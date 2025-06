Jan Bureš: Inflace v květnu skončila nad naším odhadem, čeká nás vysoká volatilita

Spotřebitelské ceny v květnu vzrostly o 0,5 % meziměsíčně a v důsledku toho meziroční dynamika inflace vzrostla na 2,4 % - to je více, než jsme čekali my (2,1 %), trh (2,0 %) i ČNB (2,3 %). To vše přichází po měsíci dubnu, kdy naopak inflace nás, trh i ČNB překvapila výrazně nižším číslem (1,8 %).



Za květnovým překvapením jsou opět do značné míry velmi volatilní potraviny, které meziměsíčně dohromady s alkoholem zdražovaly o něco výrazněji (1,3 % versus 0,9 %). Detailní strukturu zatím nemáme k dispozici (jde o předběžný odhad), zdá se však, že služby v souhrnu lehce navyšovaly inflační momentum zhruba podle našeho očekávání, zatímco energie opět o něco výrazněji zlevnily.

Inflace v květnu skončila nad naším odhadem, čeká nás vysoká volatilita" src="/Fotobank/41150510-ed6c-49a3-b8bd-78f68c12e720?width=400&height=400&action=Resize&position=Center" />



Při pohledu do budoucna očekáváme v tomto roce dál poměrně vysokou volatilitu. V nejbližších měsících budou k meziroční inflaci stále přispívat potraviny a přidají se ve větší intenzitě služby (jádrová inflace). I v nich může sehrávat roli atypická sezónnost posledních let (zejména v rekreaci a kultuře) - a i proto dosáhneme pravděpodobně krátkodobého inflačního maxima v blízkosti 2,8 % již v měsíci červnu. Následně by se inflace v průběhu léta a podzimu měla začít postupně vracet do blízkosti inflačního cíle. Náš letošní odhad pro průměrnou inflaci zatím ponecháváme na 2,3 %.