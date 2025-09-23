Hledat v komentářích

Rozbřesk: MNB ponechá sazby beze změny navzdory silnému forintu, plíživé posilování koruny nebere konce

23.09.2025 8:46
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Regionální trhy dnes všeobecně počítají s tím, že Maďarská národní banka (MNB) ponechá na svém zasedání základní úrokovou sazbu beze změny na úrovni 6,50 %. Tržní konsensus i prognózy analytiků naznačují pokračování relativně jestřábího postoje, protože inflační rizika zůstávají vysoká a stabilita forintu je považována za klíčovou.

Celková inflace se snížila na 4 %, ale základní ukazatele, jako je jádrová inflace a inflační očekávání, zůstávají nepříjemně vysoké. V posledních měsících navíc nedošlo k žádnému hmatatelnému pokroku v ukotvení inflačních očekávání, což centrální banku vede k opatrnosti před jakýmkoliv předčasným krokem.

Reálná ekonomika na druhou stranu nenabízí silnou podporu pro eventuální zpřísnění měnové politiky. Údaje o maloobchodním prodeji nadále vykazují slabost, což podtrhuje křehkost domácí poptávky a celkově utlumenou dynamiku růstu. V jiném prostředí by to mohlo být argumentem pro snížení sazeb, ale pro MNB dnes zůstává kontrola inflace prvořadým cílem.

Forint se v posledních týdnech stabilizoval a pohybuje se kolem hranice 390 HUF za euro. To je pro MNB vítaná zpráva: silná měna je nezbytným nástrojem pro tlumení sekundárních inflačních efektů. Forint však zůstává zranitelný. I proto je nepravděpodobné, že by MNB již dnes mírnila svůj tón, a místo toho bude opakovat, že stabilita měnového kurzu je předpokladem pro jakoukoli změnu politiky.

Do hry ale vstupují i globální měnové podmínky. Očekává se, že Fed bude pokračovat v uvolňování měnové politiky, což sníží tlak na emerging markets - kam patří jak forint, tak maďarské vládní dluhopisy. Holubičí Fed by totiž mohl pomoci podpořit forint a stlačit rizikové prémie. Přesto MNB při stanovování měnové politiky zřejmě nebude spoléhat jen na tento vnější fenomén.

Podle našeho základního scénáře zůstává pravděpodobnost snížení základní sazby MNB v tomto roce malá, což indikuje i komunikace centrální banky. Přesto v prosinci by se teoreticky mohlo otevřít úzké okno příležitosti pro symbolické snížení sazeb o 25 bazických bodů. Museli by přitom být splněny tři podmínky:

1. Ratingové agentury ponechají během podzimních revizí hodnocení Maďarska beze změny, což by pomohlo snížit rizikové prémie u maďarských aktiv.
2. Fed bude pokračovat v redukci sazeb a snižovat globální úrokový diferenciál (vůči emerging markets) a tím dále podporovat forint.
3. Forint zůstane velmi silný, aneb měnový pár EUR/HUF klesne až někam k úrovni 385.

Taková tržní konstelace (nikoliv vyloučená) by podle nás mohla znovu nastartovat cyklus uvolňování měnové politiky MNB s tím, že centrální banka by flexibilně mohla využít velmi příznivě nastavených vnějších makroekonomických a tržních podmínek.

*** TRHY ***

Koruna

Česká koruna se i na začátku nového týdne veze na vlně pozitivního sentimentu. Ten jí - při absenci zajímavějších tuzemských čísel - posouvá hlouběji pod hranici 24,30 EUR/CZK. Dnes přijdou na řadu evropská i německá PMI, na která v posledních měsících koruna relativně viditelně reagovala. Další zlepšení nálady u našeho největšího obchodního partnery by tak mohlo být novým impulsem k opatrným ziskům české měny.

Eurodolar

Eurodolar se vrátil na svou býčí dráhu, ačkoliv k tomu nebyla žádná vážnější záminka (pomineme-li obavy o nezávislost Fedu).

Dnes by mohlo být živěji - jednak v eurozóně (a odpoledne i v USA) by měly být zveřejněny indexy podnikatelských nálad PIMI a jednak promluví řada centrální bankéřů z obou stran Atlantiku včetně šéfa Fedu Powella. V případě evropských PMI pak bude zajímavé sledovat zdali se zde nějak (negativně) projeví efekt silnějšího eura.


