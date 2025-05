Wilson: Poklesy po snížení ratingu využijeme k nákupu akcií

Investoři by podle Michaela Wilsona z měli využít poklesu na amerických akciích, který byl vyvolán pátečním snížením kreditního ratingu, k nákupům, protože obchodní příměří s Čínou pravděpodobnost recese snižuje.



Akciové indexy v USA zahájily pondělní obchodní seanci poklesem, což se po snížení ratingu agenturou Moody’s, které posunulo výnosy desetiletých amerických dluhopisů nad klíčovou hranici 4,5 %, dalo podle Wilsona očekávat. „Takový pokles ale využijeme k nákupu,“ uvedl Wilson ve své zprávě.







Moody’s snížení ratingu odůvodnila rostoucím rozpočtovým deficitem bez známek zlepšení. Tento krok znovu vyvolal obavy, zda jsou americká aktiva stále atraktivní v době přetrvávající globální obchodní nejistoty. Moody’s je přitom poslední z hlavních ratingových agentur, která k tomuto kroku přistoupila. Fitch Ratings a S&P Global Ratings odebraly USA nejvyšší rating již v letech 2023 a 2011.



Pozitivním signálem ale podle Wilsona je, že výsledková sezóna firem skončila bez výraznějších dopadů nejistoty kolem cel. Nedávné zlepšení výhledu zisků navíc podporuje další růst akcií, i když by v následujících měsících mohly přijít mírně slabší obchodní data. „Ačkoli tento vývoj bereme vážně, domníváme se, že pravděpodobnost, že trh takovou slabost přehlédne a vyhodnotí ji jako dočasnou, se díky dohodě s Čínou zvyšuje,“ uvedl Wilson.



Wilson v březnu varoval, že volatilita na amerických akcií přetrvá až do druhé poloviny roku. Nyní patří k mála stratégům, kteří dávají přednost právě americkým akciím před těmi zahraničními.



Mezitím stratég David Kostin uvedl, že očekává návrat nadvýkonnosti technologických akcií ze skupiny „Magnificent Seven“ díky silným výsledkům. Tato skupina letos zatím zaostává, jak se investoři zbavovali drahých amerických titulů.



Zdroj: Bloomberg