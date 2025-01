5 dividendových ETF, která měla loni výnos více než 20 %

Zatímco se v těchto dnech věnuje veškerá pozornost růstovým akciím, některé burzovně obchodované fondy vyplácející dividendy také poskytují atraktivní výnosy. Letos by dividendové akcie mohly těžit z další podpory, protože Fed bude dále snižovat úrokové sazby. I když se letos očekávají pouze dvě snížení sazeb oproti původně očekávaným čtyřem, prostředí s nižšími sazbami pomáhá plátcům dividend, protože jejich výnosy jsou pak konkurenceschopnější na trhu státních dluhopisů.



Kromě toho by případné snížení korporátních daní ze strany Trumpovy administrativy mohlo podpořit peněžní toky společností. A to se může promítnout do toho, že některé společnosti začnou vyplácet dividendy, zatímco jiné výplaty navýší. Dividendy jsou však pouze součástí celkového výnosu akcií. Ceny podkladových akcií se budou také pohybovat - výše nebo níže.



CNBC Pro analyzovala fondy obchodované na burze vyplácející dividendy, které se v roce 2024 těšily silnému výkonu. Podle FactSet měly fondy celkovou návratnost (tj. zhodnocení ceny akcií plus reinvestované dividendy) v roce 2024 více než 20 %:

Ticker Název fondu Emitent Nákladový poměr AUM Celk. výnos HIDV AB US High Dividend ETF Equitable 0.45% 24,498,200.0 26.0 FDVV Fidelity High Dividend ETF Fidelity 0.16% 4,301,285,000.0 21.8 TBG TBG Dividend Focus ETF Alpha Architect 0.59% 94,860,550.0 20.6 JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF Manulife 0.34% 8,900,950.0 20.3 SPDG SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF 0.05% 8,277,950.0 20.2

Nejvyšší celkový výnos měls 26 %. Tento aktivně spravovaný fond, který byl spuštěn v březnu 2023, má 30denní výnos SEC ve výši 2,63 % (standardizovaný výnos americké Komise pro cenné papíry a burzy, který se vypočítává na základě čistého investičního příjmu fondu za posledních 30 dní, který se následně anualizuje) a poměr nákladů 0,45 %. V rámci strategie tohoto fondu hledají manažeři Alliance Bernstein společnosti, které nejen vyplácejí dividendy a které mají potenciál pro dlouhodobé zhodnocení kapitálu, uvádí web fondu. Mezi jeho největší podíly patří především technologické společnosti, přičemž tvoří 7,15 % portfolia a dalších 6,87 %.zaznamenal druhý nejvyšší celkový výnos s téměř 22 %. Tento fond má 2,82% 30denní výnos SEC a 0,16% poměr nákladů. Od Morningstar získal pět hvězdiček a stříbrné hodnocení. „Fidelity High Dividend ETF je neortodoxní strategie, která vyvažuje vysoký výnos a vysokou kvalitu, což je vzácná a atraktivní kombinace, která by měla i nadále podporovat silnou dlouhodobou výkonnost,“ napsal v červnu analytik Morningstar Ryan Jackson. Jeho tři největší holdingy byly ke konci listopadu všechno technologické akcie.zaznamenal v roce 2024 téměř 21% celkový výnos . Podle Morningstar má 3,03% 30denní SEC výnos a 0,59% poměr nákladů. Když tento aktivně spravovaný fond debutoval v listopadu 2023, portfolio manažer David Bahnsen řekl, že se zaměřuje na společnosti, které navyšují své dividendy. „Růst dividend vypovídá o finančním blahobytu a udržitelnosti společnosti a my nechceme mít nic společného se společnostmi, jejichž dividenda je v ohrožení,“ řekl Bahnsen, zakladatel a hlavní investiční ředitel The Bahnsen Group. Podle Morningstar patřily k 30. prosinci mezi největší podíly tohoto ETF společnosti Energy Transfer LP, , Simon Property Group a Gilead Sciences.A konečně,měly oba celkové výnosy těsně nad 20 %. John Hancock ETF má 30denní SEC výnos 2,38 % a 0,34% nákladový poměr, zatímco SPDR ETF má 2,84% 30denní SEC výnos a 0,05% nákladový poměr.Zdroj: CNBC