Kaplan: Spojené státy potřebují důvěru v dolar

Robert Kaplan z působil i ve vedení americké centrální banky a nyní na CNBC hovořil o tom, že pokud klesnou vládní výdaje, mělo by to Fedu poskytnout prostor ke snižování sazeb. Podle ekonoma jsou přitom určitou hranicí rozpočtové deficity kolem 5 % HDP. Doposud se nacházely u 7 %, a to samo o sobě mělo Fed nutit spíše k utaženější monetární politice.



Podle ekonoma Fed v březnu sazby nesníží, na jeho politiku působí více faktorů než jen vládní výdaje a v tuto chvíli není úplně jasné, jak to vypadá s růstem ekonomiky. Stále přitom přetrvává „inflační problém“ a vládní politika v některých oblastech ještě není jasně nastavena tak, aby Fed mohl reagovat. Na otázku týkající se kurzu dolaru pak Kaplan uvedl, že v zájmu Spojených států je nyní to, aby lidé měli „důvěru v sílu dolaru“. Spojené státy totiž vydávají velký objem dluhopisů, a pokud by investoři nevěřili v dolar, schopnost prodávat obligace na trzích by mohla utrpět.



Kaplan hovořil o tom, že se právě vrátil z cesty po Evropě a podle něj je znát, že ve světové ekonomice probíhá určitá realokace kapitálu. Mimo jiné směrem k Evropě a Asii. „Možná jde o určité přehodnocování rizik a posun směrem od dolaru, nejsem si jistý tím, jak daleko to zajde. Bude záležet na tom, co se nyní stane…, ale pro Spojené státy je pevný dolar kriticky důležitý kvůli tomu, kolik vládních obligací chtějí prodat,“ uvedl expert. K tomu dodal, že nyní může probíhat i určitý přesun peněz od dolaru ke zlatu, což se odráží na rostoucích cenách žlutého kovu.



Kaplan pak upřesňoval, že pro Spojené státy není výhodné ani větší posilování dolaru, ani jeho oslabování, jde o to, aby měna byla „pevná“. V tom smyslu, že investoři neváhají při svých investicích do dolarových aktiv kvůli obavám z toho, jak se změní měnový kurz. Slabší dolar tak sice může zlevňovat americké zboží v zahraničí a pomáhat tím exportérům, nicméně „to je jen malá část hospodářství. Jsme ekonomikou založenou hlavně na službách a ekonomikou hodně zadluženou, která potřebuje příliv kapitálu ze zahraničí,“ dodal Kaplan. S tím, že právě kvůli tomu není nejvýhodnější větší oslabování měnového kurzu.



V americké ekonomice v současnosti působí tři hlavní nejistoty. První z nich se týká snižování vládních výdajů, ke kterému podle ekonoma prostě musí dojít kvůli vysokému zadlužení. Druhá oblast se týká ilegálních imigrantů, kteří nyní nevědí, zda budou skutečně deportováni. Podle Kaplana se to projevuje i tak, že váhají s tím, zda pokračovat ve svém současném zaměstnání a také omezují své výdaje. V neposlední řadě pak pokračuje nejistota kolem cel. Proti této nejistotě „snad bude působit reforma v oblasti regulace a zlepšování energetického ekosystému“, uvedl ekonom.



Zdroj: CNBC