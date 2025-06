Rozbřesk: ECB dnes sníží sazby a Bulharsko se v lednu stane 21. zemí eurozóny

Bylo to o prsa, ale Bulharsko je tam. Na doporučení Evropské komise a ECB by se od ledna mělo stát 21. členem eurozóny. Země splnila všechna konvergenční (maastrichtská) kritéria, byť v případě inflace a rozpočtového deficitu to bylo velmi těsné.



Co se týká stability měnového kurzu, tak i zde nebyl žádný problém, neboť bulharská ekonomika již od roku 1997 operuje v režimu currency boardu – to znamená, že neprovádí vlastní měnovou politiku, ale kurz je neodvolatelně zafixován a emise peněz je odvozena od výše devizových rezerv. V tomto smyslu připomíná vstup Bulharska podobnou zkušenost pobaltských zemí, které před vstupem do měnové unie rovněž operovaly v podobném kurzově-měnovém režimu. Zde je třeba říct, že pro ekonomiku operující v režimu currency boardu, kdy dotyčná měna je zavěšena na euro, nemá téměř žádný smysl fungovat mimo měnovou unii, neboť fakticky přebírá politiku ECB, avšak finanční sektor nemá plný a přímý přístup k likviditě a úvěrovým nástrojům centrální banky. V tomto kontextu je zánik bulharského leva a přijmutí eura logickým vyústěním hospodářské politiky, která v zemi byla uplatňována od inkriminovaného roku 1997 (připomeňme, že v roce 1996 Bulharsko zažilo hyperinflaci).



Z měnového hlediska tedy v Bulharsku prakticky k žádným změnám nedojde. Uvidíme, jak se však bude Bulharsku dařit z pohledu reálné konvergence. Bulharsko je totiž nejchudším, resp. nejméně rozvinutým členem EU (a tím pádem i eurozóny). Otázkou je, zdali se přibližování k životní úrovni jádra EU po vstupu do eurozóny zrychlí či nikoliv. Teoreticky by to tak mohlo být, ale zdali euro zabrání největšímu problému, jímž je permanentní úbytek obyvatelstva (populace klesla od roku 1990 o 27 %), těžko říct. Euro možná poněkud zpomalí emigraci, ale zřejmě nevyřeší nízkou porodnost a problém stárnutí populace.





*** TRHY ***



Koruna

Nad očekávání vyšší květnová inflace včera pomohla koruně k posunu na 24,80 EUR/CZK. Zatímco trh očekával jen mírný meziroční nárůst na 2,0 %, předběžný odhad činí 2,4 %, především kvůli vyšším cenám potravin a pravděpodobně i vyšší jádrové inflaci. V kombinaci s jen pozvolným poklesem mzdové dynamiky – z 6,9 % na meziročních 6,7 % v prvním čtvrtletí – jde pro ČNB o potvrzení přetrvávajících proinflačních rizik. Na nejbližších měnově-politických zasedáních proto očekáváme stabilitu sazeb, což se bude koruně líbit. A to zvláště v kontextu dnešního očekávaného snížení sazeb v eurozóně, které může české měně dodat další vzpruhu.



Eurodolar

Série včerejších makroekonomických informací přicházejících z USA nebyla dobrá a je s podivem, že dolar neztratil více. Podle ADP reportu se zaměstnanost v soukromém sektoru zvýšila v květnu o 37 tis. osob, což je méně než očekávaných 114 tis. osob a nejnižší hodnota od března 2023. Rovněž index ISM ve službách propadl pod klíčovou hranici 50 bodů. A konečně podle Béžové knihy Fedu se ekonomická aktivita v květnu v USA prakticky zastavila.

Dnes odpoledne bude pochopitelně upřen zrak na ECB, která bude snižovat úrokové sazby. Zároveň ale trh může monitorovat i americká data – zejména pak týdenní žádosti o podporu, které dále přiblíží, jak je na tom americký trh práce.



Regionální Forex

Polská centrální banka ponechala včera oficiální úrokové sazby beze změny, přičemž i její rozhodnutí se neslo v neutrální rovině. Více se možná o úrokovém výhledu dozvíme na tiskové konferenci prezidenta NBP Glapinského dnes odpoledne.

Jinak zlotý setrvává od víkendových voleb pod mírným tlakem, což podpořila včera svým komentářem i agentura Fitch. Ta uvedla, že vítězství opozice v prezidentské volbě a výsledná kohabitace bude komplikovat fiskální konsolidaci v situaci, kdy rozpočtový deficit dosahuje 6 % HDP.



Akcie

Sérií špatný zpráv si včera prošla společnost CrowdStrike, které ztratila 5,7 %. Investoři nejprve reagovali na reportované výsledky společnosti, ke kterým se následně přidala vlna snížení doporučení ze strany analytiků. Hlavní akciové indexy uzavřely včerejší den následovně: S&P 500 +0,04 %, Nasdaq 100 +0,27 % a Dow Jones -0,13 %.