COLT CZ Group zvýšila zisk o polovinu a potvrzuje výhled. "Zásadní kroky posouvají skupinu na novou úroveň," říká Jan Drahota

Skupina Colt CZ Group, obchodovaná na pražské burze, zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první polovinu roku 2025. Výnosy dosáhly 11 mld. Kč, meziročně o 13,7 % více. „Důvodem byl růst v segmentu munice a konsolidace společnosti Sellier & Bellot za celé první pololetí 2025,“ uvádí firma. Upravená EBITDA činila 2 361,1 mil. Kč, což je o 19,2 % meziročně více. Čistý zisk se zvýšil meziročně o 50,8 % na hodnotu 919,3 mil. Kč, především vlivem silné provozní ziskovosti.
„Nacházíme se v období dramatických geopolitických a ekonomických změn, které představují nejen výzvy, ale i příležitosti pro naši Skupinu. Jsme spolehlivým partnerem našich dlouhodobých, ale i nových zákazníků z řad spojeneckých zemí. Učinili jsme několik zásadních kroků, které významně upevňují naši roli v obraném průmyslu a posouvají naši Skupinu na novou úroveň. Akvizice Synthesia Nitrocellulose a Valley Steel Stamp významně posílily naši vertikální integraci v oblasti munice i palných zbraní,“ uvedl Jan Drahota, předseda představenstva Colt CZ Group. „Nové kontrakty s ozbrojenými silami Dánska a České republiky potvrzují naši důvěryhodnost u klíčových partnerů v rámci NATO,“ dodal Jan Drahota.
Výnosy dle segmentů
Výnosy segmentu munice se v prvním pololetí 2025 k 30. červnu 2025 zvýšily o 183,6 %, na celkovou částku 5,2 mld. Kč, z důvodu plné konsolidace společnosti Sellier & Bellot v první polovině roku 2025 a organického růstu v segmentu munice obecně, uvedla firma.
Výnosy segmentu palných zbraní se v prvním pololetí 2025 snížily o 26,0 % na 5,8 miliardy Kč, klesl také počet prodaných zbraní, a to o 10,3 % na 289 984 kusů. Prodej dlouhých palných zbraní se meziročně snížil o 16,7 % na 114 845 kusů, zatímco prodej krátkých zbraní klesl o 5,6 % na 175 139 kusů. „Pokles byl způsoben především oslabením amerického komerčního trhu u značky Colt a posunem některých plánovaných zakázek společností Colt a Česká zbrojovka pro ozbrojené složky do třetího a čtvrtého čtvrtletí 2025. Naopak u zbraní České zbrojovky, zejména u pistolí, došlo k růstu prodejů na americkém komerčním trhu. Společnost Colt Canada jako jediná entita v segmentu palných zbraní zaznamenala meziroční růst a dosáhla historicky rekordních výsledků,“ uvedla firma ve zprávě k výsledkům.
Zdroj: COLT CZ Group - Pololetní finanční zpráva za 1. pololetí 2025
Výnosy dle regionů
Výnosy v ČR k 30. červnu 2025 poklesly o 38,4 %, na 1 377,5 mil. Kč. Tento pokles vychází dle firmy z vysoké srovnávací základny vzhledem k velkým dodávkám Ministerstvu obrany ČR v loňském roce.
Výnosy dosažené v Evropě (vyjma ČR) za šest měsíců do 30. června 2025 vzrostly o 103,3 %, na 3 962,8 mil. Kč, dle firmy díky konsolidaci společnosti Sellier & Bellot od 16. května 2024.
Výnosy z prodejů ve Spojených státech v prvním pololetí 2025 k 30. červnu 2025 meziročně poklesly o 3,9 %, na 4 028,2 mil. Kč, vlivem primárně oslabení amerického komerčního trhu v segmentu palných zbraní, vysvětluje firma.
Výnosy realizované v Kanadě za první pololetí 2025 činily 527,9 milionu Kč, což je o 8,0 % meziročně více. Výnosy dosažené v Africe vzrostly za šest měsíců do 30. června 2025 o 136,1 %, na 132,2 mil. Kč díky novým objednávkám ze segmentu zbraní i munice. Výnosy v Asii se za šest měsíců do 30. června 2025 zvýšily o 82,5 %, na hodnotu 656,8 mil. Kč, především vlivem konsolidace Sellier & Bellot a vyšších výnosů v segmentu munice. V regionu Latinská Amerika pak dle firmy činily prodeje za prvních šest měsíců 2025 274,2 mil. Kč, o 30,2 % meziročně méně. Prodeje do ostatních regionů dosáhly 55,1 mil. Kč, meziročně o 245,2 % více, díky novým objednávkám v obou segmentech.
Zdroj: COLT CZ Group - Pololetní finanční zpráva za 1. pololetí 2025
Akvizice Valley Steel Stamp
Dne 16. června 2025 Colt CZ koupila společnost Valley Steel Stamp Inc. (VSS), se sídlem v Massachusetts. Kupní cena plně uhrazená při uzavření transakce činila 59,5 milionu USD před úpravou o provozní kapitál a peníze. Transakce byla financována výhradně ze stávajících hotovostních zdrojů.
„VSS je zavedený výrobce součástek pro střelné zbraně a dlouhodobý dodavatel skupiny Colt CZ ve Spojených státech. Společnost sídlí v Greenfieldu ve státu Massachusetts a zaměstnává přibližně 150 lidí. V roce 2024 VSS dosáhla tržeb ve výši 44,3 milionu USD z činností spojených s výrobou zbraní,“ shrnuje efekty skupina.
