Spotřebitelská důvěra v USA klesla na pětileté minimum, UPS zruší 20 000 pracovních míst. Americké trhy rostou šestý den v řadě

Akcie rozšířily zisky na šestý den v řadě a výnosy dluhopisů klesly poté, co slabé ekonomické údaje posílily spekulace, že Federální rezervní systém sníží úrokové sazby, aby zabránil recesi. Indexy: Dow Jones +0,3 %, S&P +0,1 %. V Evropě DAX +0,7 %, CAC -0,2 %.



Treasuries vzrostly napříč křivkou, protože spotřebitelská důvěra v USA v dubnu klesla na téměř pětileté minimum, zatímco počet volných pracovních míst se propadl, což naznačuje slabší poptávku po pracovní síle v prostředí zvýšené ekonomické nejistoty. Akcie smazaly ztráty, které byly dříve způsobeny tím, že některé těžké průmyslové firmy stáhly své výhledy zisků pro rok 2025 kvůli obavám z cel.



Společnost Service Inc. očekává, že v letošním roce zruší 20 000 pracovních míst a uzavře desítky provozoven, protože výrazně omezí zásilky pro giganta v oblasti elektronického obchodu .com Inc.

Snížení počtu provozních zaměstnanců - skupiny, která zahrnuje řidiče doručovatelů a pracovníky zpracovávající balíky - je součástí reorganizace sítě v reakci na očekávané „nižší objemy od našeho největšího zákazníka“, uvedla v úterý v prohlášení, které rovněž podrobně popisuje výsledky za první čtvrtletí. Společnost se sídlem v Atlantě do konce června uzavře 73 pronajatých a vlastněných budov a uvedla, že může určit další zařízení, která budou uzavřena.



Spotřebitelská důvěra v USA v dubnu klesla na téměř pětileté minimum kvůli rostoucímu pesimismu ohledně vyhlídek ekonomiky a trhu práce v důsledku cel.

Ukazatel důvěry Conference Board se snížil o téměř 8 bodů na 86 bodů, což je nejslabší hodnota od května 2020, jak ukázaly v úterý zveřejněné údaje. Znamenalo to pátý měsíční pokles v řadě, což je nejdelší takové období od roku 2008. Mediánový odhad v průzkumu agentury Bloomberg mezi ekonomy počítal s hodnotou 88.

Měřítko očekávání spotřebitelů pro příštích šest měsíců se propadlo na nejnižší úroveň od roku 2011, přičemž klesl i ukazatel současných podmínek.



Kanadská Liberální strana podle odhadů vyhraje čtvrté volby v řadě a po kampani, v níž se zavázala podpořit hospodářský růst a postavit se americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi v obchodní válce, udělí mandát bývalému centrálnímu bankéři Marku Carneymu.

Rozdíl vítězství se zdá být těsný. V úterý ráno v 5 hodin ottawského času vedli nebo byli zvoleni kandidáti liberálů na 168 místech před Konzervativní stranou na 144 místech.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:26 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.9299 -0.1471 24.9903 24.9032 CZK/USD 21.8635 0.0183 21.9335 21.8350 HUF/EUR 404.5382 -0.0187 404.8406 403.5048 PLN/EUR 4.2719 0.0563 4.2759 4.2586

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 8.2910 -0.4910 8.3333 8.2684 JPY/EUR 162.0850 -0.0986 162.5445 162.0312 JPY/USD 142.1865 0.0816 142.7650 142.0050

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8504 0.0624 0.8513 0.8486 CHF/EUR 0.9380 0.1393 0.9410 0.9365 NOK/EUR 11.7947 -0.0860 11.8349 11.7727 SEK/EUR 10.9636 0.2446 10.9943 10.9274 USD/EUR 1.1401 -0.1629 1.1422 1.1370

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5672 0.7522 1.5674 1.5504 CAD/USD 1.3855 0.1771 1.3874 1.3811