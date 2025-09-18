Hledat v komentářích

COLT CZ Group zvýšila zisk o polovinu a potvrzuje výhled.

COLT CZ Group zvýšila zisk o polovinu a potvrzuje výhled. "Zásadní kroky posouvají skupinu na novou úroveň," říká Jan Drahota

18.09.2025 7:45, aktualizováno: 18.9. 7:51
Autor: Josef Němeček, Patria Finance

Aktualizováno

Skupina Colt CZ Group, obchodovaná na pražské burze, zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první polovinu roku 2025. Výnosy dosáhly 11 mld. , meziročně o 13,7 % více. „Důvodem byl růst v segmentu munice a konsolidace společnosti Sellier & Bellot za celé první pololetí 2025,“ uvádí firma. Upravená EBITDA činila 2 361,1 mil. , což je o 19,2 % meziročně více. Čistý zisk se zvýšil meziročně o 50,8 % na hodnotu 919,3 mil. , především vlivem silné provozní ziskovosti.

„Nacházíme se v období dramatických geopolitických a ekonomických změn, které představují nejen výzvy, ale i příležitosti pro naši Skupinu. Jsme spolehlivým partnerem našich dlouhodobých, ale i nových zákazníků z řad spojeneckých zemí. Učinili jsme několik zásadních kroků, které významně upevňují naši roli v obraném průmyslu a posouvají naši Skupinu na novou úroveň. Akvizice Synthesia Nitrocellulose a Valley Steel Stamp významně posílily naši vertikální integraci v oblasti munice i palných zbraní,“ uvedl Jan Drahota, předseda představenstva Colt CZ Group. „Nové kontrakty s ozbrojenými silami Dánska a České republiky potvrzují naši důvěryhodnost u klíčových partnerů v rámci NATO,“ dodal Jan Drahota.

Výnosy dle segmentů

Výnosy segmentu munice se v prvním pololetí 2025 k 30. červnu 2025 zvýšily o 183,6 %, na celkovou částku 5,2 mld. , z důvodu plné konsolidace společnosti Sellier & Bellot v první polovině roku 2025 a organického růstu v segmentu munice obecně, uvedla firma.

Výnosy segmentu palných zbraní se v prvním pololetí 2025 snížily o 26,0 % na 5,8 miliardy , klesl také počet prodaných zbraní, a to o 10,3 % na 289 984 kusů. Prodej dlouhých palných zbraní se meziročně snížil o 16,7 % na 114 845 kusů, zatímco prodej krátkých zbraní klesl o 5,6 % na 175 139 kusů. „Pokles byl způsoben především oslabením amerického komerčního trhu u značky Colt a posunem některých plánovaných zakázek společností Colt a Česká zbrojovka pro ozbrojené složky do třetího a čtvrtého čtvrtletí 2025. Naopak u zbraní České zbrojovky, zejména u pistolí, došlo k růstu prodejů na americkém komerčním trhu. Společnost Colt Canada jako jediná entita v segmentu palných zbraní zaznamenala meziroční růst a dosáhla historicky rekordních výsledků,“ uvedla firma ve zprávě k výsledkům.

colt 

Zdroj: COLT CZ Group - Pololetní finanční zpráva za 1. pololetí 2025

Výnosy dle regionů

Výnosy v ČR k 30. červnu 2025 poklesly o 38,4 %, na 1 377,5 mil. . Tento pokles vychází dle firmy z vysoké srovnávací základny vzhledem k velkým dodávkám Ministerstvu obrany ČR v loňském roce. 

Výnosy dosažené v Evropě (vyjma ČR) za šest měsíců do 30. června 2025 vzrostly o 103,3 %, na 3 962,8 mil. , dle firmy díky konsolidaci společnosti Sellier & Bellot od 16. května 2024. 

Výnosy z prodejů ve Spojených státech v prvním pololetí 2025 k 30. červnu 2025 meziročně poklesly o 3,9 %, na 4 028,2 mil. , vlivem primárně oslabení amerického komerčního trhu v segmentu palných zbraní, vysvětluje firma. 

Výnosy realizované v Kanadě za první pololetí 2025 činily 527,9 milionu , což je o 8,0 % meziročně více. Výnosy dosažené v Africe vzrostly za šest měsíců do 30. června 2025 o 136,1 %, na 132,2 mil. díky novým objednávkám ze segmentu zbraní i munice. Výnosy v Asii se za šest měsíců do 30. června 2025 zvýšily o 82,5 %, na hodnotu 656,8 mil. , především vlivem konsolidace Sellier & Bellot a vyšších výnosů v segmentu munice. V regionu Latinská Amerika pak dle firmy činily prodeje za prvních šest měsíců 2025 274,2 mil. , o 30,2 % meziročně méně. Prodeje do ostatních regionů dosáhly 55,1 mil. , meziročně o 245,2 % více, díky novým objednávkám v obou segmentech.

1 

Zdroj: COLT CZ Group - Pololetní finanční zpráva za 1. pololetí 2025

Akvizice Valley Steel Stamp

Dne 16. června 2025 Colt CZ koupila společnost Valley Steel Stamp Inc. (VSS), se sídlem v Massachusetts. Kupní cena plně uhrazená při uzavření transakce činila 59,5 milionu USD před úpravou o provozní kapitál a peníze. Transakce byla financována výhradně ze stávajících hotovostních zdrojů. 

„VSS je zavedený výrobce součástek pro střelné zbraně a dlouhodobý dodavatel skupiny Colt CZ ve Spojených státech. Společnost sídlí v Greenfieldu ve státu Massachusetts a zaměstnává přibližně 150 lidí. V roce 2024 VSS dosáhla tržeb ve výši 44,3 milionu USD z činností spojených s výrobou zbraní,“ shrnuje efekty skupina. 

