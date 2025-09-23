Hledat v komentářích

Revolut chce investovat 13 miliard dolarů do expanze, zvažuje koupi banky v USA

Revolut chce investovat 13 miliard dolarů do expanze, zvažuje koupi banky v USA

23.09.2025 16:28
Autor: ČTK

Britská internetová finanční společnost Revolut hodlá v příštích pěti letech investovat 13 miliard dolarů (zhruba 267 miliard Kč) do rozšiřování svých aktivit. Firma o tom informovala v dnešní tiskové zprávě. Šéf aktivit Revolutu ve Spojených státech Sid Jajodia agentuře Reuters řekl, že podnik ve snaze urychlit globální expanzi také zvažuje koupi některé americké banky, nebo podání žádosti o vlastní bankovní licenci v USA.

Společnost uvedla, že plánované investice v příštích pěti letech přispějí ke vzniku zhruba 10.000 pracovních míst. Revolut má v současnosti zhruba 65 milionů zákazníků a do poloviny roku 2027 chce jejich počet zvýšit na 100 milionů.

Zhruba čtyři miliardy dolarů hodlá firma investovat v Británii. Revolut podle vedoucích představitelů doufá, že do konce letošního roku získá v Británii bankovní licenci. To by firmě mimo jiné umožnilo vydávat v zemi vlastní kreditní karty, píše Reuters.

Společnost Revolut, kterou založil britský podnikatel ruského původu Nikolaj Storonskij s britsko-ukrajinským kolegou Vladyslavem Jacenkem, nemá fyzické pobočky. Nabízí digitální bankovnictví, převody peněz a obchodování s řadou finančních nástrojů prostřednictvím jediné aplikace. Jejích služeb využívají i zákazníci v České republice.

Dnešní tiskovou zprávu Revolut vydal u příležitosti otevření svého nového globálního ústředí v londýnské finanční čtvrti Canary Wharf. "Tato centrála bude hrát klíčovou roli v našem růstu k dalšímu milníku, kterým je 100 milionů klientů," uvedl Storonskij, který je výkonným ředitelem společnosti.


