Fidelity International: Investování v době nejistoty

Ať už se jedná o pokračující ságu na téma cel, evropských fiskálních výdajů, vývoje čínské umělé inteligence, domácí politiku USA nebo konflikt na Ukrajině, posledních několik měsíců přineslo množství novinových titulků, které zamávaly s trhy. Na pozadí stále nejistější makroekonomické situace se portfolio manažeři společnosti Fidelity, kteří spravují různá aktiva, zabývají tím, jak nyní přistupují k investování a co dělali posledních pár měsíců.

Klíčové body

- Investoři se potýkají se značnou nejistotou a neklidem na trzích, což ztěžuje vyvažování příležitostí a rizik.

- Destabilizující dopad kolísajících cel a dalších globálních problémů, jako jsou obchodní konflikty a širší geopolitické napětí, vede k nárůstu obav ze stagflace a možnosti recese v USA v roce 2025.

- Portfolio manažeři Fidelity International, co spravují více aktiv, se s vámi podělí o vlastní strategie pro zvýšení odolnosti portfolia a zdůrazní, že je důležité být připraven na celou řadu možných scénářů a nespoléhat se jen na jedno investiční téma.

Jak říká jedno přísloví, trhy nemají rády nejistotu. Tedy, nejistoty je nyní všude kolem spousta. Jako investoři se často musíme pohybovat v křehké rovnováze mezi „chycením příležitostí za pačesy“ a ochranou před potenciálními riziky. Nálada na trhu byla po nějakou dobu slušná, podpořená silou americké ekonomiky, přestože ocenění byla vysoká.

Nicméně taktika šoku a strachu, kterou Donald Trump použil v prvních měsících svého působení v úřadu, mnohé zaskočila. Navíc se zdá, že narativ o výjimečnosti USA je nyní méně jasný. Objevují se náznaky, že hospodářský růst USA, který stojí za většinou pozitivních nálad v roce 2024, nemusí být tak jistý, jak se myslelo.

Destabilizující rychlost změn americké politiky, zejména kolísavý přístup ke clům, začíná zasahovat do nálady podniků a spotřebitelů. Tým Fidelity International Global Macro nyní skutečně považuje za základní scénář pro USA v roce 2025 stagflaci, přičemž prudce vzrostla i pravděpodobnost recese.



Zdroj: Fidelity International, Economic Policy Uncertainty, březen 2025.

Trhy v posledních týdnech jasně prokázaly averzi vůči vysoké míře nejistoty a mnoha „známým neznámým“, které jsou stále ve hře. Od globálních obchodních cel, přes směřování domácí politiky USA, nové modely umělé inteligence z Číny až po konflikt na Ukrajině, zdá se, že každý den přináší nový titulek, který pohání sentiment jiným směrem. Jak tedy k tomuto období zvýšené nejistoty přistupují portfolio manažeři různých aktiv ze společnosti Fidelity?

Caroline Shaw a Chris Forgan

Multi Asset Open range

Existuje řada způsobů, jak zvýšit odolnost portfolií v dobách větší nejistoty a volatility na trzích. V rámci řady Multi Asset Open range máme k dispozici širokou škálu nástrojů, včetně využití opcí, zajišťovacích aktiv a alternativ, pokud je to vhodné, a také úpravy typu expozic vůči tradičním třídám aktiv s cílem zvýšit odolnost portfolia.

Nárůst nejistoty a známky zmírnění růstu v USA nás už přivedly k využití některých z těchto strategií. V posledních měsících jsme se stali opatrnějšími. Přestože jsme byli ostražití a zachovávali expozici vůči růstu trhu, měli jsme pocit, že větší škála možných výsledků si zaslouží diferencovanější přístup. Proto jsme podnikli kroky ke zvýšení ochrany našich portfolií. Obecněji řečeno, existuje několik přístupů, které bychom investorům doporučili zvážit v případě růstu volatility a zvýšené nejistoty.

Nejprve zvažte expozice vůči tradičním třídám aktiv tak, abyste si zvýšili ochranu. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je přesun expozic do oblastí s nižší betou. Tam se obvykle méně podléhá změnám sentimentu. Například v únoru jsme nahradili naši expozici vůči akciím se střední kapitalizací v USA strategií s minimální volatilitou. Vypadalo to, že na akcie se střední kapitalizací bude mít největší dopad politický program Donalda Trumpa zaměřený na domácí trh. Akcie se střední kapitalizací však mají tendenci být více cyklické, a proto jsou více zranitelné vůči změnám tržního sentimentu. „Nakvašená“ nálada nás vedla k přesunu do akcií s minimální volatilitou, které stále mají potenciál zachytit určitý růst, ale měly by být odolnější vůči volatilitě.

Dalším způsobem, jak vylepšit expozici s ohledem na vyšší nejistotu, je využití opcí. My jsme reagovali na větší nejistotu kolem americké ekonomiky nákupem prodejních opcí na americké akcie, abychom se ochránili před případným zvratem sentimentu. Tento přístup jsme upřednostnili před přímým prodejem amerických akcií, protože nám opět umožnil zachovat si expozici vůči případnému dalšímu růstu a zároveň nám poskytl určitou ochranu proti poklesu nákladově efektivním způsobem. Kromě toho jsme, vzhledem k možnosti zvýšených fiskálních výdajů v Evropě, zejména na obranu, nakoupili koncem ledna také evropské akciové kupní opce.

