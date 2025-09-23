Gundlach: Riziko vyšší inflace a příliš uvolněné monetární politiky

Šéf investiční společnosti DoubleLine Jeffrey Gundlach poskytl rozhovor CNBC, v němž hovořil o svém pohledu na aktuální a možný další vývoj v ekonomice a na trzích. Na úvod řekl, že nyní se velmi liší názory na to, jak bude vypadat monetární politika Fedu do konce roku. Jay Powell, který stojí v jeho čele, přitom podle investora klade příliš velkou váhu na tvorbu pracovních míst, ale zaměřovat by se měl spíše na nezaměstnanost.
Vývoj v oblasti tvorby pracovních míst by podle Gundlacha mohl vést k přílišnému uvolnění monetární politiky, důležitější je ale nezaměstnanost. Tam k nějakým výrazným změnám nedochází a tato oblast by nevybízela k takovému uvolnění jako tvorba pracovních míst. Investor k tomu zmínil i tzv. pravidlo Claudie Sahm. Podle něj se objevuje signál blížící se recese v případě, že se tříměsíční průměrná míra nezaměstnanosti zvýší alespoň o 0,5 procentního bodu oproti nejnižší hodnotě míry nezaměstnanosti z předchozích 12 měsíců. Tento signál se podle Gundlacha neobjevuje a nevysílají jej ani jiné indikátory.
Pokles sazeb o 25 bazických bodů je podle experta v pořádku a odpovídá i tomu, jak byly nastaveny výnosy dlouhodobějších vládních dluhopisů. Ty „nechtějí, aby Fed příliš uvolňoval.“ Promlouvají do nich i vládní výdaje a investor si myslí, že jsou hodnoceny jako příliš vysoké. V samotné centrální bance pak „existuje mimořádně vysoký nesouhlas nad dalším vývojem sazeb“. Někdo dokonce hovoří o tom, že by sazby měly do konce roku jít dolů pětkrát. A podle Gundlacha se zvyšuje riziko, že v čele Fedu skončí někdo, kdo bude sledovat politiku extrémně nízkých sazeb, což by zase zvyšovalo riziko vysoké inflace.
Korporátní dluhopisy jsou podle experta „dost drahé“. Největší příležitostí je „pokračování trendu oslabujícího dolaru“. Na něj by totiž měl dál působit určitý přesun investorů k zahraničním trhům. „Pro dolarové investory budou podle mého názoru stále atraktivní zahraniční trhy.“ K tomu expert připomněl i růst cen zlata, který začíná doprovázet rally na akciích těžařů. K tomu uvedl, že „může jít o známku toho, že retailoví investoři se začali podílet na tomto trendu.“ A Gundlach čeká, že bude dál pokračovat.
„Domnívám se, že existuje riziko vyšší inflace, hovoří o něm i Jay Powell. Výhled je nejistý, Powell má pravdu, že není jasné, jaký bude dopad cel… Ceny ropy jsou stabilní, zlato se zbláznilo a podle mého mínění to souvisí se slabším dolarem a ten zase s vyšší inflací,“ uvedl Gundlach. Riziku tak čelí i dlouhodobější dluhopisy. K tomu zopakoval svou tezi o tom, že pokud by dlouhodobé sazby výrazně rostly, Fed by mohl přikročit k tzv. managementu výnosové křivky. Tedy ke snaze přímo ovlivňovat i dlouhodobé sazby, nejen ty krátkodobé.
Jedním z faktorů, který by motivoval Fed ke zmíněné politice, je podle experta velmi nízká dostupnost bydlení. Ta se nezlepšuje ani po snižování sazeb a existuje stále mnoho lidí, kteří si kvůli vysokým hypotéčním sazbám nemohou dovolit nákup domu. Podle Gundlacha je to tedy důvod, proč by Fed mohl začít zvažovat politiku, která by táhla dolů dlouhodobé sazby a následně sazby hypotéční. „Taková manipulace by pak mohla zastavit napřimování výnosové křivky.“
Zdroj: CNBC