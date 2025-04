Globální obchodní ochlazení už začalo, firmy pozastavují objednávky

Americký prezident Donald Trump sice oznámil odklad některých svých celních plánů, ale již se objevují první známky ekonomicky škodlivého zpomalení globálního obchodu, protože společnosti po celém světě samy stiskly tlačítko pozastavení objednávek a Trump pokračuje v eskalaci své obchodní války s Čínou.

Trump ve středu oznámil, že zvýší dovozní cla na čínské zboží na 125 %, a zároveň oznámil 90denní pauzu v plánech na uvalení vyšších cel na desítky dalších ekonomik a místo toho na ně uvalí jednotné 10% clo. Čína již dříve během dne zvýšila svá vlastní nová cla na dovoz z USA na 84 %. Tato eskalace přiblížila obě největší světové ekonomiky k rozdělení, neboť jejich vzájemný vývoz nyní čelí clu, které mnozí ekonomové považují za neúnosné.

I když však finanční trhy nad Trumpovým krokem jásaly, objevily se již známky toho, jak jeho cla rozkolísávají světovou ekonomiku, a varování, že faktické zastavení obchodu mezi USA a Čínou začíná mít škodlivé důsledky. Pokud něco, pak Trump prodlužuje nejistotu, která již začala brzdit podnikatelskou a spotřebitelskou náladu.

„Whipsaw pohyby celních sazeb v jednotlivých zemích nijak nepřispějí ke snížení již tak rekordní úrovně obchodněpolitické nejistoty,“ napsali po oznámení pauzy ekonomové Bloomberg Economics Rana Sajedi, Maeva Cousin a Tom Orlik. "Zdá se, že Trump považuje nejistotu za pozitivum pro vyjednávání. Pro podniky a trhy je to brzda."

Poznamenali, že i po dočasném odkladu průměrná celní sazba v USA stále roste na 24 %, což je o téměř 22 procentních bodů více než na začátku Trumpova druhého funkčního období. To znamená, že zásah do hospodářského růstu a inflace zůstává podobný v „šoku, který se bude odehrávat dva až tři roky“.

Internetový maloobchodní gigant začal rušit objednávky z Číny a dalších částí Asie, informovala agentura Bloomberg News.

Společnost Haas Automation, která se označuje za největšího výrobce obráběcích strojů v západním světě, uvedla, že snižuje výrobu a ruší přesčasy pro 1 700 pracovníků ve svém výrobním závodě severně od Los Angeles kvůli „dramatickému poklesu poptávky po našich obráběcích strojích od domácích i zahraničních zákazníků“.

Oba kroky odrážely širší pauzu v objednávkách, která nyní zasáhla globální dodavatelské řetězce v souvislosti s nástupem Trumpových cel.

Technologická společnost Vizion Inc. shromažďující údaje o dodavatelském řetězci odhaduje, že globální kontejnerové rezervace provedené mezi 1. a 8. dubnem poklesly o 49 % a dovoz do USA se snížil o 64 % oproti sedmidennímu období bezprostředně předcházejícímu. Rezervace z Číny se ve stejném období snížily o 36 %, zatímco globální kontejnerové rezervace pro všechny země klesly za týden o 48 %.

„Přístup 'počkej a uvidíš' se nyní uplatňuje u milionů zásilek plánovaných každý měsíc,“ řekl Kyle Henderson, výkonný ředitel společnosti Vizion.

Jake Colvin, prezident washingtonské Národní rady pro zahraniční obchod, uvedl, že Trumpova pauza je sice vítaná, ale základní 10% sazba a masivní cla na Čínu budou i nadále vytvářet tlak na obchod. „Tato dočasná pauza sice může zmírnit bezprostřední bolest, ale nezmenšuje nejistotu, která ochromuje společnosti, obchodní, dodavatelské a investiční kalkulace,“ uvedl Colvin.

David Warrick, který do roku 2022 dohlížel na fungování globálních dodavatelských řetězců společnosti , uvedl, že nejlepším přístupem pro mnoho společností je nyní „pospíšit si a počkat“.

„Přijímat strategická rozhodnutí dnes prostě nevypadá jako opravdu dobrá věc, protože se to vyvíjí velmi rychle,“ řekl Warrick, který nyní působí ve společnosti Overhaul, jež se zabývá řízením rizik dodavatelských řetězců.



Přeprava mezi USA a Čínou se v následujících týdnech pravděpodobně výrazně sníží poté, co v posledních týdnech prudce vzrostla poptávka po letecké přepravě, která měla za cíl dopravit výrobky do USA před zavedením cel. Vyšší náklady nakonec pravděpodobně zasáhnou americkou poptávku po čínských výrobcích a naopak, což povede ke zpomalení přepravy na obvykle frekventované tichomořské trase mezi USA a Čínou, uvedl Warrick.



„Negativní šok"



Robert Koopman, bývalý hlavní ekonom Světové obchodní organizace, který nyní působí na Americké univerzitě, uvedl, že v následujících měsících dojde pravděpodobně k výraznému zpomalení světového obchodu, protože cla se prosadí.

