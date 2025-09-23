Bain: Schodek mezi náklady a příjmy na AI bude do roku 2030 činit 800 miliard dolarů

Open AI či někteří zástupci Magnificent 7 sice rychle vynakládají stovky miliard dolarů na výstavbu datových center pro rozvoj umělé inteligence (AI), pomaleji ale už odhalují, jak budou generovat příjmy, které tyto masivní investice pokryjí. Konzultační firma Bain & Co. nyní spočítala, že schodek mezi náklady a příjmy by mohl do konce desetiletí nabobtnat výrazněji, než se původně očekávalo.
Do roku 2030 budou společnosti zabývající se umělou inteligencí potřebovat dohromady roční příjmy ve výši dvou bilionů dolarů na financování výpočetního výkonu potřebného k uspokojení predikované poptávky. Jenže skutečné číslo bude asi o 800 miliard dolarů nižší, uvedla v úterý společnost Bain ve své výroční zprávě o globálních technologiích.
Důvodem je skutečnost, že snahy o monetizaci AI služeb nejsou ve srovnání s vysokými výdaji do datových center a související infrastruktury tak vysoké, míní Bain.
Rostoucí popularita služeb, jako je ChatGPT od OpenAI a od Googlu, stejně jako produkty řady dalších společností po celém světě, znamenají, že poptávka po výpočetní kapacitě a energii rychle roste. Úspory, které umělá inteligence přináší, a schopnost společností generovat z ní dodatečné příjmy však za tímto tempem zaostávají.
Například OpenAI ztrácí miliardy dolarů ročně. Firma jednoznačně upřednostňuje růst před ziskem, nicméně očekává, že do roku 2029 bude mít pozitivní cash flow, uvedla agentura Bloomberg.
Američtí technologičtí giganti , a Meta Platforms zvýší do začátku příštího desetiletí své celkové roční výdaje na umělou inteligenci na více než 500 miliard dolarů, uvádí agentura Bloomberg Intelligence.
Podle odhadu Bain by se pak do roku 2030 měly globální požadavky na rostoucí výpočetní techniku v oblasti AI vyšplhat na 200 gigawattů, přičemž Spojené státy by měly tvořit polovinu tohoto množství. Zatímco průlomy v technologiích a algoritmech by mohly tuto zátěž zmírnit, tak omezení dodavatelského řetězce nebo nedostatek energie by mohly pokrok zhatit, uvedl Bain.
Kromě výdajů na výpočetní kapacitu investují přední AI společnosti nemalé částky také do vývoje produktů. Jednou z takových oblastí jsou autonomní agenti umělé inteligence, kteří mohou provádět vícestupňové úkoly stejně jako lidé, byť s určitými omezeními. Během příštích tří až pěti let se společnosti chystají na tuto oblast vyčlenit až 10 procent svých technologických výdajů.
