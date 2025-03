Ředitel ČEZ Beneš: Podpis finálních smluv k Dukovanům se zřejmě zpozdí

Podpis finálních smluv o výstavbě nových jaderných bloků v Dukovanech mezi společnostmi ČEZ a KHNP se oproti původním plánům zřejmě zpozdí. Důvodem je čekání na rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), kromě toho zbývá také vyřešit zapojení českého průmyslu do projektu. Na dnešní tiskové konferenci k celoročním výsledkům polostátní firmy to řekl generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. Původně měly být dohody uzavřeny do konce března. Podle ministra průmyslu a obchodu Lukáše Vlčka (STAN) odklad smluv otevře prostor pro další jednání o účasti českých firem.



Korejská společnost KHNP loni uspěla v tuzemském jaderném tendru, vláda její nabídku upřednostnila před EDF a Westinghousem. První blok v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036. Skupina ČEZ, která má tendr na starosti, nyní s KHNP jedná o finálních smlouvách k projektu.



Uzavření finálních smluv se nyní podle Beneše očekává v první polovině letošního roku. Podle něj jsou přitom smlouvy téměř hotové a technicky by je bylo možné podepsat v původně plánovaném termínu. Jedna se má týkat stavby elektrárny, druhá dodávek jaderného paliva. Uzavření dohod však zatím blokuje opatření ÚOHS, který zakázal podepsání smluv do doby, než rozhodne o námitkách neúspěšných uchazečů z tendru. V současnosti řeší námitky EDF.



"Námitky EDF řeší po podání rozkladu předseda ÚOHS Petr Mlsna. Rozhodnutí zatím nebylo vydáno," řekl dnes ČTK mluvčí úřadu Martin Švanda.



Kromě toho je podle Beneše ještě při jednáních s KHNP potřeba doladit některé detaily, o kterých s Korejci jedná i česká vláda. Jde například o zapojení českého průmyslu. KHNP v minulosti přislíbila, že české firmy se budou účastnit až na 60 procentech projektu.



"Je to podepsatelné na konci března, ale rozum velí počkat na duben, nebo květen," podotkl Beneš.



Mírný odklad podpisu smluv otevře podle ministra Vlčka prostor pro další jednání s Korejci o zapojení českého průmyslu do projektu. "Pokud bude k tomu ten čas navíc využit, tak pozdější podpis podle mě určitě není na škodu," řekl dnes ministr novinářům. Zopakoval, že po KHNP vláda požaduje transparentní plán, jak firma plánuje naplnit proklamovanou šedesátiprocentní účast českých firem na projektu a také záruky alespoň prvních 30 procent už před uzavřením finální smlouvy o stavbě.



Stavba nových jaderných bloků v Česku by měla být největší tuzemskou zakázkou. Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech jsou při současných cenách 400 miliard korun. V příštích třech až pěti letech by ČEZ měl podle rozhodnutí vlády s Korejci jednat také o opci na výstavbu dalších dvou bloků v Temelíně.