Prvních několik měsíců roku „bylo pro světový obchod docela dobrých“ v souvislosti s prudkým nárůstem vývozu, který předešel Trumpovým clům. „Myslím si však, že v následujících čtyřech nebo pěti měsících bude velmi pravděpodobně mnohem pomalejší,“ řekl Koopman. „Největší negativní šok“ bude mít obchod mezi USA a Čínou, kde jsou cla v obou směrech prohibitivní pro cokoli kromě výrobků, které nejsou k dostání nikde jinde.

Největší nadějí pro globální obchod a světovou ekonomiku je podle Koopmana to, že stimulační plány v Číně a Německu a velké průmyslové úsilí v Evropské unii by mohly zmírnit některé dopady amerických cel a udržet plynulý obchod mezi zbytkem světa, zatímco USA staví hospodářskou zeď. Úplný kolaps obchodu mezi USA a Čínou by oběma ekonomikám uškodil, ale jejich vzájemný obchod se zbožím v hodnotě téměř 700 miliard dolarů představoval v loňském roce méně než 3 % světového obchodu, uvedl Koopman.

WTO, která se chystá v nadcházejících dnech zveřejnit nové prognózy, varovala, že spirálovitě rostoucí cla vyvolají v letošním roce celkový pokles objemu světového obchodu se zbožím o zhruba 1 %, což je o čtyři procentní body méně než v předchozím roce.

o tři procentní body více než v předchozích prognózách WTO.

V poznámce nazvané „90denní celní pauza není tak užitečná, jak se zdá“ ekonomové Inc. upozornili, že průměrná efektivní celní sazba v USA je zhruba o 21 procentních bodů vyšší než na začátku roku.

„Bylo pravděpodobné, že většina obchodu mezi USA a Čínou je neekonomická již při 60% zvýšení cel, kterým bylo vyhrožováno v předvolební kampani, natož při zvýšení na více než dvojnásobek,“ uvedl Robert Sockin, hlavní globální ekonom .

Pro mnoho menších amerických dovozců se cla stala otázkou života a smrti.

Ben Knepler, který vede pensylvánskou společnost True Places, jež navrhuje venkovní židle, jejichž maloobchodní cena dosahuje až 150 dolarů, požádal své kambodžské dodavatele, aby pozastavili dodávky a počkali, co se s cly stane. „Nemá smysl dokončovat výrobek, pokud nejsme schopni dovézt náš výrobek do USA,“ řekl. „Stále panuje obrovská nejistota.“

Knepler sice doufá v obnovení výroby, ale toto rozhodnutí je zatíženo nejistotou. Poslední otázka, která se nad ním vznáší, je: Zda se Trump do 90 dnů rozhodne zavést 49% clo na zboží z Kambodže, které oznámil 2. dubna, nebo bude pokračovat v 10% „základním“ clu, kterému podléhá během Trumpovy pauzy.

„Toto nové kolo cel je pro nás existenční,“ řekl Knepler v rozhovoru.

Společnosti, které se snaží přizpůsobit Trumpovým clům, začaly používat nejrůznější nástroje, aby našly způsob, jak cla obejít, včetně umělé inteligence.

Fred Laluyaux, generální ředitel a spoluzakladatel společnosti Aera Technology, která pracuje pro klienty včetně společností , Technologies a Kraft Heinz, říká, že jedním z hlavních způsobů, jak se společnosti přizpůsobují vyšším tarifům, je využití umělé inteligence ke snížení nákladů na nákup. Existuje však určitá hranice, do jaké míry mohou společnosti snížit náklady, zejména pokud se nepřipravily na krizi, kterou mnozí již dlouho očekávali.

„Pokud jste za posledních 15 let navštívili jakoukoli konferenci o dodavatelském řetězci, říkali vám, abyste diverzifikovali, abyste nebyli jediným zdrojem,“ řekl Laluyaux. „Umělá inteligence vám může pomoci věci přesměrovat. Ale pokud vám na konci dne bude účtováno 100 % cel, nepomůže vám to.“



Nejlepší nadějí pro společnosti, které jsou na vztazích mezi USA a Čínou velmi závislé, může být, že se obě strany dohodnou.

Ve středečním projevu v Oválné pracovně Trump řekl, že očekává, že se s Čínou nakonec dohodne. „Myslím, že nakonec uzavřeme velmi dobrou dohodu pro obě strany,“ řekl Trump novinářům. „Prezident Si je jedním z velmi chytrých lidí na světě.“

Podle Wendonga Zhanga, ekonoma z Cornellovy univerzity, však zatím neexistuje bezprostřední východisko z obchodní války mezi USA a Čínou.

„I když Čína chápe, že v procentuálním vyjádření zaplatí mnohem vyšší ekonomické náklady, mezinárodní politicko-ekonomické kalkulace znamenají, že se pravděpodobně bude držet svých zbraní,“ řekl Zhang.