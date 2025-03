Krugman: Nejistota a chaotičnost ze strany vlády znatelně ovlivňují ekonomiku

Paul Krugman ze City University of New York na Bloombergu řekl, že pokud se spotřebitelský sentiment skutečně zhoršuje tak, jak napovídají některé průzkumy, bude to pro ekonomiku citelná rána. K dopadům cel na inflaci pak uvedl, že může jít o jednorázový skok cen, který Fed obvykle ignoruje. Nebo může dojít k uvolnění inflačních očekávání, což už je rozdílná situace.



Americká centrální banka podle ekonoma obvykle ignoruje jednorázové skoky cen včetně růstu cen ropy. Pokud ale dochází k uvolnění inflačních očekávání, Fed už to může považovat za dlouhodobější problém. V tuto chvíli ale podle Krugmana nikdo neví, jak se situace kolem cel vyvine a zda půjde spíše o první případ, nebo o ten druhý. K sentimentu pak Krugman dodal, že byl překvapen tím, jak rychle došlo k jeho zhoršení. Čekal totiž, že po řadu měsíců bude pozitivně působit rétorika zaměřená na to, jak nový prezident „dá všechno do pořádku“.



Podle ekonoma se ale velmi rychle projevuje téma cel a celková zmatenost komunikace, která se jich týká. Podle Krugmana lidé reagují i na „bláznivé věci typu přebrání Kanady“. Ve výsledku tak dochází ke zhoršování sentimentu, které možná na počátku funkčního období nové vlády ještě nebylo zaznamenáno. Co na to vše centrální banka? Podle Krugmana „tam sedí inteligentní lidé, kteří mají ale v podstatě stejné informace jako většina lidí.“ K tomu platí, že pokračující nejista a chaotičnost v prohlášeních vlády „jsou samy o sobě silou, která ekonomiku ovlivňuje.“



Krugman uvedl příklad společnosti, která může provést dobrou investici v případě, že budou zavedena vysoká cla a také investice v případě, že cla nakonec zaváděna nebudou. Pokud ale panuje nejistota ohledně toho, jak se situace nakonec vyvine, pravděpodobně nedojde k investici žádné. To ukazuje, jak má nejistota negativní dopad na výdaje firem i domácností. A její míra se podle profesora nyní nachází extrémně vysoko.



Na otázku týkající se dolaru Krugman uvedl, že pokud je ekonomika ve stavu plné zaměstnanosti, což zřejmě stále platí pro USA i nyní, není silný kurz měny problém. Opak nastává v případech, kdy je hospodářská aktivita pod negativním tlakem a zaměstnanost se nachází na nízkých úrovních. Tak tomu bylo například po roce 2008 a v takové situaci je silný měnový kurz problémem, protože doléhá na exporty. V tuhle chvíli je ale situace jiná. Krugman tak míní, že vláda „vymýšlí problémy, které neexistují.“ Příkladem je i „téměř neexistující pašování drog z Kanady, které se najednou zdá být významnou součástí americké obchodní politiky.“



Robert Kaplan z také na CNBC odpovídal na dotaz týkající se kurzu dolaru a jeho vlivu na ekonomiku. Podle tohoto ekonoma může slabší dolar zlevňovat americké zboží v zahraničí a pomáhat tím exportérům. Nicméně „to je jen malá část hospodářství, jsme ekonomikou založenou hlavně na službách a ekonomikou hodně zadluženou, která potřebuje příliv kapitálu ze zahraničí.“ Právě kvůli tomu není nejvýhodnější větší oslabování měnového kurzu.



Zdroj: Bloomberg