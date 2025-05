Trumpův návrh daňového zákona prošel Sněmovnou reprezentantů

Americká Sněmovna reprezentantů dnes po vleklých debatách schválila návrh zákona o daních a výdajích. Podle agentury Reuters jde o politické vítězství prezidenta Donalda Trumpa, jehož republikáni se měsíce přeli o podobu výdajových škrtů a daňovou politiku. Hlasování bylo velmi těsné - pro návrh hlasovalo 215 zákonodárců, zatímco proti bylo 214, včetně dvou republikánů. Po schválení ve Sněmovně reprezentantů návrh zamíří do Senátu.



Návrh počítá s prodloužením daňových škrtů z roku 2017, kdy Trump zahájil první funkční období, nebo se zavedením nových daňových úlev. Opatření ale zvýší už tak vysoké zadlužení Spojených států. Státní dluh se nyní pohybuje kolem 36,2 bilionu dolarů (798 bilionů Kč) a pokud změny projdou Senátem, zvýší se dluh v příštích deseti letech o 3,8 bilionu dolarů, uvádí nezávislý Rozpočtový úřad Kongresu (CBO).



Nové úlevy by se vztahovaly také na příjmy ze spropitného nebo na splátky půjček při nákupu automobilu. Návrh už nepočítá s mnoha subvencemi u obnovitelných zdrojů z doby předchozího prezidenta Joea Bidena, zvyšuje ale výdaje na armádu a na činnost imigračních úřadů. Zpřísňuje i podmínky pro získání nároku na zdravotní a potravinové programy pro miliony chudých. Návrh má asi 1000 stran.



Trump navrhovanému zákonu říká "jeden velký krásný návrh zákona". Opoziční demokraté jsou proti návrhu a než se o něm začalo před schválením debatovat, na stranu demokratů se přiklonil i republikán Thomas Massie, považovaný za tzv. fiskálního jestřába. Tak se říká lidem, kteří kladou důraz na to, aby byl rozpočet vlády pod kontrolou a zemi příliš nezatěžovaly dluhy.



Ratingová agentura Moody's minulý týden snížila hlavní rating Spojených států z nejvyšší možné známky Aaa o jeden stupeň na známku Aa1, zdůvodnila to právě narůstajícím dluhem. Nižší rating může vést k dalšímu prodražení financování dluhu. Spojené státy měly nejvyšší rating u všech tří hlavních ratingových agentur do roku 2011, kdy jim nejvyšší známku odebrala agentura Standard & Poor's. V roce 2023 se přidala také agentura Fitch.