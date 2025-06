USA a Čína dosáhly rámcové dohody, Kofola překonala tržby a Světová banka varuje před nejpomalejší dekádou od 60. let

ČNB plánuje držet sazby na 3,5 % kvůli inflačním tlakům. překonala očekávání na tržbách, ale zůstala ve ztrátě i kvůli dani z cukru a chladnému počasí. USA a Čína dosáhly rámcové dohody v obchodním sporu, zatímco Světová banka varuje před nejslabší dekádou od 60. let.. Mezi firemními novinkami vyniká rekordní prodej konzolí Nintendo Switch 2, chystané robotaxi od Tesly a možné IPO švédské firmy Stegra. Evropské futures jsou v červeném.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,2 %, FTSE 100 -0,2 % a DAX -0,3 %.



Guvernér ČNB Michl říká, že ČNB musí po určitou dobu držet úrokovou sazbu na úrovni 3,5 %, aby se zabránilo opětovnému růstu spotřebitelských cen.

Kofola včera po uzavření trhu vykázala za 1. čtvrtletí 2025 tržby ve výši 2,09 mld. Kč (oproti odhadu 1,93 mld. Kč), EBITDA ve výši 162,7 mil. Kč (oproti odhadu 170,5 mil. Kč) a čistý zisk ve výši -82 mil. Kč (oproti odhadu -53 mil. Kč). Divize nápojů potvrdila očekávaný pokles tržeb způsobený zavedením daně z cukru na Slovensku, která vstoupila v platnost 1. ledna 2025. Management očekává ve 2. čtvrtletí zpomalení u nápojového segmentu v důsledku chladného počasí.



Obchodní jednání zástupců Spojených států a Číny v Londýně ve snaze urovnat obchodní spor obou zemí v noci na dnešek skončilo. Týmy se dohodly na obecném rámci, který vychází z dohody uzavřené před měsícem v Ženevě a z telefonátu prezidentů obou zemí a který nyní oběma lídrům předloží ke schválení.



O americkém ministrovi financí Scottu Bessentovi se údajně uvažuje jako o potenciálním kandidátovi na nástupce Jeroma Powella na pozici příštího předsedy Fedu.



Světová banka varovala, že tato dekáda bude pravděpodobně nejslabší za jakékoli desetiletí od prvního přistání Apolla na Měsíci a že důvodem je obchodní napětí a politická nejistota. Svůj výhled snížila pro rok 2025 na 2,3 % z 2,7 % předpokládaných v lednu. Toto tempo by bylo nejslabší za 17 let, s výjimkou recesí v letech 2009 a 2020 spojených s globální finanční krizí a pandemií Covid-19. Na základě svých současných prognóz také varovala, že globální růst v prvních sedmi letech tohoto desetiletí míří k průměru 2,5 %, což je nejpomalejší tempo za jakékoli desetiletí od 60. let 20. století.



Spojenci v NATO zvažují zahrnutí příspěvků na obranu Ukrajiny do nového cíle výdajů, který by měl být přijat na summitu lídrů tento měsíc. Mezitím americká ředitelka národní zpravodajské služby Tulsi Gabbardová varovala, že svět je jaderné válce blíž než kdy dříve.



Nintendo prodalo za čtyři dny od spuštění rekordních 3,5 milionu konzolí Switch 2. stanovila 22. června jako předběžné datum zahájení své služby robotického taxi. Publicis získala od WPP reklamní portfolio v hodnotě 1,7 miliardy dolarů pro společnost Mars. Francouzský energetický gigant EDF zjistil, že trhliny způsobené „korozí v důsledku namáhání“ mohou ovlivnit potrubí v jaderném reaktoru. A společnost Stegra, která ve Švédsku staví největší závod na zelenou ocel na světě, zvažuje vstup na burzu.