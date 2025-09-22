Hledat v komentářích

Detail - články
Strategický krok Allwyn do USA: V řádu miliard dolarů získá kontrolu nad PrizePicks a vstoupí do světa DFS

22.09.2025 17:24
Autor: Josef Němeček, Patria Finance

Allwyn International AG, přední evropská loterijní a herní společnost s kořeny v České republice, oznámila uzavření dohody o nákupu většinového podílu ve firmě PrizePicks, největším poskytovateli Daily Fantasy Sports (DFS) v Severní Americe. Allwyn získá přibližně 62,3% podíl za počáteční hotovostní protihodnotu 1,6 miliardy USD, což odpovídá vstupní hodnotě podniku (enterprise value) ve výši 2,5 miliardy USD.

Pokud PrizePicks v příštích třech letech splní stanovené výkonnostní cíle, může se celková hodnota transakce navýšit až na 4,15 miliardy USD. Dokončení akvizice se očekává v první polovině roku 2026, podléhá však ještě schválení regulačních orgánů v USA.

Lídra DFS čeká expanze s podporou Allwynu

PrizePicks, založený v roce 2015, se během deseti let vypracoval na lídra severoamerického trhu DFS díky produktovým inovacím a aktivní komunitě hráčů. Platforma nabízí mimo jiné bezplatné hry či turnajový peer-to-peer formát, ve kterém fanoušci soupeří přímo proti sobě. Společnost má miliony aktivních uživatelů měsíčně napříč více než 45 státy USA a dlouhodobě dosahuje vysokého dvouciferného růstu tržeb i ziskovosti.

Za 12 měsíců do června 2025 vykázal PrizePicks upravený zisk EBITDA ve výši 339 milionů USD, přičemž tržby meziročně vzrostly o více než 60 %.

PrizePicks bude i po převzetí fungovat jako samostatná značka v rámci skupiny Allwyn. Ve vedení zůstává CEO Mike Ybarra a současný management, kteří si zároveň ponechají většinu svého dosavadního vlastnického podílu. Spoluzakladatel Adam Wexler zůstane členem představenstva.

Strategický krok do USA

Pro Allwyn představuje akvizice zásadní posílení na americkém trhu, kde už působí jako provozovatel loterie ve státě Illinois. Firma patřící do investiční skupiny KKCG Karla Komárka v posledních letech aktivně expanduje i v dalších oblastech digitální zábavy. V roce 2024 koupila 70% podíl ve společnosti Instant Win Gaming (IWG) a zároveň oznámila záměr získat kontrolní podíl v online sázkové firmě Novibet.

„Tato akvizice posílí dynamiku růstu Allwynu a rozšíří naše působení ve Spojených státech. PrizePicks je průkopníkem ve svém oboru a zásadně mění způsob, jakým fanoušci prožívají sport,“ uvedl zakladatel a předseda představenstva Allwynu Karel Komárek.

Generální ředitel Allwynu Robert Chvátal doplnil: „Jde o naši dosud největší investici v USA. PrizePicks přitahuje novou generaci fanoušků, kteří chtějí sport aktivně prožívat, ne jen pasivně sledovat.“

Podle investičního ředitele Štěpána Dlouhého akvizice potvrzuje schopnost Allwynu naplňovat ambiciózní investiční strategii: „USA jsou pro nás klíčovým trhem. Po vstupu do Illinois a nákupu IWG je PrizePicks dalším velkým krokem v budování naší pozice v oblasti digitální zábavy.“

DFS jako rychle rostoucí segment

Daily Fantasy Sports představují soutěže založené na dovednostech, v nichž hráči sestavují sportovní týmy a soutěží mezi sebou podle předem daných pravidel. Na rozdíl od kurzového sázení jsou výsledky DFS určovány znalostmi a strategií hráčů. Tento formát se v USA rychle rozvíjí jako interaktivní doplněk ke sledování sportovních utkání.

PrizePicks tento model přenesl do jednoduché, uživatelsky přívětivé platformy, která oslovuje jak zkušené hráče, tak širokou základnu běžných sportovních fanoušků.

 

(Foto: AI)


