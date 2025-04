Německý správce aktiv DWS dostal pokutu 25 milionů eur za tzv. greenwashing

Státní zastupitelství ve Frankfurtu nad Mohanem vyměřilo německému správci aktiv DWS pokutu 25 milionů eur (624 milionů Kč). Informovala o tom dnes agentura Reuters. Vyšetřování prokázalo, že se tato dceřiná společnost finančního domu dopustila takzvaného greenwashingu, což je snaha prezentovat se jako firma zodpovědná k životnímu prostředí, i když ve skutečnosti tomu tak často není.



Společnost veřejně prohlašovala, že je lídrem v investování v souladu s environmentální, sociální a firemní odpovědností (ESG) a že ESG je "nedílnou součástí (její) DNA". Tato prohlášení však podle vyšetřovatelů neodpovídala skutečnosti. DWS tak přibližně od poloviny roku 2020 do konce ledna 2023 uváděla investory v omyl, dodalo frankfurtské státní zastupitelství.



"Vítáme, že vyšetřování státního zastupitelství ve Frankfurtu nad Mohanem proti společnosti DWS bylo ukončeno," uvedla společnost v prohlášení. "Pokutu uloženou státním zastupitelstvím ve Frankfurtu nad Mohanem akceptujeme. Už v předchozích letech jsme veřejně uvedli, že náš marketing byl v minulosti někdy přehnaný," dodala firma s tím, že urovnání sporu nijak neovlivní jeho finanční výsledky v prvním čtvrtletí, neboť firma už si vytvořila dostatečné rezervy.



Vyšetřování začalo v roce 2021. Pokuta za porušení německých zákonů o finančních investicích přichází poté, co DWS v roce 2023 přistoupila na to, že ve Spojených státech zaplatí 25 milionů dolarů za urovnání obvinění z prezentace nesprávných údajů o investování do ESG a za nedostatečnou prevenci praní špinavých peněz.