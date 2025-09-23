Rostou akcie, dluhopisy i zlato. Optimismus o AI dostal nový impuls

Dnešek investorům přeje. Akcie v Evropě se vydávají nahoru a mezi hlavními indexy vede CAC40 s jednoprocentním růstem. Solidní zisky si ale připisuje také DAX (+0,7 pct), zatímco FTSE100 a AEX stoupají o 0,4 procenta. Americké futures zatím vypadají nerozhodně, ale rozjezd řádného obchodování velmi často znamená nastolení růstového směru.
Mezitím se daří sbírat drobné zisky dluhopisům a zajímavé je, že i při poptávce po akciích neutuchá zájem o zlato, které pokračuje v rekordní jízdě už nad 3770 dolarů. Do znamená od včerejška další procento navíc. Co dnes naopak ztrácí, je ropa, levnější asi o půl procenta. Dolar se po včerejším oslabení docela drží a jeho kurz k euru balancuje u 1,1800.
Klíčové téma táhnoucí letos zvláště americké trhy vzhůru je umělá inteligence. Dočkali jsme se přitom dalšího impulsu, který vlnu zájmu podporuje. Smlouva mezi Nvidií a OpenAI o vybudování nových obrovských kapacit v datecentrech ujišťuje, že poptávka po umělé inteligenci neutuchá.
Krom toho dopoledne vyšly předběžné indexy nákupních manažerů v Evropě. Celkový obrázek je takový, že kondice průmyslu se sice v září zhoršuje, ale služby toto zhoršení dokáží kompenzovat, takže aktivita se drží mírného růstu. Pro trhy půjde o neutrální zprávu.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:10 SEČ:
|CZK/EUR
|24.2539
|0.0180
|24.2644
|24.2254
|CZK/USD
|20.5455
|-0.0292
|20.5880
|20.5045
|HUF/EUR
|389.2693
|0.0351
|389.5352
|388.6345
|PLN/EUR
|4.2563
|-0.0055
|4.2595
|4.2530
|CNY/EUR
|8.3957
|0.0093
|8.4074
|8.3799
|JPY/EUR
|174.1790
|-0.0923
|174.5159
|174.0429
|JPY/USD
|147.5620
|-0.1286
|147.8650
|147.5125
|GBP/EUR
|0.8743
|0.1179
|0.8746
|0.8717
|CHF/EUR
|0.9347
|-0.0476
|0.9356
|0.9340
|NOK/EUR
|11.6899
|-0.1107
|11.7200
|11.6790
|SEK/EUR
|11.0050
|-0.2822
|11.0712
|11.0003
| USD/EUR
|1.1804
|0.0322
|1.1820
|1.1780
|AUD/USD
|1.5150
|-0.0462
|1.5195
|1.5147
|CAD/USD
|1.3831
|0.0843
|1.3844
|1.3820