To nám poskytlo relativně levně způsob, jak získat expozici vůči případnému růstu při změně rovnováhy rizik, aniž bychom se vystavovali ztrátám, pokud by se rally nedostavila.

Za druhé, jsme velkými zastánci alokace do zajišťovacích aktiv, která pomáhají vyrovnávat výsledky v dobách volatility. Za tímto účelem již řadu měsíců držíme pozici ve zlatě, které má tendenci dosahovat dobrých výsledků i v dobách tržního napětí, ale také nabízí určitou ochranu proti hrozbě opětovného růstu inflace.

Za třetí, rádi máme v portfoliích několik různých zdrojů nekorelovaných výnosů. To je důležité zejména teď, kdy lepkavá inflace vytváří tlak na větší korelaci mezi dluhopisy a akciemi, což znamená, že portfolio obsahující pouze tyto dvě třídy aktiv může nyní nabízet menší diverzifikaci než v posledních několika desetiletích.

V neposlední řadě přizpůsobujeme náš přístup převládajícím tržním podmínkám. Ačkoli to nemusí být vhodné pro všechny investory, nedávno v jiném období vyšší volatility jsme byli v obchodování velmi aktivní a využívali jsme širokého otevřeného portfolia, abychom využili příležitostí, které se objeví. Na trzích, jako je tento, se vyplatí jednat rychle a být o svém jednání přesvědčený.

Mario Baronci and Becky Qin

Global Multi Asset obranná strategie

Na začátku roku 2025 to připomínalo rok 1999. Ocenění sice byla napjatá, ale solidní fundamenty a pozitivní nálada znamenaly, že zůstat mimo trh mohlo přinést ztrátu zisků. V posledních několika měsících však vzrostl počet „známých neznámých“, které mají potenciál změnit vývoj finančních trhů, včetně zveřejnění modelu DeepSeek, možného řešení situace na Ukrajině, vyšších výdajů na obranu v Evropě a samozřejmě změn politiky USA – zejména cel. A tento seznam není v žádném případě kompletní.

Jak by měli investoři reagovat? Domníváme se, že v současné době je rozumné zvýšit odolnost portfolií tím, že alokujeme prostředky do aktiv, která by měla pomoci výkonnosti, pokud se změní situace na trhu. Je důležité poznamenat, že se nesnažíme riziku zcela vyhnout, ale efektivně ho řídit. Náš přístup zahrnuje sestavení portfolia, které není závislé na jediném nápadu. Vložení všech peněz do tématu umělé inteligence by vám v posledních několika letech dobře posloužilo, ale spoléhání se pouze na jednu velkou myšlenku vaší investiční strategie vás pravděpodobně brzy zaskočí, až trh přinese překvapení. Žádné investiční téma totiž netrvá věčně.

Takže než se snažit správně předpovědět jedinou úzkou budoucnost, je třeba si uvědomit, že existuje celá řada různých budoucností, z nichž některé jsou pravděpodobnější než jiné. Pak je možné vytvořit kombinované portfolio, které to bude odrážet, s pozicemi, které mají šanci na dobrou výkonnost za různých podmínek.

Finanční trhy se málokdy pohybují lineárně. Někteří investoři mají skutečně třicetiletý horizont a výkyvy na trhu jim nevadí. Dlouholeté naslouchání klientům nás však naučilo, že většinu investorů to zajímají i výkyvy, zejména pokud je pravděpodobné, že kapitál bude v nějakém okamžiku jejich životní cesty potřebný. Behaviorální ekonomie totiž říká, že bolest ze ztrát je pociťována silněji než radost ze zisků, což je jev známý jako averze ke ztrátám. Proto při investování v kratším časovém horizontu záleží stejně na cestě jako na cíli. Zde přichází na řadu ochrana. Náš přístup ke řízení globální defenzivní strategie pro více aktiv toto odráží. Kombinujeme dvě portfolia s odlišnými cíli: jedno je zaměřeno na zachycení růstu trhu a druhé na ochranu.

Co to za současné situace znamená v praxi? Snižovali jsme riziko. Ale vzhledem k nebezpečí, že nás na tomto volatilním trhu může potkat bič, jsme toho dosáhli spíše snížením měnového rizika než snížením expozice vůči akciím nebo dluhopisům.

Naše růstové portfolio v současné době zahrnuje alokaci do cyklických a technologických sektorů vedle několika neoblíbených oblastí trhu, včetně REIT, akcií ze severských zemí a obranného sektoru. Obsahuje také expozici vůči aktivům s pevným výnosem, jako jsou dluhopisy rozvíjejících se trhů a krátkodobé dluhopisy s vysokým výnosem, které jsou atraktivní z hlediska generování výnosů, ale větší diverzifikaci a s menším rizikem durace než státní dluhopisy rozvinutých trhů.

Naše ochranné portfolio naopak zahrnuje zajišťovací aktiva, jako je zlato a komodity, které by měly poskytnout podporu v případě, že by se inflace opět zvýšila, dále pak švýcarský frank a prodejní opce. Opce jsou jedním z našich oblíbených způsobů, jak zvýšit ochranu portfolia, protože umožňují účast na tržních ziscích a zároveň nabízejí ochranu pro případ, že se podmínky nevyhnutelně změní. My jsme s opcemi ale využili příležitosti vybudovat si pozici v posledních několika měsících, kdy byla volatilita poměrně malá.