prosincový pokles sazeb by pro Fed byl těžký
20.11.2025
22:01Wall Street pod tlakem: volatilita zasáhla technologie i kryptoměny  
17:37AI a „dobrá deflace“ druhé průmyslové revoluce
16:16Během posledních 15 let došlo k výrazné změně ve fungování Fedu a schopnosti monitorovat jeho politiku
16:02Trh s luxusním zbožím příští rok vzroste o tří až pět procent, očekává Bain
15:08Americký trh práce přinesl v září po několika slabých měsících slušné zlepšení  
14:34Abbott koupí za 21 miliard dolarů výrobce testů na rakovinu Exact Sciences

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět