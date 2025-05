Budou trhy zase výrazně levnější?

Známý hodnotový investor Jeremy Grantham v rozhovoru pro WealthTrack popsal tři základní faktory, které podle něj nyní ovlivňují dění na akciovém trhu a znamenají, že další vývoj momentálně v podstatě nelze nijak odhadovat (viz zde). Poukázal i na to, že samotné vysoké valuace ještě neznamenají brzký nástup korekce, což ukazoval vývoj v USA před rokem 2000, ale také japonské akciové trhy.



V Japonsku podle experta poměr cen akcií k ziskům nikdy nedosahoval výš než na 25. Pak ale během akciové bubliny začaly valuace prudce růst nad tuto úroveň a Grantham uzavřel všechny své pozice na tomto trhu, když se PE dostalo na 45. Jenže valuace dál rostly a dostaly se znatelně nad 60. Tou dobou investorovy fondy výrazně zaostávaly za jinými právě kvůli tomu, že už nedržely japonské akcie. Situace se ale nakonec obrátila a útlum na japonském akciovém trhu trval desetiletí.



Správně načasování investičních kroků je v podobných případech podle experta „v podstatě nemožné“, a i když investor správně odhadne korekci, doba jejího příchodu je vysoce nejistá. Relativně dobře Grantham podle svých slov odhadl vývoj kolem finanční krize, protože se specializuje na trh nemovitostí a tato krize s ním úzce souvisela. Odhad byl tak podle něj v tomto případě poměrně jednoduchý, bylo zřejmé, jak velká bublina se na trhu vytvořila a jak moc se na souvisejících trzích spekulovalo. A jak nesmyslné bylo vytváření různých derivátů.



Po krizi se přitom objevovaly otázky, proč její nástup nikdo neviděl, ale Grantham uvedl, že jeho lidé od roku 2007 přesně popisovali, co se stane. Nicméně tehdejší šéf americké centrální banky a ministr financí tvrdili, že vše je pod kontrolou. Grantham k tomu dodal, že trhy budou zase „mnohem levnější než nyní“. Avšak s ohledem na to, jak moc se nyní na akciích projevuje vliv umělé inteligence, celních válek a předchozí stimulace, je v podstatě nemožné říct, kdy se tak stane.



Pro investiční fondy není podle experta zase takovým problémem, pokud zaostávají za ostatními na medvědím trhu. Opak ale platí, pokud trhy rostou. V prvním případě totiž „všichni zamrznou“ a čekají se svými kroky, až se situace obrátí. Býčí trh ale přináší prostředí, ve kterém řada lidí vydělává a ostatní na tom chtějí být stejně. V souvislosti s tím připomněl investor stimulaci během pandemie, která se podle něj projevila mohutnými spekulacemi na akciovém trhu. Pro současnou situaci pak není precedens, protože na trhu je hodně spekulace, stojí za ní předchozí stimulace a k tomu se přidávají zmíněné celní války a téma umělé inteligence.





Zdroj: WealthTrack