Meziroční inflace v ČR v květnu zrychlila na 2,4 procenta

Spotřebitelské ceny v Česku v květnu meziročně stouply o 2,4 procenta. Inflace tak zrychlila z 1,8 procenta v dubnu, kdy byla nejnižší za sedm let. Meziměsíčně se ceny zvýšily o 0,5 procenta. Vyplývá to z předběžného odhadu, který dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Konečnou hodnotu zveřejní ČSÚ v úterý 10. června, v předchozích měsících pokaždé potvrdil svůj předběžný odhad.



Jedinou položkou, která ve srovnání s loňským květnem zlevnila, byly energie. Tato kategorie zahrnuje i pohonné hmoty. Ceny energií meziročně klesly o 6,2 procenta. Bez jejich započítání by celková inflace v Česku v květnu dosáhla 3,7 procenta.



Zdražování potravin, alkoholu a tabáku zrychlilo na 4,8 procenta z dubnových 3,3 procenta. V případě zboží se inflace zvýšila z 0,2 procenta na 0,9 procenta. Služby byly letos v květnu meziročně dražší o 4,9 procenta, v dubnu to bylo o 0,2 procentního bodu méně.



Analytici oslovení ČTK očekávali mírnější růst meziroční inflace. Prognóza České národní banky (ČNB) pak očekávala květnovou inflaci na úrovni 2,3 procenta.



Ke zveřejňování předběžného odhadu inflace přistoupil ČSÚ v letošním roce kvůli dlouhodobé poptávce, která přicházela z finančního trhu, zejména z ČNB. Viceguvernérka ČNB Eva Zamrazilová v lednu zveřejňování předběžného odhadu uvítala, podle ní to je cenná informace pro rozhodování bankovní rady o nastavení úrokových sazeb.