Akvizice Synthesia Nitrocellulose
Dne 28. srpna 2025 uzavřela skupina Colt CZ smlouvu o koupi a prodeji akcií se společností Synthesia, a.s., 100% vlastněné společností Kaprain Chemical Limited, o koupi společnosti Synthesia Nitrocellulose, a.s. 51% podíl získává Colt CZ nyní, zbývajících 49 % za již dohodnutých podmínek ve střednědobém horizontu.
„Synthesia Nitrocellulose, a.s. je jedním z největších výrobců energetické nitrocelulózy v Evropě a Severní Americe. Energetická nitrocelulóza je základní surovinou pro výrobu jedno a více složkových prachů a výmetných náloží a je zcela zásadní pro výrobu malo-, středně- i velkorážové munice. Celková cena transakce činí 22 miliard Kč na bázi enterprise value, odpovídající přibližně 8,.2x násobku očekávané EBITDA za rok 2025. Cena bude uhrazena kombinací peněžitého plnění a emisí nových kmenových akcií Colt CZ, která bude představovat přibližně 40 % kupní ceny. Společnost Kaprain se po dokončení transakce stane třetím největším akcionářem Colt CZ. Vlastníkem zbývajících akcií v SNC zůstane společnost Synthesia, a.s. K vypořádání transakce dojde po splnění odkládacích podmínek, zejména schválení regulatorními orgány v různých zemích, která jsou očekávána nejpozději v prvním čtvrtletí roku 2026,“ shrnuje spolu s výsledky transakci skupina.
Vybrané nové významné kontrakty s ozbrojenými silami
V srpnu podepsala společnost Colt Canada významný kontrakt s Dánskou organizací pro obranné akvizice a logistiku (DALO) na dodávku 26 000 karabin C8 MRR (Modular Rail Rifle). „Tato dohoda představuje důležité rozšíření dlouhodobého partnerství mezi Dánskem a Kanadou v oblasti ručních palných zbraní,“ uvádí skupina.
V září uzavřely Česká zbrojovka a Ministerstvo obrany ČR novou rámcovou smlouvu na dodávky ručních palných zbraní (pušky CZ BREN 2, pistole CZ P-10 C a podvěsné granátomety CZ GL) a příslušenství v maximální hodnotě 4,26 miliardy korun bez DPH. „Rámcová dohoda pokrývá období let 2025–2031 a navazuje na úspěšnou spolupráci zahájenou v roce 2011. V jejím rámci resort obrany v minulosti realizoval několik kontraktů, díky nimž došlo k úplnému přechodu na výzbroj jednotlivce v ráži NATO,“ dodává firma.
Výhled na druhou polovinu roku 2025
Colt CZ i nadále vidí významné globální obchodní příležitosti v segmentu ozbrojených složek. „Spolupráce s členskými zeměmi NATO, EU a s Agenturou NATO pro podporu a pořizování (NSPA) zůstává hlavní prioritou, přestože Skupina vnímá zvyšující se příležitosti na dalších trzích, především v Asii. Úspěchy v tendrech a realizace získaných zakázek bez zdržení jsou dalšími předpoklady pro naplnění výhledu. Udržení ziskovosti a marží v segmentu palných zbraní, zejména na americkém trhu, nadále představuje jeden z cílů Společnosti pro zbývající část roku 2025,“ uvádí skupina spolu s výsledky.
V průběhu první poloviny roku 2025 společnost Colt CZ dle svého vyjádření pečlivě sledovala diskuse o zavedení amerických cel na evropské zboží a proaktivně přijala opatření zaměřená na ochranu své ziskovosti, zejména na úrovni ukazatele EBITDA. „Skupina dokázala včas upravit ceny dotčeného exportu, což vedlo k tomu, že cla zatím neměla významný dopad na finanční výsledky za první polovinu roku 2025. Colt CZ odhaduje, že zavedená 15% cla dopadnou na zhruba 10 % jejich prodejů realizovaných na americkém trhu. Skupina proto v současnosti neočekává materiální dopad do svých očekávaných celkových konsolidovaných výnosů. Nicméně nevylučuje možný negativní dopad na provozní ziskovost, zejména na úrovni EBITDA, a to v řádu nižších jednotek procent,“ uvedla ve zprávě k výsledkům.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti Skupina potvrzuje svůj výhled na rok 2025, tzn. výnosy ve výši 25 miliard Kč a upravená EBITDA na úrovni 5,5 miliardy Kč (+/- 10 %). Tento výhled nezahrnuje případný dopad akvizice SNC. „Soustředíme se na realizaci zakázek, vývoj nových produktů a pečlivě sledujeme klíčové trhy,“ dodala firma.
Zdroj: COLT CZ Group - Pololetní finanční zpráva za 1. pololetí 2025
Skupina Colt CZ je jedním z předních světových výrobců ručních palných zbraní a munice pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další komerční využití. Své produkty prodává především pod značkami Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, Dan Wesson, Sellier & Bellot, swissAA, Spuhr a 4M Tactical.
Skupina Colt CZ sídlí v České republice a zaměstnává přibližně 4 000 lidí ve svých výrobních závodech v České republice, Spojených státech, Kanadě, Švédsku, Švýcarsku a Maďarsku. Skupina je od roku 2020 kotovaná na Burze cenných papírů Praha a majoritním akcionářem je holding Česká zbrojovka Partners SE.