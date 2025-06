Rozbřesk: ECB znovu snížila sazby. Bylo to naposled?

Včerejší zasedání Evropské centrální banky přineslo další pokles úrokových sazeb. A to už poosmé za poslední rok. Ani tentokrát ovšem nešlo o žádný překvapivý manévr – snížení depozitní sazby o čtvrtprocentního bodu na 2,0 % bylo trhem plně očekáváno. Centrální banka je tak již velmi blízko konci aktuálního cyklu uvolňování měnové politiky.



Rada guvernérů se rozhodovala na základě nové prognózy, která přinesla holubičí revizi výhledu – směrem k nižší inflaci i růstu. Pro tento rok centrální banka očekává inflaci na dvojce (původně 2,3 %), v příštím roce pak 1,6 % (1,9 %), zejména pod vlivem levnějších energií a silnějšího eura. Lehce směrem dolů byl ale přehodnocen i výhled na jádrovou inflaci, která by měla v příštích dvou letech setrvat těsně pod 2 %.



Růstové vyhlídky byly přehodnoceny jen zlehka. V základním scénáři počítá ECB s letošním růstem 0,9 %, v roce 2026 pak s mírnou akcelerací na 1,1 %. To vše za předpokladu 10% amerických cel. Pokud by měla platit 20% plošná cla, pak by došlo ke kumulativnímu poklesu HDP v letech 2025-2027 zhruba o jeden procentní bod. Z pohledu měnové politiky je důležité, že takový šok by působil desinflačně, tedy tlačil na pokles úrokových sazeb v eurozóně.



Rizika pro růst jsou podle guvernérky Christine Lagarde nadále vychýlená negativním směrem. Celkově je ale podle ní ECB v dobré pozici z hlediska aktuálního nastavení sazeb. A rozhodně se nikam nepožene. Jinými slovy, k tomu, aby ECB sazby dále snížila, je potřeba negativní překvapení na straně růstu. Důležitý bude v tomto smyslu zejména blížící se deadline (9. července) pro celní dohodu mezi USA a EU. A přestože si nadále myslíme, že prostor pro jemné ladění sazeb stále existuje, komunikace centrální banky hovoří spíše ve prospěch jejich stability pro nejbližší měsíce. Ke konci roku však – podobně jako eurová křivka – vidíme možnost finálního “cutu” jako reálnou.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna drží dobyté pozice na úrovni 24,80 EUR/CZK a stále se veze na vlně jestřábího vyznění tuzemských makro dat. Včerejší zasedání ECB pro korunu větší vzpruhu nepřineslo, neboť guvernérka Christine Lagarde signalizovala jen malou ochotu dále snižovat úrokové sazby. Dnes bude na pořadu dne výsledek průmyslové výroby, od kterého nečekáme žádné zázraky, přičemž jeho dopad na korunový trh nebude nikterak zásadní. Koruna proto může dle našeho názoru nadále zůstat relativně silná, avšak nadále máme za to, že prostor po výraznější zisky zůstává relativně malý.



Eurodolar

Eurodolar včera otestoval hranici 1,15, a to v průběhu tiskové ECB, kdy trh nabyl dojmu, že by centrální banka mohla signalizovat pauzu v cyklu snižování sazeb. V průběhu seance nicméně dolar ztráty do značné míry smazal, když trh byl konfrontován především s politickými zprávami (telefonát D. Trumpa s čínským prezidentem či eskalující roztržka D. Trumpa s Elonem Muskem).

Dnešek by měl být o americkém trhu práce, kde se očekávají oficiální statistiky za květen. Poslední příchozí data byla převážně horší, a tak by nás nepřekvapilo, kdyby se i tento report nesl v pesimistickém duchu (což by samozřejmě nebyly dobré zprávy pro dolar).



Regionální Forex

Tisková konference prezidenta NBP Glapinského tentokrát nepřinesla převratné změny, byť zajímavé komunikační signály v ní zazněly. Glapinsky sice vidí inflaci za svým vrcholem, ale poslední pozitivní vývoj nepřeceňuje a varuje před trvalejšími riziky v podobě cen elektrické energie a nejistotou spojenou s fiskální politikou. Prezident NBP tudíž upozornil, že se nehodlá přihlásit k žádné předem definované cestě snižování sazeb. Podle Glapinského sice někteří členové Výboru pro měnovou politiku zvažují snížení sazeb v červenci (kdy bude na stole nová prognóza), ale jsou zde i další, kteří by tento počin nechali až na podzim (do čtvrtého čtvrtletí). Při pohledu na nejednoznačné chování zlotého je jasné, že nejen my ale i polský devizový trh úplně přesně nevěděl, co si má z tiskovky šéfa NBP odnést. Glapinského komunikace by však spíše mohla naznačovat, že i v červenci NBP sazby nesníží.