Akvizice Synthesia Nitrocellulose

Dne 28. srpna 2025 uzavřela skupina Colt CZ smlouvu o koupi a prodeji akcií se společností Synthesia, a.s., 100% vlastněné společností Kaprain Chemical Limited, o koupi společnosti Synthesia Nitrocellulose, a.s. 51% podíl získává Colt CZ nyní, zbývajících 49 % za již dohodnutých podmínek ve střednědobém horizontu.

„Synthesia Nitrocellulose, a.s. je jedním z největších výrobců energetické nitrocelulózy v Evropě a Severní Americe. Energetická nitrocelulóza je základní surovinou pro výrobu jedno a více složkových prachů a výmetných náloží a je zcela zásadní pro výrobu malo-, středně- i velkorážové munice. Celková cena transakce činí 22 miliard na bázi enterprise value, odpovídající přibližně 8,.2x násobku očekávané EBITDA za rok 2025. Cena bude uhrazena kombinací peněžitého plnění a emisí nových kmenových akcií Colt CZ, která bude představovat přibližně 40 % kupní ceny. Společnost Kaprain se po dokončení transakce stane třetím největším akcionářem Colt CZ. Vlastníkem zbývajících akcií v SNC zůstane společnost Synthesia, a.s. K vypořádání transakce dojde po splnění odkládacích podmínek, zejména schválení regulatorními orgány v různých zemích, která jsou očekávána nejpozději v prvním čtvrtletí roku 2026,“ shrnuje spolu s výsledky transakci skupina.

Vybrané nové významné kontrakty s ozbrojenými silami

V srpnu podepsala společnost Colt Canada významný kontrakt s Dánskou organizací pro obranné akvizice a logistiku (DALO) na dodávku 26 000 karabin C8 MRR (Modular Rail Rifle). „Tato dohoda představuje důležité rozšíření dlouhodobého partnerství mezi Dánskem a Kanadou v oblasti ručních palných zbraní,“ uvádí skupina. 

V září uzavřely Česká zbrojovka a Ministerstvo obrany ČR novou rámcovou smlouvu na dodávky ručních palných zbraní (pušky CZ BREN 2, pistole CZ P-10 C a podvěsné granátomety CZ GL) a příslušenství v maximální hodnotě 4,26 miliardy korun bez DPH. „Rámcová dohoda pokrývá období let 2025–2031 a navazuje na úspěšnou spolupráci zahájenou v roce 2011. V jejím rámci resort obrany v minulosti realizoval několik kontraktů, díky nimž došlo k úplnému přechodu na výzbroj jednotlivce v ráži NATO,“ dodává firma.

Výhled na druhou polovinu roku 2025

Colt CZ i nadále vidí významné globální obchodní příležitosti v segmentu ozbrojených složek. „Spolupráce s členskými zeměmi NATO, EU a s Agenturou NATO pro podporu a pořizování (NSPA) zůstává hlavní prioritou, přestože Skupina vnímá zvyšující se příležitosti na dalších trzích, především v Asii. Úspěchy v tendrech a realizace získaných zakázek bez zdržení jsou dalšími předpoklady pro naplnění výhledu. Udržení ziskovosti a marží v segmentu palných zbraní, zejména na americkém trhu, nadále představuje jeden z cílů Společnosti pro zbývající část roku 2025,“ uvádí skupina spolu s výsledky.

V průběhu první poloviny roku 2025 společnost Colt CZ dle svého vyjádření pečlivě sledovala diskuse o zavedení amerických cel na evropské zboží a proaktivně přijala opatření zaměřená na ochranu své ziskovosti, zejména na úrovni ukazatele EBITDA. „Skupina dokázala včas upravit ceny dotčeného exportu, což vedlo k tomu, že cla zatím neměla významný dopad na finanční výsledky za první polovinu roku 2025. Colt CZ odhaduje, že zavedená 15% cla dopadnou na zhruba 10 % jejich prodejů realizovaných na americkém trhu. Skupina proto v současnosti neočekává materiální dopad do svých očekávaných celkových konsolidovaných výnosů. Nicméně nevylučuje možný negativní dopad na provozní ziskovost, zejména na úrovni EBITDA, a to v řádu nižších jednotek procent,“ uvedla ve zprávě k výsledkům.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti Skupina potvrzuje svůj výhled na rok 2025, tzn. výnosy ve výši 25 miliard a upravená EBITDA na úrovni 5,5 miliardy (+/- 10 %). Tento výhled nezahrnuje případný dopad akvizice SNC. „Soustředíme se na realizaci zakázek, vývoj nových produktů a pečlivě sledujeme klíčové trhy,“ dodala firma.

colt 

Zdroj: COLT CZ Group - Pololetní finanční zpráva za 1. pololetí 2025

Skupina Colt CZ je jedním z předních světových výrobců ručních palných zbraní a munice pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další komerční využití. Své produkty prodává především pod značkami Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, Dan Wesson, Sellier & Bellot, swissAA, Spuhr a 4M Tactical.

Skupina Colt CZ sídlí v České republice a zaměstnává přibližně 4 000 lidí ve svých výrobních závodech v České republice, Spojených státech, Kanadě, Švédsku, Švýcarsku a Maďarsku. Skupina je od roku 2020 kotovaná na Burze cenných papírů Praha a majoritním akcionářem je holding Česká zbrojovka Partners SE.

 
 
 

