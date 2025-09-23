Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Rostou akcie, dluhopisy i zlato. Optimismus o AI dostal nový impuls

Rostou akcie, dluhopisy i zlato. Optimismus o AI dostal nový impuls

23.09.2025 11:10
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Dnešek investorům přeje. Akcie v Evropě se vydávají nahoru a mezi hlavními indexy vede CAC40 s jednoprocentním růstem. Solidní zisky si ale připisuje také DAX (+0,7 pct), zatímco FTSE100 a AEX stoupají o 0,4 procenta. Americké futures zatím vypadají nerozhodně, ale rozjezd řádného obchodování velmi často znamená nastolení růstového směru. 

Mezitím se daří sbírat drobné zisky dluhopisům a zajímavé je, že i při poptávce po akciích neutuchá zájem o zlato, které pokračuje v rekordní jízdě už nad 3770 dolarů. Do znamená od včerejška další procento navíc. Co dnes naopak ztrácí, je ropa, levnější asi o půl procenta. Dolar se po včerejším oslabení docela drží a jeho kurz k euru balancuje u 1,1800.

Klíčové téma táhnoucí letos zvláště americké trhy vzhůru je umělá inteligence. Dočkali jsme se přitom dalšího impulsu, který vlnu zájmu podporuje. Smlouva mezi Nvidií a OpenAI o vybudování nových obrovských kapacit v datecentrech ujišťuje, že poptávka po umělé inteligenci neutuchá.  

Krom toho dopoledne vyšly předběžné indexy nákupních manažerů v Evropě. Celkový obrázek je takový, že kondice průmyslu se sice v září zhoršuje, ale služby toto zhoršení dokáží kompenzovat, takže aktivita se drží mírného růstu. Pro trhy půjde o neutrální zprávu.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:10 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.2539 0.0180 24.2644 24.2254
CZK/USD 20.5455 -0.0292 20.5880 20.5045
HUF/EUR 389.2693 0.0351 389.5352 388.6345
PLN/EUR 4.2563 -0.0055 4.2595 4.2530
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.3957 0.0093 8.4074 8.3799
JPY/EUR 174.1790 -0.0923 174.5159 174.0429
JPY/USD 147.5620 -0.1286 147.8650 147.5125
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8743 0.1179 0.8746 0.8717
CHF/EUR 0.9347 -0.0476 0.9356 0.9340
NOK/EUR 11.6899 -0.1107 11.7200 11.6790
SEK/EUR 11.0050 -0.2822 11.0712 11.0003
USD/EUR 1.1804 0.0322 1.1820 1.1780
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.5150 -0.0462 1.5195 1.5147
CAD/USD 1.3831 0.0843 1.3844 1.3820
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny




Čtěte více:

Nvidia investuje do OpenAI, v USA je na obzoru tradiční hrozba vládního shutdownu, evropské futures jsou v zeleném
23.09.2025 8:39
Nvidia investuje do OpenAI, v USA je na obzoru tradiční hrozba vládního shutdownu, evropské futures jsou v zeleném
Nezastavitelný růst amerických akcií pokračoval i se startem nového tý...
Rozbřesk: MNB ponechá sazby beze změny navzdory silnému forintu, plíživé posilování koruny nebere konce
23.09.2025 8:46
Rozbřesk: MNB ponechá sazby beze změny navzdory silnému forintu, plíživé posilování koruny nebere konce
Regionální trhy dnes všeobecně počítají s tím, že Maďarská národní ban...
Majitel ČSOB zvažuje koupi nizozemské banky ABN Amro, píše Bloomberg
23.09.2025 9:31
Majitel ČSOB zvažuje koupi nizozemské banky ABN Amro, píše Bloomberg
Belgická bankovní a pojišťovací skupina KBC, která vlastní Českosloven...
Dohoda Nvidie s OpenAI: Na infrastrukturu bude potřeba až pět milionů grafických procesorů
23.09.2025 10:00
Dohoda Nvidie s OpenAI: Na infrastrukturu bude potřeba až pět milionů grafických procesorů
Nvidia investuje do OpenAI až 100 miliard dolarů na podporu nových da...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
23.09.2025
17:31J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.: Vnitřní informace
17:09Obchodované společnosti za poslední desetiletí výrazně změnily své chování. Má to vliv i na „vysoké“ valuace
16:28Revolut chce investovat 13 miliard dolarů do expanze, zvažuje koupi banky v USA
16:05Pale Fire Financing a.s.: Pololetní finanční zpráva k 30.06.2025
15:54Bowmanová z Fedu k rizikům na trhu práce: Hrozí, že budeme jednat pozdě
14:17Bain: Schodek mezi náklady a příjmy na AI bude do roku 2030 činit 800 miliard dolarů
12:35OECD zlepšila odhad letošního růstu světové ekonomiky na 3,2 procenta
12:14Trigema Real Estate Finance a.s.: Oznámení o výplatě TRIGEMA 7,35/29
12:10Bloomberg: Jestřábí měnová politika žene korunu a forint na špičku světových měn
11:51Průzkum: Téměř pětina Čechů má nyní hypotéku, stejný počet ji plánuje
11:10Rostou akcie, dluhopisy i zlato. Optimismus o AI dostal nový impuls  
10:15J&T Global Finance XVI., s.r.o: Pololetní zpráva k 30.6.2025
10:00Dohoda Nvidie s OpenAI: Na infrastrukturu bude potřeba až pět milionů grafických procesorů
9:31Majitel ČSOB zvažuje koupi nizozemské banky ABN Amro, píše Bloomberg
8:46Rozbřesk: MNB ponechá sazby beze změny navzdory silnému forintu, plíživé posilování koruny nebere konce
8:39Nvidia investuje do OpenAI, v USA je na obzoru tradiční hrozba vládního shutdownu, evropské futures jsou v zeleném  
6:27Gundlach: Riziko vyšší inflace a příliš uvolněné monetární politiky
22.09.2025
20:24PODCAST Týdenní výhled: Sazby ČNB by měly zůstat delší dobu stabilní  
18:14Začne se Mag7 mnohem více podobat zbytku trhu růstem zisků a také valuacemi?
17:24Strategický krok Allwyn do USA: V řádu miliard dolarů získá kontrolu nad PrizePicks a vstoupí do světa DFS

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:30DE - PMI v průmyslu
10:00EMU - PMI v průmyslu
14:00HU - Jednání MNB, základní sazba
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět