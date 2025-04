Některé čínské továrny kvůli clům pozastavují výrobu a hledají nové trhy, píše CNBC

Někteří čínští výrobci v reakci na vysoká cla na dovoz do Spojených států pozastavují produkci a hledají pro své zboží nové trhy. S odvoláním na analytiky a samotné podniky to napsal server americké televize CNBC. Upozornil, že úbytek zakázek související se cly má negativní dopad na pracovní místa v Číně.



"Znám několik továren, které poslaly polovinu zaměstnanců na několik týdnů domů a pozastavily většinu výroby," uvedl Cameron Johnson z šanghajské poradenské společnosti Tidalwave Solutions. Největší potíže teď podle něj pociťují továrny vyrábějící hračky, sportovní potřeby a nízkonákladové zboží.



Johnson upozornil, že k pozastavování výroby zatím nedochází v masovém rozsahu, ale panují obavy, že tento trend bude nabírat na síle. "Existuje naděje, že se cla sníží, takže se budou moci obnovit objednávky. Mezitím však firmy posílají zaměstnance na nucenou dovolenou a omezují výrobu," dodal.



Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa nyní vede s Pekingem celní válku, v rámci které na dovoz z Číny uvalila cla ve výši 145 procent. Cla na dovoz z USA do Číny v důsledku odvetných kroků Pekingu vzrostla na 125 procent.



Ash Monga, který je zakladatelem a šéfem společnosti pro správu dodavatelských řetězců Imex Sourcing Services sídlící v čínském městě Kanton, uvedl, že dopady nynější celní války jsou mnohem větší než dopady pandemie covidu-19. Pro malé podniky by podle něj mohl být náhlý nárůst cel neúnosný a mohl by znamenat jejich konec.



Agentura Reuters uvedla, že čínští politici se teď snaží zmírnit obavy z dopadů amerických cel na čínskou ekonomiku. Místopředseda čínské Národní rozvojové a reformní komise (NDRC) Čao Čchen-sin dnes například uvedl, že je zcela přesvědčen, že čínská ekonomika v letošním roce dosáhne plánovaného růstu kolem pěti procent.



"Úspěch v prvním čtvrtletí položil solidní základy pro hospodářský vývoj v celém letošním roce," prohlásil místopředseda komise.



Čínský statistický úřad tento měsíc oznámil, že hrubý domácí produkt (HDP) Číny v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně vzrostl o 5,4 procenta. Mezinárodní měnový fond (MMF) nicméně minulý týden snížil odhad růstu čínské ekonomiky na celý letošní rok na čtyři procenta, do té doby počítal s růstem o 4,6 procenta.