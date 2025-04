Jestřábí Powell přilil olej do ohně a opět rozvířil volatilitu

Americký akciový trh se po třech klidnějších dnech opět výrazněji rozjel dolů a opět za tím stála politika. Trumpova administrativa dále omezila vývoz amerických čipů do Číny a tyto zprávy daleko předčily potenciálně pozitivní zprávy z Číny, jejíž vrcholní představitelé uvedli, že jsou připraveni s USA jednat o clech, ale nejdřív jim bude muset Donald Trump prokázat respekt. Pozitvní vliv na trhy nepřinesly ani zveřejněné maloobchodní tržby za březen, které rostly meziměsíčně o 1,4 %, což představuje nejrychlejší růst za poslední dva roky.



Ačkoliv trhy otevřely hluboko v červených číslech, zhruba v polovině obchodní seance přišla další rána v podobě komentářů Jeroma Powella. Šéf Fedu totiž uvedl, že daná situace může vyústit ve velké dilema, když by tvůrci měnové politiky mohli být přinuceni vybírat si mezi bojem s inflací a podporou ekonomického růstu. Vzhledem k tomu, že Powell také uvedl, že pro silný trh práce je zároveň nutná cenová stabilita, investoři mohli spekulovat, že tím naznačuje, že Fed by mohl dávat přednost boji s inflací před podporou ekonomiky. Ostatně i slova o tom, že Fed má zatím dobrou pozici, a tak si může v klidu počkat na větší vyjasnění situace, působila jestřábím tónem.



Zprávy o dalším omezování vývozu čipů do Číny tvrdě zasáhly polovodičový sektor, kde hlavní tíhu výprodejů nesly akcie AMD a . Tyto dva tituly se tak pro dnešek staly nejslabšími akciemi v rámci indexu S&P 500. Na druhé straně spektra stály zástupci těžebního sektoru v čele s těžaři vzácných kovů poté, co cena zlata vytvořila nové historické maximum 3342 USD/tr. unci.